Сальвадор направил 2 тыс. военных на Гаити для спасения заложников

МИД: Сальвадор перебросил 2 тыс. солдат на Гаити для спасения своих граждан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальвадор направит крупный контингент на территорию Гаити для вызволения захваченных военными специалистами, передает ТАСС.

«Сальвадор продолжит оперативное развертывание более чем 2 тыс. солдат для спасения четырех сальвадорских авиатехников в рамках крупномасштабной операции при поддержке различных стран и международных организаций», – говорится в коммюнике МИД центральноамериканской республики по итогам телефонного разговора президента страны Найиба Букеле с премьер-министром Гаити Аликсом Дидье Фис-Эме.

По данным Diario El Mundo, инцидент произошел 18 октября в пригороде Порт-о-Пренса. Бронированный автомобиль сальвадорских техников, участвовавших в миссии по медицинской эвакуации, попал в засаду и загорелся. Покинувшие машину специалисты были захвачены в плен местными бандами. О начале спасательной операции Букеле объявил 22 октября, пригрозив лидерам группировок жесткими мерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специалисты из Сальвадора обнаружили выжившую школьницу в обрушившемся после землетрясения здании в Венесуэле.

Также США начали обещать награду в размере до 5 млн долларов за информацию для поимки главы банд Гаити.