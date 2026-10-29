Суд в Польше запретил винить Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском

Суд в Польше запретил винить Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском

Tекст: Вера Басилая

Польский суд первой инстанции запретил предпринимателю Збигневу Комосе обвинять погибшего президента Польши Леха Качиньского в причастности к крушению правительственного самолета в 2010 году, передает ТАСС со ссылкой на Polskie Radio 24.

Пресс-секретарь партии «Право и справедливость» (ПиС) Рафал Бохенек сообщил, что предпринимателя также обязали в течение трех дней принести публичные извинения лидеру партии Ярославу Качиньскому и выплатить штраф в 30 тыс. злотых (около 7,5 тыс. долларов). Комоса не согласился с решением и намерен подать апелляцию.

Активист десятого числа каждого месяца возлагал к памятнику Леху Качиньскому в Варшаве венок с надписью, где сообщалось, что глава государства приказал пилотам садиться в сложных погодных условиях. Ярослав Качиньский вместе со сторонниками регулярно пытался помешать этим акциям, что приводило к потасовкам. В октябре 2025 года Сейм лишил лидера ПиС депутатской неприкосновенности после обвинений Комосы в том, что политик дважды ударил его по лицу.

Самолет Ту-154М польской делегации, направлявшейся на траурные мероприятия в Катынь, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек на борту. Правительственная комиссия Польши пришла к выводу, что причиной авиакатастрофы стали ошибки экипажа и игнорирование сигналов системы предупреждения столкновения с землей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе польские следователи закрыли дело об измене в расследовании смоленской авиакатастрофы.

В 2025 году Збигнев Комоса подал иск против Ярослава Качиньского из-за оскорблений собравшихся у памятника жертвам трагедии.