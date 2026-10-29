Rutube в третьем квартале отразил в 2,4 раза больше DDoS-атак

Количество отраженных DDoS-атак на Rutube выросло в 2,4 раза за третий квартал

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всего за первые девять месяцев текущего года видеоплатформа зафиксировала свыше 530 кибернападений. Этот показатель превысил данные за аналогичный период прошлого года в 4,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпром-медиа холдинга».

«Искусственный интеллект изменил не только технологию, но и экономику кибератак. Это не означает, что каждая атака будет успешной, однако значительно снижает стоимость ее подготовки и запуска. Сценарии, для разработки и адаптации которых раньше требовались квалифицированная команда и недели работы, становятся доступнее, быстрее тиражируются и применяются в массовом масштабе», – рассказал заместитель генерального директора холдинга Сергей Косинский.

По его словам, кратный рост числа инцидентов свидетельствует о переходе злоумышленников к конвейерной модели с использованием искусственного интеллекта. Для противодействия внешним угрозам холдинг планирует усиливать цифровую устойчивость платформ, сокращать время от обнаружения угрозы до ее локализации и автоматизировать системы реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России во Франции отвергло обвинения Парижа в причастности Москвы к хакерским атакам.

Министерство внутренней безопасности США сообщило о попытках связанных с Россией хакеров получить доступ к базам данных американских избирателей.

Российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин опроверг утверждения о причастности Москвы к кибернападениям на европейские страны.