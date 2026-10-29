Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества

Глава Росатома Лихачев: Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось

Tекст: Антон Антонов

«Как ни странно, сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, несмотря на все сложности. Более того, я бы так сказал, сегодня продолжается с американской стороной обсуждение неких тем развития, дополнительного развития», – сказал Лихачев.

По его словам, гарантий реализации обсуждаемых тем пока нет, однако переговоры с американской стороной продолжаются, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев также сообщил о готовности Росатома поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо, удешевляющее топливный цикл.

В прошлом месяце глава государства пообещал ответить на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

