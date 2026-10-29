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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото
    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор
    29 октября 2026, 08:30 • Новости дня

    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор

    Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя сухогруза

    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Движение судов через Босфорский пролив приостановлено в обоих направлениях из-за неполадок с двигателем у сухогруза Alisuvar Mammadov, сообщили в турецком управлении береговой охраны.

    Транзит закрыт в обе стороны, передает РИА «Новости».

    Сухогруз длиной 139 метров шел под флагом Сент-Китс и Невис из болгарской Варны. Судно заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

    В мае транзит через пролив временно остановили в обоих направлениях после инцидента с судном, направлявшимся из Египта в российские порты.

    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа

    Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 млрд кубометров газа

    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил, что объем поставок российского топлива в Турцию достигает 30 млрд кубометров.

    «Россия поставляет в Турцию сейчас – если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель Газпрома – до 30 млрд кубических метров газа», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что этот показатель значительно превышает объемы экспорта из Азербайджана. При этом Москва не считает республику конкурентом и полностью открыта к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.

    Глава государства сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в энергетической сфере.

    Российский лидер рассказал о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.

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    26 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Генконсульство в Анталье опровергло массовое отравление туристов из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское генконсульство в Анталье не получало обращений от российских граждан в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в Сиде, сообщили в диппредставительстве.

    Ситуация находится на контроле местных властей, проводятся соответствующие мероприятия, сообщили в консульстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    В прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные об аналогичном инциденте в пятизвездочном отеле в Аланье.

    В начале сентября власти Аланьи опровергли информацию о массовом пищевом отравлении отдыхающих в одном из местных отелей.

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    27 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    При ДТП с микроавтобусом в Анталье граждане России не пострадали

    Akdeniz Gercek: В Анталье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 альпинистов

    Tекст: Катерина Туманова

    В турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет и перевернулся, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщил портал газеты Akdeniz Gercek.

    Инцидент произошел в районе Кумлуджа. Микроавтобус перевозил группу альпинистов. Водитель потерял управление по неустановленной причине, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось, пишет Akdeniz Gercek.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники жандармерии. Всего пострадали 15 человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницы Кумлуджи и Финике.

    При этом генконсульство России в Анталье заявило, что среди пострадавших в аварии российских граждан нет.

    «По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие – граждане Турции», – передает ТАСС.

    Жандармерия начала расследование обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек. В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян. В сентябре автобус сгорел после ДТП в Стамбуле.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    27 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    Турция отказалась пускать военные корабли США и Франции в Черное море

    Турция сохранила запрет на проход военных кораблей НАТО в Черное море

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкие власти намерены жестко соблюдать конвенцию Монтре и не пропускать через проливы военные корабли нечерноморских стран, несмотря на стремление Вашингтона и Парижа расширить свое присутствие.

    США и Франция пытаются распространить свое военно-морское присутствие на Черное море, однако Анкара не намерена отказываться от ограничений конвенции Монтре на проход боевых кораблей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.

    Издание отмечает, что в этом месяце в исключительной экономической зоне Болгарии беспилотники атаковали четыре судна, два из которых затонули. В связи с этими инцидентами София запросила у Североатлантического альянса ракетные комплексы, средства противодействия дронам и воздушное патрулирование.

    Турецкие власти поддерживают шаги по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, но категорически выступают против появления в акватории дополнительных сил нечерноморских государств. Позиция Анкары заключается в том, что безопасность в регионе должны обеспечивать исключительно прибрежные страны.

    После начала спецоперации на Украине Турция задействовала положения конвенции Монтре, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Министерство обороны республики неоднократно называло это решение правильным шагом для сохранения стабильности в макрорегионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    В среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт рассказала о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Летом беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру турецкой компании в акватории Черного моря.

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    27 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Первый блок АЭС «Аккую» прошел испытания второго контура

    В Турции завершили гидравлические испытания первого блока АЭС «Аккую»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции.

    «На первом энергоблоке АЭС «Аккую“ успешно завершены гидравлические испытания второго контура на прочность», – сообщили в пресс-службе АО «Аккую нуклеар», передает ТАСС.

    Специалисты проверили парогенераторы, паровые арматурные блоки и трубопроводы питательной воды под давлением 12,6 МПа, что на 15% превышает проектное рабочее давление. Оборудование подтвердило устойчивость и готовность к дальнейшим проверкам.

    «Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений. Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока», – привели в пресс-службе слова гендиректора АО «Аккую нуклеар» Сергея Буцких.

    АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Реактор ВВЭР-1200 имеет два изолированных контура: нагретая в реакторе вода первого контура передает тепло воде второго контура в парогенераторах, образуя пар для турбины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый контур реакторной установки первого энергоблока АЭС «Аккую» успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Тем временем Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком АЭС «Аккую».

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    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин сообщил о желании турецких компаний выкупить долю в АЭС «Аккую»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте строящейся в стране атомной электростанции «Аккую».

