В РАПУ заявили о готовности быстро возобновить поставки удобрений в США

Компании России получили возможность возобновить экспорт удобрений в США при отмене пошлин

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Абсолютно быстро. Наши клиенты нас там ждут, знают, все схемы налажены и отработаны. Мы продаем эти удобрения, просто они сегодня идут на другие рынки, но можно хоть завтра начать поставлять», – заявил Гурьев в кулуарах форума Россия – Африка ТАСС.

Ранее Гурьев отмечал, что США следует приостановить действие компенсационных пошлин на российские удобрения для стабилизации ситуации на рынке.

Президент России Владимир Путин также говорил, что Москва могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Россия готовится наладить контракты на поставку удобрений в США на фоне дефицита на американском рынке.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечить американских фермеров калийными удобрениями в рамках потенциальной «большой сделки» с Вашингтоном.

Кроме того, стало известно, что объем поставок российских удобрений в США за десять месяцев 2025 года достиг 1,359 млрд долларов, что стало рекордом с 2022 года.