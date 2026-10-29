Россия и Китай договорились о совместных проектах на базе ИНТЦ «Русский»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Соответствующее положение закреплено в совместном коммюнике по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, состоявшейся 21 октября в Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИНТЦ «Русский».

Документ подписали председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян. Резиденты центра освобождаются от основных налогов на 10 лет, им также доступны помещения на льготных условиях аренды для размещения исследовательских подразделений и технологических производств.

«Закрепление сотрудничества на площадке ИНТЦ «Русский» в межправительственном документе глав правительств России и Китая подчеркивает значимость центра как перспективной площадки для реализации двусторонних технологических проектов», – уточнили в центре.

ИНТЦ «Русский» – территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В прошлом месяце на площадке Национального центра «Россия» в Москве стартовал деловой съезд предпринимателей России и Китая для обсуждения инвестиций и технологического сотрудничества.

Директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович рассказывал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.