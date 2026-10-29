Атакованный морскими дронами контейнеровоз затонул у берегов Болгарии

БТА: Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз Contship Jet затонул

Tекст: Мария Иванова

«Контейнеровоз, который был поражен тремя морскими дронами к востоку от мыса Калиакра в среду, затонул около полуночи», – передает РИА «Новости» сообщение агентства БТА со ссылкой на региональную администрацию города Варна.

В среду портал Maritime.bg сообщил об атаке беспилотников на контейнеровоз Contship Jet примерно в 25 км от мыса Калиакра в Добричской области. Судно следовало из израильской Хайфы в румынскую Констанцу и перевозило порядка 700 контейнеров.

Ранее портал сообщал, что после атаки беспилотников на торговое судно у берегов Болгарии в море рассыпались 20 контейнеров с опасными субстанциями: в них находятся легковоспламеняющиеся газы, нетоксичные негорючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны Болгарии сообщило об атаке беспилотников на торговое судно у берегов страны.

В середине месяца Болгарская морская спасательная служба отбуксировала атакованное беспилотниками торговое судно Chelsea 3 в порт Бургас.