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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото
    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор
    29 октября 2026, 08:45 • Новости дня

    Посольство в Германии заявило о резком росте разведывательной активности НАТО

    Посольство в ФРГ сообщило о резком росте разведывательной активности НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей с использованием военных кораблей и авиации.

    «В последние годы зашкаливает разведывательная деятельность у наших рубежей с использованием натовских кораблей и летательных аппаратов», – заявили в посольстве России в Германии РИА «Новости».

    В дипмиссии подчеркнули, что вблизи российской границы многократно увеличилось количество масштабных учений, носящих провокационную антироссийскую направленность.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике. Кроме того, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства подробно объяснял отсутствие у Москвы планов нападать на страны альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил о ежедневном наращивании военной активности Североатлантического альянса в Балтийском море.

    В понедельник около 3 тыс. военных многонациональной бригады НАТО приступили к маневрам вблизи российских рубежей в Латвии.

    Также самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    27 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Junge Welt: Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Гете-Института на Украине Якоб Рачек сфотографировался с бойцами Вооруженных сил Украины из подразделения «Азов» на книжной ярмарке во Франкфурте, в самом институте оправдали произошедшее поддержкой культурного обмена.

    Во время книжной ярмарки во Франкфурте Якоб Рачек, директор Института Гете на Украине, позировал для группового фото с Мариной Мирзаевой и Александром Иванцовым, представляющими 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, пишет Junge Welt. На фото они держат флаг с символикой, напоминающей вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов».

    Фотография, набравшая более 80 лайков, была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Института Гете на Украине, однако позже удалена.

    В пресс-службе Института Гете в ответ на запрос издания пояснили, что Марина Мирзаева присутствовала на ярмарке как «автор в рамках программы Украинского института книги». Представитель института также добавила: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады в зону боевых действий. Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты. На прошлой неделе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь около 10% немцев.

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    27 октября 2026, 13:13 • Новости дня
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.

    В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.

    В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 02:13 • Новости дня
    Британия призвала Польшу готовиться к войне с Россией
    Британия призвала Польшу готовиться к войне с Россией
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия и страны НАТО должны быть готовы к сценарию войны с Россией, заявил британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве.

    Стритинг заявил, что «мы должны быть готовы к сценарию, при котором Соединенное Королевство и альянс НАТО окажутся в состоянии войны с Россией», пишет The Guardian.

    Он пояснил, что этот сценарий возможен, но не не потому, что «мы хотим войны – у нас нет разногласий с русским народом, и мы не желаем войны с Россией, а НАТО – это оборонительный альянс».

    Выступая с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, Стритинг подчеркнул готовность альянса «защищать каждый дюйм своей территории» и продолжать поддержку Украины.

    «Чем лучше мы будем готовы противостоять России, защищать каждый сантиметр территории НАТО, тем меньше вероятность того, что мы окажемся в подобной ситуации», – сказал британский министр.

    Он сообщил, что в ноябре британские военные примут участие в крупных учениях многонациональных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз западным границам Союзного государства.

    До этого министр обороны Британии Стритинг предупредил о необходимости подготовки к войне через 1000 дней. В НАТО уже приступили к консультациям о финансировании и технике на случай конфликта с Россией.

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    26 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России

    Политолог Нечаев: В октябре 2021 года Запад ошибся в расчетах на ослабление России

    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия пять лет назад пыталась договориться с НАТО о гарантиях безопасности, однако альянс проигнорировал озабоченности Москвы и продолжил укреплять военно-политическое сотрудничество с Украиной. Это лишило дипломатическое урегулирование перспектив и усугубило противоречия, которые в итоге привели к началу СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Нечаев. Напомним, в октябре 2021 года НАТО создало условия для разрыва отношений с Россией.

    «Я хорошо помню события 2021 года. До начала СВО Россия не раз пыталась урегулировать противоречия дипломатическим путем, добиться договоренностей по вопросам безопасности и донести до западных партнеров простую мысль: дальнейшее расширение НАТО и превращение Украины в военно-политический плацдарм против Москвы создают прямые угрозы нашим национальным интересам», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    Однако озабоченность России на Западе игнорировали, а предложения о гарантиях безопасности так и не привели к договоренностям. Особенно показательной в этом плане стала осень 2021 года. «Блок НАТО уже 6 октября объявил о высылке восьми российских дипломатов и сокращении нашего представительства в альянсе вдвое», – напоминает собеседник.