    «В Турции Россия заканчивает (строительство АЭС «Аккую») целиком. Там полностью наше финансирование, все 25 млрд долларов – это стопроцентные российские инвестиции», – сказал глава государства на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Путин напомнил, что Россия строит станцию на уникальных условиях: сама ею владеет и эксплуатирует. «Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую».

    В прошлом году Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа.

    Министерство энергетики Турции подчеркнуло отсутствие угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.

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    27 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    Жертвами смерча в Анталье стали четыре строителя

    В турецкой Анталье из-за смерча погибли четыре строителя

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин сообщил, что жертвами обрушившегося на регион смерча стали четыре строителя.

    В районе Кепез на юге Турции сильный ветер разрушил два жилых блок-контейнера на строительной площадке и привел к обрушению крана, передает ТАСС.

    «Мы столкнулись со смерчем, который полностью разрушил два контейнера», – заявил губернатор. Он уточнил, что двое рабочих погибли на месте, еще двое скончались в больнице, а один человек получил травмы, передает агентство со ссылкой на телеканал TRT Haber.

    Все погибшие и пострадавший являются гражданами Турции. Накануне метеорологи распространили штормовое предупреждение для ряда регионов страны, включая Анталью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Тайване при строительстве нового завода погибли четверо рабочих.

    В прошлом месяце двое рабочих стали жертвами взрыва во время реконструкции гидроэлектростанции на юге Швейцарии.

    В прошлом году два человека погибли в результате обрушения дома в турецкой провинции Конья.

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    29 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Следовавшие из Стамбула в Москву самолеты направились обратно в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты прибудут в новый международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

    Росавиация сообщила в «Максе», что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    МИД Турции отказался от уступок в Эгейском море

    Anadolu: Анкара отказалась идти на уступки в Эгейском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Министерство выпустило письменное заявление в связи с появившимися в публичном пространстве утверждениями относительно политики страны в этих регионах, передает Anadolu.

    В ведомстве подчеркнули, что ответы министра иностранных дел Хакана Фидана на мероприятии аналитического центра в Брюсселе исказили и вырвали из контекста. Кроме того, дипломат не давал интервью греческой газете.

    «Взгляды Турции, которые она последовательно отстаивает на всех площадках в соответствии с международным правом, не претерпели никаких изменений. Как и прежде, мы продолжим без каких-либо уступок защищать наши законные права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Хакан Фидан заявил об активизации усилий Анкары по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

    Также глава турецкой дипломатии сообщил о поддержании постоянной связи с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности морской навигации.

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    28 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.

    Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.

    «Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.

    Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.

    До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.

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    28 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    В Турции предложили поделить систему «все включено» на пять категорий

    АТОР: В Турции предложили разделить систему «все включено» на пять категорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Турции предложили разделить систему «все включено» на пять категорий, от экономичной до люксовой, чтобы туристам было проще понять, что входит в стоимость отдыха, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    С такой инициативой выступил представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит. К разработке новой системы сертификации отелей по единым критериям качества и набора услуг хотят привлечь Министерство культуры и туризма Турции, пишет ТАСС со ссылкой на АТОР.

    В ассоциации объяснили, что под одним названием all inclusive может скрываться совершенно разный набор услуг: от скромного шведского стола до круглосуточного питания, импортного алкоголя и ресторанов а-ля карт. Разделение на категории поможет туристам еще до бронирования понимать отличия между вариантами.

    Отмечается, что пока это только инициатива турецких отельеров. Сроки возможного введения новой классификации и конкретные требования к категориям не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили об исчезновении традиционных горящих туров на турецкие курорты из-за полной распродажи мест.

    В июне в ассоциации заявили, что десятидневный отпуск в Турции или Египте обойдется минимум в 130-140 тыс. рублей на двоих.

    В феврале турецкие отельеры отказались менять популярную систему «всё включено», чтобы не потерять позиции на мировом рынке из-за роста числа туристов из России.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Турция выразила готовность заключить с Египтом меморандум о морских границах

    Минобороны Турции: Анкара готова подписать меморандум о границах с Египтом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный взаимовыгодный меморандум о морских границах.

    «Снова подчеркиваем готовность Турции заключить с Египтом взаимовыгодный меморандум о морских границах», – заявил источник в турецком ведомстве. Он добавил, что в этом случае Каир получит дополнительно более 15 тыс. квадратных километров морской поверхности по сравнению с возможным соглашением с Афинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.

    Ранее глава греческого МИД Йоргос Герапетритис сообщил, что Египет, Бахрейн и ОАЭ вслед за Грецией выразили опасения из-за недавней ратификации восточно-ливийским парламентом меморандума с Турцией. По его словам, эти страны считают документ недействительным и противоречащим международному праву.

    Парламент Ливии на востоке страны 20 октября ратифицировал заключенное в 2019 году соглашение с Турцией по морским зонам. Египет в 2020 году договорился с Италией и Грецией о разграничении морских зон, которые пересекаются с турецко-ливийским меморандумом около Родоса и Крита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Также Анкара сообщила о завершении создания новых охраняемых морских зон у островов Гекчеада и Финике.

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