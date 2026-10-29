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    29 октября 2026, 09:12 • Новости дня

    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на столичный регион стала одной из самых массированных с начала года, следует из данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    Попытка атаки беспилотников на столичный регион, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших с начала 2026 года. В сторону Москвы летели 613 аппаратов, передает ТАСС.

    Градоначальник напомнил, что самая массированная атака была отражена с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. дронов, из них 450 – на подлете к столице. С 21 по 22 октября в сторону столичного региона летели 630 аппаратов, большую часть из которых нейтрализовали на дальних рубежах, а 163 – на подлете к городу.

    Еще одна крупная попытка удара фиксировалась с 15 по 16 августа, когда в сторону Москвы летели 600 беспилотников. Кроме того, массированные атаки происходили в сентябре и октябре, когда средства ПВО уничтожали сотни аппаратов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Во вторник силы противовоздушной обороны сбили шесть направлявшихся к столице аппаратов. В прошлую пятницу средства ПВО отразили атаку еще трех дронов.

    28 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве

    Мэр Москвы Собянин пообещал открыть 23 новые станции метро в ближайшие три года

    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трех лет в столице планируется открыть 23 новые станции Московского метрополитена и проложить более 50 км новых линий.

    В бюджете столицы на 2027–2029 годы заложено 4 трлн рублей на развитие транспортной системы, что позволит ввести в эксплуатацию 23 новые станции метро, более 50 км линий и три электродепо, сообщил Собянин в Max.

    По его словам, в настоящее время ведется строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток. В 2027 году ожидается запуск пяти станций на Рублево-Архангельской линии, а поэтапный ввод Бирюлевской ветки начнется в 2028 году с участка от станции «ЗИЛ» до «Курьяново». В 2029 году эту линию продлят до района Бирюлево.

    Кроме того, к 2029 году планируется завершить строительство южного участка Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. На действующих ветках откроются станции «Гольяново» и «Южный порт». К 2029 году протяженность сети столичного метрополитена вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

    Город также займется проектными работами по расширению сети метро в Новой Москве и продлению линий в Подмосковье, модернизацией Центрального транспортного узла и созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии.

    Летом градоначальник анонсировал продление Таганско-Краснопресненской линии в район Куркино.

    В августе в столице началось строительство нового участка Троицкой линии метро.

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    28 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Москвичка получила штраф за акцию с плакатом на Пушкинской площади

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Москве признал Анну Сайфутдинову виновной в дискредитации Вооруженных сил России и неповиновении полиции из-за акции с плакатом на Пушкинской площади.

    Во вторник вечером Анна Сайфутдинова находилась на Пушкинской площади с плакатом, надписи на котором были направлены на дискредитацию российской армии, передает РИА «Новости». Женщина не реагировала на законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции.

    «Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданку виновной по обоим составам правонарушений. Ей назначены административные штрафы – 50 тыс. и 4 тыс. рублей, в совокупности 54 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Действия женщины квалифицированы по статьям о публичной дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов государства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Тверской суд Москвы оштрафовал адвоката Леонида Соловьева за дискредитацию российской армии.

    Российский кабинет министров предложил вдвое увеличить штрафы за дискредитацию армии.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    29 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще ряд сообщений, в которых говорилось об уничтожении 15, 24, 15 и десяти БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду средства противовоздушной обороны уничтожили 47 летевших на Москву беспилотников.

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за выпечкой

    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за московской выпечкой

    Tекст: Вера Басилая

    Гости из разных стран Африки проявили большой интерес к выпечке на саммите Россия – Африка в Москве и выстроились за ней в очереди.

    Для посетителей площадки третьего экономического и гуманитарного саммита Россия – Африка в столичном Гостином дворе организованы зоны питания, где особой популярностью пользуется выпечка, передает РИА «Новости».

    Африканские делегаты выстраиваются в очереди за едой вместе с российскими участниками. По словам одного из гостей из Африки, предложенные угощения оказались очень вкусными.

    Саммит Россия – Африка проходит в Москве с 28 по 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве представили образцы передовых российских вооружений.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал предстоящее выступление президента Владимира Путина с оценкой перспектив развития торгово-инвестиционных отношений.

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    28 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Загруженность дорог Москвы достигла восьми баллов

    Дептранс: Загруженность дорог Москвы вечером в среду достигла восьми баллов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Загруженность автомобильных дорог в Москве вечером в среду выросла до восьми баллов на фоне временных перекрытий в центре города, сообщил столичный департамент транспорта.

    Интенсивное движение и временные ограничения для транспорта сохраняются в центре российской столицы, сообщает дептранс в Telegram-канале. В настоящее время плотный трафик наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в область.

    В департаменте транспорта Москвы уточнили, что наиболее сложное движение зафиксировано на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и улицы Нижней Масловки, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы.

