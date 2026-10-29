Умерла американская актриса Барбара Бэрри

Американская актриса Барбара Бэрри умерла в возрасте 95 лет

Tекст: Антон Антонов

Бэрри известна по ролям в фильмах «Уходя в отрыв», «Раз картошка, два картошка» и других. В 1964 году за роль в фильме «Раз картошка, два картошка» Бэрри получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, пишет ArcaMax.



Бэрри также была номинирована на премии «Оскар», «Эмми» и «Тони» в течение своей карьеры, длившейся более 60 лет. Актриса часто играла волевых матерей и бабушек в американских фильмах и на телевидении, сохраняя при этом активную театральную деятельность.

В 1994 году актриса проходила лечение от рака прямой кишки, а в 2014 году у нее диагностировали идиопатический легочный фиброз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в возрасте 80 лет ушла из жизни американская актриса Сьюзан Сент-Джеймс, известная по роли в криминальном сериале «МакМиллан и жена».

Канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза, известный по работе над мультсериалом Looney Tunes, скончался в возрасте 46 лет.