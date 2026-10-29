МВД предупредило о новой схеме мошенников с блокировкой СБП

МВД: Мошенники похищают деньги россиян под угрозой блокировки СБП

Tекст: Дмитрий Зубарев

Злоумышленники предупреждают потенциальных жертв о подозрительной активности в переводах через СБП и требуют провести срочную проверку, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

В ходе разговора мошенники создают атмосферу опасности и убеждают граждан назвать код из СМС для подтверждения операции или установить приложение под предлогом «верификации».

На самом деле программа оказывается вредоносной, она дает злоумышленникам удаленный доступ к устройству и возможность похитить денежные средства.

В МВД напомнили, что банковские сотрудники никогда не просят называть коды из СМС и не требуют скачивать сторонние приложения во время телефонных звонков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МВД сообщили о способности мошенников восстанавливать замазанные или размытые данные банковских карт на фотографиях в мессенджерах.

В понедельник ведомство предупредило об активном использовании мошенниками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей и подростков.

Ранее в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД заявили об использовании злоумышленниками фейковых адвокатов для обмана россиян.