    После снятия перекрытий движение в городе должно нормализоваться, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам использовать метрополитен из-за временных перекрытий движения.

    На прошлой неделе ведомство призвало пассажиров выбирать подземку из-за ограничений в центре города.

    В мае дорожные заторы в Москве также достигли восьми баллов.

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    29 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Следовавшие из Стамбула в Москву самолеты направились обратно в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты прибудут в новый международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

    Росавиация сообщила в «Максе», что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Путин поделился с африканскими лидерами опытом Москвы в цифровой медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на выставке для африканских лидеров рассказал об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

    Глава государства пояснил, как работает система дистанционного анализа результатов медицинских исследований, отметив, что младший медицинский персонал в клиниках проводит сканирование пациентов. «А информация об исследовании передается в единый центр Москвы», – сказал Путин на видео, опубликованном в канале Кремля в Max.

    По его словам, в центре высококлассные специалисты в режиме реального времени изучают данные и отправляют результаты обратно лечащему врачу, что привело к резкому повышению качества исследований.

    «И там группа специалистов уже высококлассных изучает это исследование и тоже в режиме реального времени сразу назад к лечащему врачу в соответствующую клинику возвращает. Качество исследования резко возросло», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Тогда глава государства заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Путин также сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

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    28 октября 2026, 20:57 • Новости дня
    Москва выразила соболезнования из-за столкновения поездов в Испании

    МИД выразил соболезнования в связи с крушением поездов в провинции Толедо

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования испанскому народу в связи со столкновением скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо.

    В Москве выразили искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв железнодорожной катастрофы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

    Российская сторона передала слова поддержки и утешения семьям погибших, а также направила пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    Премьер-министр объявил о трехдневном официальном трауре в стране.

    В результате катастрофы погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

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    28 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства

    Политолог Малинин: Борьба с неоколониализмом усилила авторитет Путина в Африке

    Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Участие делегаций 48 африканских государств в саммите «Россия – Африка» показывает несостоятельность разговоров об изоляции России. Страны континента видят в Москве надежного партнера, а не колониальную державу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Малинин. По его словам, основой сближения России и Африки стали общие взгляды на многополярный мир, существующие со времен СССР образовательные связи и будущие взаимовыгодные совместные проекты в экономике и технологической сфере. В Москве в эти дни проходит третий саммит «Россия – Африка».

    «Россия является привлекательным экономическим и политическим партнером для многих африканских стран. Государства континента прекрасно понимают выгоды от сотрудничества с Москвой и потому тянутся к нам. При этом интерес к партнерству взаимный», – сказал политолог Алексей Малинин, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    По его словам, африканские страны привлекает последовательная борьба России с неоколониализмом. «Владимир Путин уделяет этой деятельности огромное внимание. Сегодня наш президент является одной из основных фигур, формирующих ландшафт многополярного мира, благодаря чему Москва стала локомотивом перехода к новому глобальному порядку», – добавляет он.

    Важную роль в отношениях России со странами континента играет образование. Россия была и остается международным учебным центром, подготовившим немало руководителей развивающихся государств. «Президенты Ганы и Бурунди, например, провели студенческие годы в РУДН. Они до сих пор с большой теплотой вспоминают время пребывания в альма-матер», – напоминает собеседник.

    Поэтому говорить об изоляции России не приходится. Наша страна готова выстраивать равноправные отношения с разными центрами многополярного мира, и Африка – один из них. За этим континентом стоит значительная часть будущего потенциала Земли.

    Практическое измерение партнерства охватывает сразу несколько отраслей. «Взаимовыгодным выглядит наше сотрудничество в сфере, например, сельского хозяйства. Это направление принципиально важно, поскольку проблема мирового голода, к сожалению, до сих пор остается актуальной. И Россия оказывает в этом плане колоссальную поддержку региону», – уточняет эксперт.

    «Серьезное сотрудничество выстраивается и в области добычи полезных ископаемых. Москва строит работу в этой сфере взаимовыгодным образом: странам континента предлагаются различные технологии, а взамен наша страна участвует в организации разработки месторождений. И это решительным образом отличает Россию от, например, Франции, стремящейся выжать из Африки все до последней копейки», – продолжает он.

    Еще одно перспективное направление – обмен цифровыми технологиями. «В этом плане мы достигли серьезных успехов: наше производство работает на отечественных программах, а граждане активно пользуются порталом «Госуслуги». Как отметил президент, мы готовы делиться этими технологиями со странами континента», – добавил собеседник.

    Россия также обладает репутацией надежного торгового партнера, который воздерживается от механизмов давления на своих партнеров. «Что особенно важно – мы активно формируем институты справедливого сотрудничества, каким, например, является БРИКС. Плодами интеграции по этой линии активно пользуется ЮАР, что также служит наглядным примером для Африки», – заключил Малинин.

