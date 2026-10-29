Подростка отправили под домашний арест за поджог заправок в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярёв

Несовершеннолетний познакомился с девушкой в чат-боте, после чего преступники под угрозами заставили его совершить преступления, пояснила Петренко РИА «Новости».

«Юноша приобрел горючие жидкости и поджег АЗС на территории Пушкинского района Петербурга, а также Тосненского района Ленинградской области», – добавила она.

Свои действия подросток снимал на видео, сейчас он помещен под домашний арест.

Представитель ведомства также напомнила о расследовании дела двух несовершеннолетних девушек, которые стали жертвами аналогичной схемы. Одна из них подожгла автозаправку, вторая облила горючей жидкостью и подожгла служебные автомобили около отдела полиции.

Кроме того, 18-летний юноша поджег трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги. Все фигуранты в настоящее время находятся под домашним арестом.

По информации ФСБ, с июля 2025 года в разных регионах страны были задержаны 56 граждан в возрасте от 12 до 24 лет. Пользователи сервиса «Дайвинчик» совершали преступления под психологическим воздействием спецслужб Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ФСБ рассказала о признаниях завербованных через популярный чат-бот подростков. В понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами мессенджеров для привлечения несовершеннолетних к диверсиям. В начале месяца управление ФСБ по Кузбассу заподозрило двух молодых людей в совершении диверсии на участке Западно-Сибирской железной дороги.