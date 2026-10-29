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    29 октября 2026, 09:59 • Новости дня

    Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,5 км

    Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вулкан Шивелуч на Камчатке днем в четверг произвел пепловый выброс на высоту около 10,5 км, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

    «По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 10,5 тыс. метров над уровнем моря», – говорится в сообщении филиала на платформе «Макс». Выброс произошел в 15:58 по местному времени (08:58 мск).

    Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила о продолжающемся эксплозивно-экструзивном извержении. Оно сопровождается газово-паровой активностью и ростом нового блока лавы. Вулканологи предупреждают, что пепловые выбросы на высоту до 12 км возможны в любое время.

    Шивелуч – один из самых активных вулканов Камчатки высотой 3283 метра. Это самый северный действующий вулкан региона, находящийся в 47 км от поселка Ключи и в 440 км от Петропавловска-Камчатского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее камчатские вулканологи заявили о вероятности мощных выбросов пепла на высоту до 12 км из-за роста нового лавового купола на Шивелуче.

    Также вулкан выбросил столб пепла на высоту около шести километров.

    Кроме того, мощный выброс вулканических частиц на высоту 11 км произошел из-за активного формирования нового купола у Шивелуча.

    28 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Единая Россия» взяла на контроль новые правила приема олимпиадников в вузы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин заявил, что партия «Единая Россия» проконтролирует влияние новых правил приема олимпиадников в вузы на доступность образования.

    Головин сообщил, что молодые люди все чаще обращаются к парламентариям за разъяснениями в связи с готовящимися изменениями правил предоставления льгот при поступлении по результатам олимпиад и порядка распределения платных мест, проект которых подготовило Минобрнауки, сообщает «Единая Россия».

    «Важно соблюсти баланс в части преимуществ у кого-либо при поступлении в вузы. Необходимо учитывать условия в труднодоступных районах, где у ребят меньше возможностей получать дополнительное образование», – подчеркнул глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин.

    По его словам, партия считает необходимым отслеживать отражение этих изменений на положении абитуриентов и учитывать обратную связь родителей, школьников и педагогов. Комитет по молодежной политике вместе с коллегами из других профильных комитетов будет держать этот вопрос на контроле.

    Головин подчеркнул, что расширение возможностей для получения высшего образования и развитие региональных вузов закреплены в Народной программе партии.

    «Партия продолжит добиваться решений, которые помогают талантливой молодежи реализовать свои способности и претендовать на достойное обучение вне зависимости от места проживания. Выбор вуза должен определяться в первую очередь знаниями, способностями и осознанным решением наших школьников», – заключил Головин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год.

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов.

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    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ

    Глава МИД Армении исключил возвращение республики к работе в ОДКБ

    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не собирается менять свою позицию и возвращаться к работе в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Ереван не планирует менять свою позицию и возобновлять участие в Организации Договора о коллективной безопасности, передает «Интерфакс».

    «Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство. Если другие члены структуры или секретариат делают комментарии, то напрасно», – заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзером.

    Глава армянского внешнеполитического ведомства добавил об отсутствии у руководства страны планов по возвращению в ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил о необходимости исключить Армению из объединения из-за отказа страны участвовать в его работе.

    В пятницу действующий генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков констатировал фактический выход Армении из организации.

    Летом премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность принять решение о выходе из ОДКБ в случае необходимости.

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    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В центре Киева произошел блэкаут
    В центре Киева произошел блэкаут
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части Киева пропало электричество, сообщают украинские СМИ.

    Центральная часть Киева оказалась обесточена, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». На данный момент причины прекращения подачи электроэнергии не раскрываются. Информация о точном количестве оставшихся без света абонентов также отсутствует.

    Местные средства массовой информации распространяют видеозаписи, на которых показаны погруженные во тьму улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате взрывов в Киеве получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».

    В воскресенье в нескольких районах украинской столицы произошло отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

    В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

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    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

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    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    @ tbdrone

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

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    28 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран

    Путин: Лишь Россия, США и Китай имеют полный технологический суверенитет

    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости».

    «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

    Путин заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Глава государства рассказал о сохранении передовых позиций в достижении технологического суверенитета.

    Комментарии (13)
    28 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Названа причина столкновения поездов в Испании с десятками жертв

    El Pais: Причиной столкновения поездов в Испании стала ошибка человека

    Названа причина столкновения поездов в Испании с десятками жертв
    @ Cordon Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Предварительной причиной столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо названа человеческая ошибка, власти Мадрида отменили все мероприятия из-за трагедии.

    Издание El Pais указывает, что автоматическая система безопасности дала сбой, после чего поезда перешли на ручное управление.

    «Вероятной причиной аварии стала человеческая ошибка оператора системы ADIF. Согласно предварительным анализам, именно в этот момент произошел сбой», – говорится в материале.

    Власти Мадрида на фоне произошедшего в Толедо приняли решение отменить все мероприятия, запланированные на среду. В частности, переносится пресс-конференция по утверждению бюджета Испании на 2027 год, сообщает РИА «Новости».

    Ранее экстренные службы сообщили, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 46 человек.

    Утром в провинции Толедо столкнулись два пассажирских поезда.

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    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

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    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    29 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на столичный регион стала одной из самых массированных с начала года, следует из данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    Попытка атаки беспилотников на столичный регион, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших с начала 2026 года. В сторону Москвы летели 613 аппаратов, передает ТАСС.

    Градоначальник напомнил, что самая массированная атака была отражена с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. дронов, из них 450 – на подлете к столице. С 21 по 22 октября в сторону столичного региона летели 630 аппаратов, большую часть из которых нейтрализовали на дальних рубежах, а 163 – на подлете к городу.

    Еще одна крупная попытка удара фиксировалась с 15 по 16 августа, когда в сторону Москвы летели 600 беспилотников. Кроме того, массированные атаки происходили в сентябре и октябре, когда средства ПВО уничтожали сотни аппаратов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Во вторник силы противовоздушной обороны сбили шесть направлявшихся к столице аппаратов. В прошлую пятницу средства ПВО отразили атаку еще трех дронов.

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