    В Москве 28-29 октября проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

    Масштаб представительства отражает растущее значение Африки в мировой политике. Как подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, континент все активнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. В своей речи глава государства отметил: «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене».

    Этот процесс происходит на фоне формирования многополярного мира, которому, по словам Путина, противодействуют государства, привыкшие «мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет». «В ход идут любые, самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела», – уточнил президент.

    Одно из главных направлений российско-африканского сотрудничества – экономика. По словам Владимира Путина, российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов против 18 млрд в 2022 году. При этом Москва намерена наращивать взаимную торговлю. Глава государства поставил задачу в ближайшем будущем увеличить ее объем как минимум вдвое, преодолев отметку в 50 млрд долларов.

    «За девять месяцев текущего года мы поставили в Африку 13 млн тонн агропродукции», – сообщил Путин. При этом объем сельскохозяйственного импорта России из африканских стран составляет около 4 млрд долларов в год. По словам президента, это примерно 8% российских потребностей в импорте такой продукции, и данный показатель должен расти.

    Как сообщил Путин, «РусГидро» готова помогать африканским партнерам в проектировании новых объектов и модернизации электростанций. «Наш общий интерес заключается в облегчении доступа африканцев к недорогим, устойчивым, экологичным источникам энергии, помощи в развитии внутренних рынков энергоресурсов в Африке, в том числе по направлениям, на которых Россия обладает уникальными технологиями. И такая работа уже ведется. Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки», – рассказал президент.

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    29 октября 2026, 00:22 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников
    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 27 летевших на Москву беспилотников, увеличив общее число сбитых в среду аппаратов до 47, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбила десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем, по словам мэра, ПВО сбила еще 17 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Собянин сообщил об уничтожении 12 направлявшихся в сторону столицы беспилотников.

    Перед этим Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин посетил выставку «Платформа суверенного развития» на саммите в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Гостям третьего саммита продемонстрировали перспективные отечественные наработки в области энергетики и природных ресурсов, продовольствия и фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры, а также в сфере подготовки кадров и анализа данных, передает РИА «Новости».

    Выставочная экспозиция была разделена на девять секторов. В их число вошли такие направления, как «Продовольственная безопасность и доступ к воде», «Финансы для развития и инвестиций», «Государственное управление и сервисы», «Автономные системы», «Связанность и логистика», а также «Доступная энергия и энергетическая безопасность».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими странами.

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    28 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 12 летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы.

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к российской столице. На местах падения обломков дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб, сообщил в Max Собянин.

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 617 беспилотников.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы.

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    29 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Москвич принял 120 тыс. звонков от мошенников за девять месяцев

    МТС: Жителю Москвы поступило почти 120 тыс. нежелательных звонков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Москвы установил рекорд по количеству нежелательных вызовов, получив почти 120 тыс. таких звонков с января по сентябрь 2026 года.

    Чаще всего телефонные мошенники звонили жителям Москвы, Краснодара, Петербурга, Новосибирска и Уфы, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «МТС Защитника».

    Злоумышленники предпочитали классические схемы обмана, представляясь сотрудниками пенсионных и социальных служб, госорганов, а также курьерами почтовых служб и маркетплейсов.

    Аналитики также зафиксировали высокую долю многоступенчатых схем в Краснодаре, Петербурге и Москве, когда мошенники звонят несколько раз для создания большего доверия. Эксперты рекомендуют брать паузу при подозрительных звонках и не сообщать коды из СМС, данные банковских карт и пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее было зафиксировано значительное сокращение количества потенциально опасных звонков от телефонных мошенников в России.

    Также злоумышленники начали использовать сложные схемы обмана, сочетая телефонные звонки, мессенджеры и поддельные банковские сайты для кражи логинов и паролей.

    Кроме того, жительница Москвы передала телефонным мошенникам свыше 75 млн рублей под предлогом спасения своих сбережений.

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    28 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин встретил участников саммита «Россия – Африка» в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин встретил прибывших в Москву участников саммита «Россия – Африка» в Большом Кремлевском дворце.

    Путин провел торжественную церемонию встречи глав делегаций стран Африки в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».

    Свое участие в третьем саммите подтвердили 48 африканских государств. Из них 22 страны представлены на высшем уровне. Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о значительном росте торговли со странами Африки.

    Он провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций континента на полях саммита.

    Глава государства угостил глав делегаций российским мороженым.

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    28 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили восемь летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы.

    Восемь беспилотников, летевших на Москву, были ликвидированы средствами противовоздушной обороны Министерства обороны. На месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб, сообщает мэр Москвы Собянин в Max.

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 617 беспилотников.

    Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех направлявшихся к столице беспилотников.

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