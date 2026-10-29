Tекст: Вера Басилая

Украинские спецслужбы продолжают использовать популярный у молодежи чат-бот знакомств в Telegram для вовлечения россиян в террористическую деятельность, сообщает ФСБ.

На опубликованных ведомством кадрах задержанные подростки рассказали, что знакомились в приложении с девушками. После этого с ними связывались неизвестные и с помощью угроз и шантажа заставляли совершать преступления. Молодые люди устраивали поджоги автозаправочных станций и релейных шкафов.

В августе и сентябре в нескольких регионах России правоохранители задержали десять человек в возрасте от 14 до 24 лет. По заданиям спецслужб Украины они атаковали объекты инфраструктуры и автомобили силовиков, а также работали курьерами для перевода денег обманутых граждан в криптовалюту.

Всего с июля прошлого года в разных регионах страны задержали 56 россиян в возрасте от 12 до 24 лет. Все они являлись пользователями приложения «Дайвинчик» и совершили преступления под психологическим воздействием из-за рубежа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о вовлечении двух петербургских школьниц в совершение терактов через популярный чат-бот для знакомств.

В понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами мессенджера Telegram для вербовки несовершеннолетних россиян.

В понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних сторон вооруженных конфликтов.