    Позже, 12-13 октября в Москву прилетела замгоссекретаря США Виктория Нуланд, обсуждавшая с российской стороной, в том числе, вопросы региональной безопасности и Донбасса. Однако уже 15 числа украинские силовики захватили Андрея Косяка – представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этом фоне Сергей Лавров объявил о приостановке работы российской миссии при НАТО.

    «Параллельно развивалось военно-техническое освоение Украины Западом. В октябре стало известно о поставках британских ракет Brimstone, а 26 октября ВСУ впервые применили в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. Обострялась и ситуация на линии соприкосновения. Даже телефонный разговор Владимира Путина с британским премьером Борисом Джонсоном 25 октября не сумел изменить общей тенденции», – добавил он.

    По мнению эксперта, каждый из перечисленных эпизодов можно рассматривать отдельно, но именно в совокупности они показывают, в какой обстановке Россия пыталась добиться договоренностей с НАТО. «Запад видел, что Москва восстанавливает суверенитет, укрепляет свои позиции и, соответственно, все меньше готова мириться с навязыванием внешних условий», – уточняет собеседник.

    «И вместо поиска устойчивого компромисса Запад сделал ставку на Украину как инструмент стратегического давления на Москву. Расчет заключался в том, чтобы устроить геополитический взрыв у российских границ, втянуть страну в масштабный конфликт, истощить ее ресурсы и отбросить назад. Однако эти расчеты оказались ложными, поскольку Москва была готова отстаивать национальные интересы не только дипломатическими средствами, но и силой. По сути, именно тогда, в октябре 2021 года, Запад просчитался», – пояснил он.

    В этом смысле решение о начале СВО стало следствием исчерпания прежних возможностей урегулирования, но одновременно позволило России не допустить дальнейшего игнорирования своих интересов. «Спустя годы мы видим, как сами Штаты начинают обсуждать с Москвой параметры будущего баланса сил, все чаще обращаясь к языку переговоров вместо ультиматумов и угроз. Это не означает, что противоречия исчезли. Но за эти годы стране, в том числе президенту Путину, удалось убедить США говорить на равных и смириться с интересами России на Украине», – заключил Нечаев.

    Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не желала воевать ни с Украиной, ни с Западом. На недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» он еще раз подчеркнул, что именно решения НАТО стали причиной столь драматических событий. «Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией», – акцентировал глава государства.

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – продолжил он.

    Таким образом, по мнению президента, Россию поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защитить себя с оружием в руках. «И вообще, не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем», – заключил Путин.

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    27 октября 2026, 22:32 • Новости дня
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что за масштабным похищением внутренних документов партии может стоять украинский хакер.

    «Утечки из АдГ занимают Германию – или, возможно, скорее по меньшей мере прессу. И вот уже два дня мы, предположительно, знаем, кто стоит за этими утечками. Речь идет об украинском хакере. И я нахожу все это особенно интригующим на фоне того, что мы, немцы, заплатили Украине миллиарды евро», – заявил Фронмайер.

    По его словам, подобные действия представляют собой попытку прямого иностранного вмешательства во внутриполитические процессы ФРГ, передает ТАСС.

    Фронмайер намерен инициировать парламентское расследование для проверки возможной причастности Киева к данной кибератаке.

    Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке. Неизвестные взломали почтовые ящики партии и опубликовали материалы в интернете. В открытом доступе могли оказаться сотни тысяч электронных писем общим объемом 281 гигабайт. В массиве данных обнаружены личные документы членов партии, финансовые счета, выписки по банковским счетам, дипломы, заявления на вступление в партию и списки членов окружных отделений АдГ в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

    На прошлой неделе несколько государственных сайтов в Германии отключили в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

    В среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

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    26 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Умерла мать вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна

    NDR: Мать фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна умерла в 87 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поэтесса и журналистка Бригитта Линдеманн, мать вокалиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, ушла из жизни в возрасте 87 лет.

    Бригитта Линдеманн скончалась в минувшие выходные в своем доме на северо-западе Мекленбурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию NDR.

