Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор

Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя сухогруза

Tекст: Мария Иванова

Транзит закрыт в обе стороны, передает РИА «Новости».

Сухогруз длиной 139 метров шел под флагом Сент-Китс и Невис из болгарской Варны. Судно заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

В мае транзит через пролив временно остановили в обоих направлениях после инцидента с судном, направлявшимся из Египта в российские порты.