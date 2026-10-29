В Москве завершилась трехлетняя реставрация храма Христа Спасителя

Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства

Политолог Малинин: Борьба с неоколониализмом усилила авторитет Путина в Африке

Tекст: Олег Исайченко

«Россия является привлекательным экономическим и политическим партнером для многих африканских стран. Государства континента прекрасно понимают выгоды от сотрудничества с Москвой и потому тянутся к нам. При этом интерес к партнерству взаимный», – сказал политолог Алексей Малинин, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

По его словам, африканские страны привлекает последовательная борьба России с неоколониализмом. «Владимир Путин уделяет этой деятельности огромное внимание. Сегодня наш президент является одной из основных фигур, формирующих ландшафт многополярного мира, благодаря чему Москва стала локомотивом перехода к новому глобальному порядку», – добавляет он.

Важную роль в отношениях России со странами континента играет образование. Россия была и остается международным учебным центром, подготовившим немало руководителей развивающихся государств. «Президенты Ганы и Бурунди, например, провели студенческие годы в РУДН. Они до сих пор с большой теплотой вспоминают время пребывания в альма-матер», – напоминает собеседник.

Поэтому говорить об изоляции России не приходится. Наша страна готова выстраивать равноправные отношения с разными центрами многополярного мира, и Африка – один из них. За этим континентом стоит значительная часть будущего потенциала Земли.

Практическое измерение партнерства охватывает сразу несколько отраслей. «Взаимовыгодным выглядит наше сотрудничество в сфере, например, сельского хозяйства. Это направление принципиально важно, поскольку проблема мирового голода, к сожалению, до сих пор остается актуальной. И Россия оказывает в этом плане колоссальную поддержку региону», – уточняет эксперт.

«Серьезное сотрудничество выстраивается и в области добычи полезных ископаемых. Москва строит работу в этой сфере взаимовыгодным образом: странам континента предлагаются различные технологии, а взамен наша страна участвует в организации разработки месторождений. И это решительным образом отличает Россию от, например, Франции, стремящейся выжать из Африки все до последней копейки», – продолжает он.

Еще одно перспективное направление – обмен цифровыми технологиями. «В этом плане мы достигли серьезных успехов: наше производство работает на отечественных программах, а граждане активно пользуются порталом «Госуслуги». Как отметил президент, мы готовы делиться этими технологиями со странами континента», – добавил собеседник.

Россия также обладает репутацией надежного торгового партнера, который воздерживается от механизмов давления на своих партнеров. «Что особенно важно – мы активно формируем институты справедливого сотрудничества, каким, например, является БРИКС. Плодами интеграции по этой линии активно пользуется ЮАР, что также служит наглядным примером для Африки», – заключил Малинин.

В Москве 28-29 октября проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

Масштаб представительства отражает растущее значение Африки в мировой политике. Как подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, континент все активнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. В своей речи глава государства отметил: «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене».

Этот процесс происходит на фоне формирования многополярного мира, которому, по словам Путина, противодействуют государства, привыкшие «мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет». «В ход идут любые, самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела», – уточнил президент.

Одно из главных направлений российско-африканского сотрудничества – экономика. По словам Владимира Путина, российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов против 18 млрд в 2022 году. При этом Москва намерена наращивать взаимную торговлю. Глава государства поставил задачу в ближайшем будущем увеличить ее объем как минимум вдвое, преодолев отметку в 50 млрд долларов.

«За девять месяцев текущего года мы поставили в Африку 13 млн тонн агропродукции», – сообщил Путин. При этом объем сельскохозяйственного импорта России из африканских стран составляет около 4 млрд долларов в год. По словам президента, это примерно 8% российских потребностей в импорте такой продукции, и данный показатель должен расти.

Как сообщил Путин, «РусГидро» готова помогать африканским партнерам в проектировании новых объектов и модернизации электростанций. «Наш общий интерес заключается в облегчении доступа африканцев к недорогим, устойчивым, экологичным источникам энергии, помощи в развитии внутренних рынков энергоресурсов в Африке, в том числе по направлениям, на которых Россия обладает уникальными технологиями. И такая работа уже ведется. Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки», – рассказал президент.