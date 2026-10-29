Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 3 августа

Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с августа

Tекст: Мария Иванова

К 9:27 мск курс американской валюты снизился на 25 копеек к предыдущему закрытию и составил 79,92 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что после приостановки торгов долларом на Мосбирже летом 2024 года репрезентативным для рубля остался курс юаня (биржевые торги идут с 10:00 до 19:00 мск). Именно в это время возможен расчет кросс-курса доллара (через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на бирже), который служит ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на межбанковском рынке стоимость американской валюты также опустилась ниже отметки в 80 рублей.

В начале месяца курс американской валюты на межбанке увеличился на 1% и превысил 86 рублей.

В июне президент Владимир Путин заявил, что власти не предпринимают специальных мер для ручного управления курсом.