    Она познакомилась со своим будущим мужем, писателем Вернером Линдеманном, в 1959 году. Спустя четыре года пара поженилась, тогда же у них родился сын Тилль, который впоследствии стал фронтменом и автором текстов группы Rammstein.

    С 1968 года Бригитта Линдеманн работала на радио ГДР, а до выхода на пенсию в 2002 году руководила культурной редакцией отделения NDR в Мекленбурге – Передней Померании. Писательница продолжала заниматься литературой до последних дней, издав в начале года сборник стихов «Беззвучно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца скончался художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев.

    В апреле в возрасте 101 года ушла из жизни американская пианистка Рут Сленьчинска.

    В феврале умер участник немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель.

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    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Стере описал разговор с Путиным как спокойный и без споров

    Премьер Норвегии Стере: Разговор со Стуббом и Путиным прошел без споров

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидером Финляндии Александром Стуббом прошел спокойно, стороны лишь изложили свои позиции.

    «Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно», – сказал Стере в эфире телерадиокомпании NRK.

    По его словам, общение велось с переводом с английского на русский и обратно. Норвежский премьер охарактеризовал беседу как профессиональную и содержательную, отметив, что обсуждалась в основном текущая ситуация.

    Как ранее сообщали в Кремле, Владимир Путин в ходе разговора дал оценку обстановке в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах. Кроме того, стороны затронули тему встреч спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге и Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание The Telegraph написало о расколе в Европе из-за звонка финского и норвежского лидеров Владимиру Путину.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии запросов на новые контакты с президентом России от других европейских политиков.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности провести новые переговоры при необходимости.

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    27 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Прокуратура Германии отказалась закрыть дело о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг в Высшем земельном суде Гамбурга ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрывов на газопроводах «Северный поток».

    Во вторник состоялось второе заседание по делу о диверсии на трубопроводах, в ходе которого сторона обвинения не согласилась с требованием прекратить судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Судья огласила письменное заявление бывшего командира подсудимого Романа Червинского. В документе указано, что Кузнецов давал на Украине подписку о неразглашении военной тайны. После этого слово предоставили старшему прокурору.

    «Ходатайство защиты о прекращении дела не подлежит удовлетворению», – сказал Шмидт.

    Прокурор подчеркнул, что право Кузнецова на защиту не было нарушено. По его словам, статус военнослужащего и нормы украинского права не препятствуют даче показаний в немецком суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Высший земельный суд Гамбурга приступил ко второму заседанию по делу о диверсии на трубопроводах. В середине месяца инстанция завершила первое слушание по этому разбирательству. В прошлом месяце хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в подрыве «Северных потоков».

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    28 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии

    Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, уличив его в некомпетентности и незнании сроков хранения зерна.

    Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

    По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

    Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

    Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.

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    26 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Глава немецкого спецназа заявил о подготовке к длительному конфликту с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия целенаправленно готовит силы специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией, заявил глава командования спецназа Андреас Кюне.

    «Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией», – сказал Кюне газете Bild. Военнослужащих готовят к продолжительным операциям без определенного срока завершения на начальном этапе предполагаемого конфликта, тогда как ранее операции занимали около трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    По данным газеты, штат командования спецназа ФРГ насчитывает около 1,5 тыс. человек, из которых бойцы составляют лишь треть, а остальные заняты административной работой. Штат укомплектован на 70–80%.

    Издание напомнило о скандалах в подразделении: использовании нацистского приветствия, пропаже боеприпасов и обнаружении тайника с оружием. В 2020 году одна из рот была расформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к войне с Россией.

    В среду Вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил о состоянии вооруженного противостояния Германии и России.

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    26 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Грызлов заявил о росте угроз у западных границ Союзного государства

    Грызлов заявил об усилении угроз западным границам России и Белоруссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз общим западным границам Союзного государства из-за многолетней политики США и их союзников.

    «Угрозы нашим общим западным границам растут. Мы видим последствия политики, которую США и их союзники проводили десятилетиями: расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия у наших границ, разрушение договоренностей в области контроля над вооружениями», – заявил Грызлов в интервью журналу «Национальная оборона», фрагменты которого приводит РИА «Новости».

    По словам посла, Россия неоднократно предупреждала западные страны о последствиях игнорирования законных интересов других государств.

