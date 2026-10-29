Отставной контр-адмирал обвинил США в сокрытии информации об НЛО

Галлодет рассказал о двух видеозаписях, хранящихся в архивах Пентагона. На одной из них запечатлено погружение неопознанного летающего объекта в океан без брызг. На другой этот же объект движется с аномальной скоростью под водой, после чего выплывает и улетает, пишет International Business Times.
«Мне известно о другом видео, на котором показано нечто подобное, но оно снято сверху <…> Так что да, [неопознанным силам] удалось создать нечто такое, что мы понятия не имеем, как воспроизвести», – отметил бывший военный.
По его словам, американские военные изучили лишь около 10% объема воды на Земле, что позволяет «внеземным силам» скрываться от человечества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный треугольный объект со скоростью военного истребителя.
В прошлом месяце Пентагон рассекретил пятиминутный ролик с разгоняющимся до 805 км в час неопознанным объектом в виде белой сферы.
Пентагон разрешил военнослужащим и сотрудникам передавать чиновникам секретную информацию об НЛО.