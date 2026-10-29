  • Новость часаНочная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото
    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор
    29 октября 2026, 07:23 • Новости дня

    Вэнс сообщил о готовности возглавить делегацию США на переговорах с Ираном

    NYT: Вэнс предложил Ирану возглавить американскую делегацию на переговорах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в послании секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров, сообщила The New York Times.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил иранскому руководству в ближайшее время организовать двустороннюю встречу, выразив готовность лично встать во главе американской переговорной группы. Письмо было направлено секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи при посредничестве Катара, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    По информации источников издания, в Тегеране благосклонно отнеслись к инициативе Вэнса. Иранские власти рассматривают политика как влиятельную фигуру, способную содействовать окончанию боевых действий.

    Ранее The Wall Street Journal отмечала, что документ был отправлен по указанию американского лидера Дональда Трампа и не включал детальных мирных инициатив. Американская сторона стремилась оценить наличие точек соприкосновения, чтобы попытаться предотвратить возврат к вооруженному противостоянию в предстоящие недели. Впоследствии сам Трамп прокомментировал публикации прессы, заявив, что Вашингтон предложил предоставить исламской республике партию медикаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу.

    Также он назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии.

    Кроме того, вице-президент не исключил возобновления военных действий США против Ирана.

    27 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений

    Инвесторы из ОАЭ вложились в авиа- и судостроительное направления бренда Aurus

    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что под зонтичным брендом Aurus в настоящее время формируются авиационное и судостроительное направления с привлечением инвесторов из ОАЭ.

    «Мы привлекаем зарубежных инвесторов и к нашим проектам, таким как Aurus. В результате под этим зонтичным брендом с привлечением инвесторов из ОАЭ сейчас формируются авиационное и судостроительное направления», – заявил министр на конгрессе «Русский инженер» ТАСС.

    Алиханов отметил, что за последние годы в России была создана масса компетенций для вывода на зарубежные рынки, при этом самый большой прорыв произошел в авиастроении. По его словам, страна стала единственной, кто производит аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиастроителям мира.

    Глава Минпромторга добавил, что российские двигатели подтягиваются по характеристикам к продукции Pratt&Whitney и GE. Он подчеркнул наличие возможностей для кооперации с китайской компанией COMAC или бразильской Embraer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф воспользовался автомобилем Aurus во время визита в Петербург.

    Производитель открыл предзаказы на рестайлинговую версию автомобиля Aurus Senat по цене от 48,5 млн рублей.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Президент Ирана вылетел в Москву на саммит ФСЭГ

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил офис главы иранского государства.

    «Президент Пезешкиан несколькими минутами ранее направился в столицу России Москву с целью участия в саммите Форума стран-экспортеров газа», – говорится в сообщении офиса, которое передает РИА «Новости».

    Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Пезешкиан планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается обсуждение экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к предстоящим саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

    В субботу посольство Ирана в России сообщило о визите Масуда Пезешкиана в Москву 27 октября для участия в саммите ФСЭГ.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит и встретиться с Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Генсек ООН предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля

    Генсек ООН Гутерриш: Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля в случае перерастания нынешних угроз в масштабную эскалацию.

    Генеральный секретарь всемирной организации выразил опасения относительно развития ситуации в регионе на своей странице в соцсети, передает ТАСС. «Я хочу направить громкий и четкий сигнал: нам необходимы максимальная сдержанность и дипломатические решения. Если бряцание оружием, которое мы сейчас наблюдаем, перерастет в масштабную взаимную эскалацию, ситуация в регионе может выйти из-под контроля», – подчеркнул Гутерриш.

    Кроме того, генеральный секретарь ООН призвал полностью восстановить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и прилегающих к ним акваториях в соответствии с международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о риске нехватки удобрений во всем мире из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    В воскресенье Армия обороны Израиля отчиталась об уничтожении в секторе Газа отвечавших за перевод денег от Ирана и Турции радикалов.

    В четверг министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о масштабном энергетическом кризисе из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Иранский президент прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву несколькими минутами ранее для участия в восьмом саммите ФСЭГ», – передает РИА «Новости» сообщение офиса главы Ирана.

    Саммит ФСЭГ пройдет в российской столице во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис главы иранского государства сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа.

    В субботу посольство Исламской Республики в России анонсировало визит иранского президента 27 октября.

    Посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах Масуда Пезешкиана обсудить с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Air

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты продлили срок действия экспортных ограничений в отношении иранской авиакомпании Mahan Air и ряда связанных с ней зарубежных компаний.

    Американские власти продлили временный запрет на экспортные привилегии для осуществляющей рейсы в Россию иранской авиакомпании Mahan Air и 12 базирующихся в разных странах фирм, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.

    Ограничения предполагают запрет на продажу авиационной продукции, программного обеспечения и технологий из США.

    Решение продлевает распоряжение от 27 октября 2025 года. Изначально рестрикции были введены в 2008 году. Причиной продления названы систематические нарушения правил экспортного контроля, при этом ни одна из организаций не оспорила данную меру.

    В документе американского ведомства также утверждается о незаконной переправке в Иран пяти самолетов Boeing 777 через цепочку подставных компаний. По версии властей США, к сентябрю 2026 года три лайнера получили иранские бортовые номера и начали выполнять рейсы из Тегерана в Москву, Пекин и Маскат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Китая осудили новый американский закон об усилении санкционного давления на Россию и Иран.

