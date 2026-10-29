Вэнс сообщил о готовности возглавить делегацию США на переговорах с Ираном

NYT: Вэнс предложил Ирану возглавить американскую делегацию на переговорах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил иранскому руководству в ближайшее время организовать двустороннюю встречу, выразив готовность лично встать во главе американской переговорной группы. Письмо было направлено секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи при посредничестве Катара, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По информации источников издания, в Тегеране благосклонно отнеслись к инициативе Вэнса. Иранские власти рассматривают политика как влиятельную фигуру, способную содействовать окончанию боевых действий.

Ранее The Wall Street Journal отмечала, что документ был отправлен по указанию американского лидера Дональда Трампа и не включал детальных мирных инициатив. Американская сторона стремилась оценить наличие точек соприкосновения, чтобы попытаться предотвратить возврат к вооруженному противостоянию в предстоящие недели. Впоследствии сам Трамп прокомментировал публикации прессы, заявив, что Вашингтон предложил предоставить исламской республике партию медикаментов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу.

Также он назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии.

Кроме того, вице-президент не исключил возобновления военных действий США против Ирана.