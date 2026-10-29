МВД раскрыло схему обмана россиян с помощью фальшивых онлайн-подписок

МВД предупредило о схеме обмана с фишинговыми ссылками для отмены подписок

Tекст: Мария Иванова

Мошенники отправляют уведомления о якобы подключенной платной подписке на онлайн-сервис. Для ее отмены предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, сообщает УБК МВД России.

На поддельной странице жертву просят ввести код из СМС-сообщения, якобы необходимый для завершения процедуры отмены.

Впоследствии на телефон начинают поступать уведомления от фальшивой «техподдержки» портала «Госуслуги» с рекомендацией позвонить по указанному номеру, который принадлежит мошенническому кол-центру.

Параллельно злоумышленники могут отправлять сообщения с угрозами, утверждая, что знают адрес проживания и банковские реквизиты жертвы, пытаясь заставить ее совершить звонок.

В МВД призвали граждан при получении подобных уведомлений немедленно прекращать общение, закрывать браузер и менять пароли в важных приложениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг дистанционные мошенники начали представляться банковскими работниками и выманивать у россиян СМС-коды под предлогом якобы грозящей блокировки счетов.

В среду управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило об использовании злоумышленниками онлайн-игр для кражи денег у детей.

На прошлой неделе пресс-центр МВД России рассказал об имитации кибератаки мошенниками для получения кода авторизации.