    В марте посол Ирана в России Казем Джалали заявил о необходимости полной отмены санкций США.

    В феврале вице-президент Ирана Мохаммад Эслами выразил готовность снизить уровень обогащения запасов урана в обмен на снятие ограничений.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о продолжении развития ядерной программы

    Пезешкиан: Иран продолжит развитие ядерной программы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы в рамках международного права, страна не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

    «Исламская Республика Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, и, как член Договора о нераспространении ядерного оружия, хочет продолжать свою ядерную деятельность в рамках международных прав и обязательств», – цитирует Пезешкиана ТАСС.

    Это заявление он сделал на встрече с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

    В начале месяца президент Ирана связал удары по ядерным объектам с инспекциями МАГАТЭ.

    В прошлом месяце он заявлял, что Иран принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Около 250 боевых самолетов ВВС США сосредоточились вблизи Ирана

    Возле Ирана разместились около 250 американских боевых самолетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская боевая авиация осуществляет круглосуточные вылеты для обеспечения постоянного патрулирования в районах Ближнего Востока вблизи Ирана, в регионе находится около 250 боевых самолетов США.

    Боевая авиация США осуществляет круглосуточные вылеты для постоянного патрулирования воздушного пространства на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное командование американских вооруженных сил.

    К выполнению оперативных задач привлекаются истребители пятого поколения F-35, а также самолеты F-16, F/A-18 и штурмовики A-10. В патрулировании участвуют машины как с сухопутных ближневосточных баз, так и с морских судов.

    Наибольшую активность в полетах проявляет палубная авиация. Эти истребители базируются на двух авианосцах и одном универсальном десантном корабле, которые несут дежурство в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана.

    В общей сложности вблизи иранских границ сейчас сосредоточено порядка 250 американских боевых самолетов. По информации авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance, они располагаются на трех авианесущих кораблях, а также на аэродромах в Израиле, Иордании и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США перебросили дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

    Также иранские вооруженные силы атаковали военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

    Кроме того, информационная служба Военно-морского института США сообщила о размещении более 20 боевых кораблей вблизи Ирана.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Минобороны Израиля исключило удар по Ирану до выборов

    Министр обороны Кац: Израиль не планирует атаковать Иран до выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не намерены наносить удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    «Я четко заявляю, что у Израиля нет намерения наносить удар по Ирану до проведения выборов в Израиле», – заявил Кац. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, министр опроверг информацию израильских СМИ о конфликте между премьером Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

    Кац назвал слухи о разногласиях между политическим и военным руководством по поводу действий против Ирана «беспочвенными и ложными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    В тот же день Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать выборам.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об иранской угрозе.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 02:45 • Новости дня
    Сирия закрыла границу с Иорданией из-за авиаударов

    Сирия закрыла КПП «Насиб» на границе с Иорданией

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии объявило о закрытии пункта пропуска «Насиб» на границе с Иорданией после ударов иорданских ВВС по провинции Дераа.

    Решение вступило в силу во вторник, 27 октября. Оно предполагает полную остановку пассажирского движения и торгового обмена в обоих направлениях. В управлении пояснили, что мера продиктована необходимостью обеспечить безопасность путешественников и сотрудников на фоне текущей ситуации, о чем сообщило агентство Саудовской Аравии AJEL.

    Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии заверило, что продолжит следить за обстановкой и принимать необходимые шаги для защиты людей.

    Закрытие произошло после того, как военная авиация Иордании нанесла удары по ряду объектов в сельской местности сирийской провинции Дераа. Иорданские военные утверждают, что атаковали укрытия террористов, связанных с нападением в Эль-Караке.

    По данным директора управления здравоохранения провинции Дераа Халеда аль-Омаяна, в результате иорданских авиаударов погибли 10 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Иордании нанесли в понедельник удары по укрытиям террористических организаций на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.

    Тогда же силы безопасности Иордании задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак. Минздрав королевства 24 октября сообщил о восьми погибших при этом теракте.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    При ДТП с микроавтобусом в Анталье граждане России не пострадали

    Akdeniz Gercek: В Анталье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 альпинистов

    Tекст: Катерина Туманова

    В турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет и перевернулся, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщил портал газеты Akdeniz Gercek.

    Инцидент произошел в районе Кумлуджа. Микроавтобус перевозил группу альпинистов. Водитель потерял управление по неустановленной причине, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось, пишет Akdeniz Gercek.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники жандармерии. Всего пострадали 15 человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницы Кумлуджи и Финике.

    При этом генконсульство России в Анталье заявило, что среди пострадавших в аварии российских граждан нет.

    «По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие – граждане Турции», – передает ТАСС.

    Жандармерия начала расследование обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек. В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян. В сентябре автобус сгорел после ДТП в Стамбуле.

    Комментарии (0)
    Главное
    Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области
    На ядерном объекте в США произошел выброс радиоактивных веществ
    Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным
    Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
    Посольство в Берлине оценило подготовку спецназа ФРГ к войне с Россией
    Петербургских школьниц задержали за теракты по заданию из чат-бота
    Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной