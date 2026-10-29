Силовики России и Белоруссии пресекли работу сервиса вербовки преступников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Совместная операция силовых структур двух стран позволила прекратить работу интернет-ресурса, через который злоумышленники вербовали сообщников и получали данные для криминальной деятельности, сказал собеседник ТАСС.

«Следственный комитет Республики Беларусь совместно с главным управлением по противодействию киберпреступности МВД республики и российскими правоохранительными органами установили факты преступной деятельности участниками Continental Service, осуществляемой через Интернет. Установлены личности ряда лиц, которые обеспечивали деятельность данного интернет-сервиса, некоторые из них задержаны. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», – сообщил собеседник агентства.

В преступную группу входили граждане России и третьих стран. Силовики получили доступ к их цифровым идентификаторам в мессенджере, IP-адресам, телефонным номерам, банковским реквизитам и виртуальным кошелькам.

Злоумышленники арендовали офис в Москве рядом с Белорусским вокзалом. Попав в поле зрения правоохранителей, они попытались скрыться в Белоруссии, однако местные спецслужбы пресекли их деятельность и перехватили аккаунты, через которые велись теневые сделки по отмыванию средств, торговле персональными данными и вредоносным программным обеспечением. Известно, что площадка работала с 2021 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца белорусская милиция раскрыла деятельность крупной сети кибермошенников в Брестской области.

В прошлом месяце Банк России анонсировал организацию обмена базами данных о злоумышленниках с финансовым регулятором Белоруссии.

Летом российские силовики заблокировали работу нескольких теневых площадок по торговле персональной информацией.