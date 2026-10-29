Ученый сообщил о превышении темпов потепления в России в 2,5 раза

РАН: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле

«Темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете», – говорится в докладе, представленном Алексеенко на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия потребляет около половины используемого в мире тепла. По его словам, высокие потребности делают неэффективной ставку на развитие ветряной и солнечной энергетики, которая не сможет произвести достаточно тепла.

Решением может стать геотермальная энергетика – использование глубинного тепла с применением микроволнового нагрева в скважинах. Ученый напомнил, что для этого на Камчатке создается Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике.

Кроме того, перспективным направлением является развитие парогазовых установок для более эффективного использования газа, так как они позволяют на 50% снизить выбросы углекислого газа и расход топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил о возможности сдвига сроков наступления климатической зимы в Москве в связи с глобальным потеплением.

В сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил повышение средней температуры в Москве на полтора градуса за тридцать лет.