    «К сожалению, наши аргументы не были услышаны», – сказал Грызлов.

    Он пояснил, что размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, в том числе ракетные комплексы «Орешник», необходимо и соразмерно растущей угрозе рубежам.

    «Западу следует понимать: Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб», – добавил российский дипломат.

    Он считает важным донести эту мысль, так как именно западные лидеры твердят о том, что к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства. Днем ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков выразил обеспокоенность увеличением контингента альянса у западных рубежей.

    В августе замглавы МИД Михаил Галузин предупредил о совместном реагировании Москвы и Минска на возможные агрессивные действия Запада против Белоруссии.

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    27 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца и ряд европейских политиков мазохистами

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц и некоторые политики Европы ведут себя как мазохисты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца и ряд других европейских политиков «политическими мазохистами» из-за их стремления нанести поражение России в ущерб собственным странам.

    «Пытается он (Запад) общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем: зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и в принципе социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что недавно подобные заявления делал и канцлер ФРГ. «Вот такие мазохисты, если хотите, политические», – добавил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев возвращением убийц на место преступления.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова Мерца о планах сделать Германию главной военной силой Европы.

    В конце лета спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нанесении политикой Мерца экономического ущерба Германии.

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    27 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемых в причастности к наезду на толпу на севере ФРГ

    DPA: Полиция Ганновера задержала трех человек по делу о наезде на толпу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ганновере полиция задержала трех человек, которые, предположительно, связаны с наездом на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге на севере Германии, сообщает DPA.

    Инцидент произошел поздно вечером в понедельник в Нойштадте-на-Рюбенберге, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Для остановки автомобиля полиции пришлось открыть огонь. Водитель и возможные сообщники скрылись с места происшествия, бросив машину. В результате наезда пострадали не менее четырех человек.

    «По месту жительства владельца автомобиля, который использовался при наезде на людей, были задержаны трое человек», – заявили в полиции Ганновера.

    Следователи выясняют причастность задержанных к преступлению. По данным правоохранительных органов, участники инцидента были знакомы друг с другом и принадлежат к семьям, связанным с клановой преступностью.

    Полиция по согласованию с прокуратурой Ганновера начала расследование по подозрению в покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В июле полиция установила личность 21-летнего подозреваемого в наезде на людей в районе берлинского парка Тиргартен.

    В мае в Лейпциге правоохранители задержали водителя, совершившего наезд на группу людей в центре города.

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    27 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Вертолет ВВС Германии пролетел недалеко от границы России и Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет Военно-воздушных сил Германии пролетел в нескольких километрах от российско-эстонской границы.

    Воздушное судно с позывным GAF661 вылетело из аэропорта Таллина и взяло курс на восток, в направлении Нарвы. Позже воздушное судно снизило высоту и изменило направление на запад, а затем на юго-запад, передает РИА «Новости».

    В настоящее время вертолет следует на юг в районе Чудского озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen провел радиолокационную разведку над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.

    В середине месяца американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II совершил полет над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от российской границы.

    В начале месяца немецкий военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas пролетел над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области.

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    27 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

    NDR: Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере Германии из-за обнаружения британской боеголовки времен Второй мировой войны было приостановлено железнодорожное сообщение между Гамбургом, Берлином и Шверином.

    В общине Мюссен на севере ФРГ утром в районе строительной площадки у железнодорожной станции нашли неразорвавшийся боеприпас. Из-за этого нарушился график движения поездов на нескольких направлениях, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

    Прибывшие на место саперы службы обезвреживания боеприпасов установили, что найденный предмет является британской боеголовкой времен Второй мировой войны. На время проведения работ по обезвреживанию снаряда местных жителей эвакуировали из домов. Полиция не уточнила количество затронутых эвакуацией людей.

    Днем на сайте Мюссена появилось сообщение об отмене тревоги и устранении опасности. Движение поездов возобновилось, а граждане получили разрешение вернуться в свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов на западе Германии из-за вандализма.

    В августе власти немецкого Карлсруэ объявили об эвакуации людей из-за обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны рядом с вокзалом.

    В июне масштабный сбой в работе немецкой железнодорожной сети вызвали технические проблемы при обновлении системы цифровой связи.

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