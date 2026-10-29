Безголевая серия Александра Овечкина в НХЛ достигла шести матчей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на четверг по московскому времени «Вашингтон» на домашней арене обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2, однако 41-летний россиянин не смог отличиться, передает ТАСС.

Текущая серия хоккеиста без заброшенных шайб продолжается с 14 октября, когда прошел матч против «Каролины». Худшим результатом в карьере игрока остаются 14 встреч без голов в регулярном чемпионате в 2023 году, а в прошлом сезоне самая длинная подобная серия составила девять игр.

В составе «Филадельфии» одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» находится на четвертом месте, тогда как «Филадельфия» занимает последнюю строчку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов были внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины.