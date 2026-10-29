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    29 октября 2026, 06:09 • Новости дня

    Bloomberg сообщил о перегреве кредитного рынка из-за инвестиций в ИИ

    Bloomberg: Кредитный рынок перенасытился долгами строителей дата-центров

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается перенасыщение кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

    Спрос на финансирование проектов, связанных с нейросетями, переносит финансовые риски на страховщиков, пенсионные фонды и прямых кредиторов, пишет Bloomberg.

    Более 30 банкиров, управляющих капиталом и руководителей инвестиционных компаний подтвердили значительное усложнение процесса привлечения средств. Одному из банков оказалось трудно выдавать новые кредиты из-за необходимости месяцами ждать переупаковки и продажи рисков другим инвесторам. Кредитные спреды гиперскейлеров достигли максимальных значений с прошлого года.

    Отрасль искусственного интеллекта начала обращаться за капиталом к частному кредитованию. Прямые кредиторы, в свою очередь, пытаются переложить часть рисков на страховые компании. При этом многие страховщики уже исчерпали свои лимиты на покрытие рисков дата-центров, пишет Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму для проведения первичного публичного размещения акций.

    Сообщалось, что развитие технологий искусственного интеллекта втянуло компании в огромные долги.

    Газета Wall Street Journal сообщила об угрозе обрушения экономики из-за вливания средств в строительство дата-центров.

    26 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Бум искусственного интеллекта создал спрос на газовые турбины

    WSJ: Производители газовых турбин заполнили портфели заказов на годы вперед благодаря ИИ

    Бум искусственного интеллекта создал спрос на газовые турбины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Развитие технологий генеративного искусственного интеллекта и вызванный им дефицит электроэнергии позволили немецкому концерну Siemens Energy опередить американскую компанию GE Vernova по объемам реализации газовых турбин.

    Бум генеративного искусственного интеллекта спровоцировал серьезный дефицит электроэнергии в мире, в результате чего производители оборудования заполнили свои портфели заказов на годы вперед. На этом фоне концерн Siemens Energy обошел конкурента GE Vernova по объемам продаж газовых турбин, пишет The Wall Street Journal.

    С 2016 года обе компании остаются крупнейшими в мире производителями газовых турбин по количеству твердых заказов. По данным исследовательской организации Bloomberg, в первой половине 2026 года каждая из корпораций получила заявки на производство оборудования общей мощностью около 150 гигаватт. Предприятия продают востребованное оборудование для электрификации и управляют ветроэнергетическим бизнесом, генерируя схожий объем выручки.

    Несмотря на производственные успехи, рыночная оценка немецкого концерна оказалась значительно скромнее. Акции GE Vernova выросли в цене на 25% благодаря высокому интересу инвесторов к технологиям искусственного интеллекта, тогда как ценные бумаги Siemens Energy с начала года упали на 1,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом влияния искусственного интеллекта. Генеральный директор американского производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг анонсировал новую промышленную революцию. Председатель правления Сбербанка Герман Греф предупредил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе.

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    26 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

    Reuters: Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения первичного публичного размещения акций (IPO).

    Компания планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT. Первичное размещение акций Anthropic может стать одним из крупнейших в истории, пишет Reuters. Ожидается, что технологическая компания будет оценена в сумму от 1,5 до 2 трлн долларов. Таким образом, стоимость 5% акций компании может составить около 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основанная бывшими сотрудниками ведомства Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

    В среду американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic раскрыл в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    В прошлом месяце Anthropic заявила о способности искусственного интеллекта нанести катастрофический вред людям.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    26 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Стартап бывших подчиненных Маска за 12 часов взломал системы Anthropic

    WP: Стартап бывших сотрудников ведомства Маска взломал системы Anthropic

    Tекст: Мария Иванова

    Основанная бывшими сотрудниками ведомства американского предпринимателя Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

    С помощью уязвимостей в программном обеспечении ИИ-агенты стартапа проникли в системы Anthropic и завладели записями о встречах, внутренними переписками и сведениями о зарплатах, передает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    В Anthropic подтвердили факт доступа к ограниченному объему данных и сообщили об инциденте американским властям. Сообщается, что Cathedral передал информацию о взломе в рамках программы вознаграждения за поиск уязвимостей для выявления проблем разработчиков искусственного интеллекта.

    Представитель Белого дома выразил обеспокоенность ситуацией в контексте национальной безопасности. «Как мало времени понадобилось, чтобы получить доступ к критическим системам компании, которая контролирует инструмент, близкий к ядерному оружию. <…> Если такое может сделать кучка детей, только что основавших стартап, то сможет и Китай», – приводит издание слова американского чиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    На прошлой неделе компания Anthropic раскрыла чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие.

    В середине месяца исследователи компании Anthropic заявили о способности моделей искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал соглашение об ИИ по итогам саммита «Россия – Африка»

    Ушаков сообщил о планах подписать декларацию по ИИ на саммите «Россия – Африка»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны Африки по итогам третьего саммита подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Кроме того, будет утвержден План действий Форума партнерства "Россия – Африка" на период 2027–2029 годов, конкретизирующий и расширяющий положения упомянутых совместных документов саммита», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Всего по итогам саммита, который пройдет в Москве 28–29 октября, планируется подписать пакет из 33 документов, включая итоговую декларацию. Она зафиксирует согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества и углублению взаимодействия на международной арене.

    Ожидается также подписание межправительственных и межведомственных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на полях саммитов ФСЭГ и Россия – Африка.

    В августе министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера африканской республики Джона Драмани Махамы провести переговоры с Путиным на полях предстоящего форума.

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    26 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

    Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

    По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

    Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

    Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

    В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

    Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

    Tекст: Мария Иванова

    Германская компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны Contra и новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

    Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

    По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.

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    27 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Anthropic заявила об угрозе существованию человечества из-за ИИ

    Разработчик Anthropic предупредил о риске создания оружия с помощью своего ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic в заявке на публичное размещение акций предупредил о риске использования своих ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия.

    «Наши наиболее мощные модели продемонстрировали… способности, которые могут оказать существенную помощь злоумышленникам, стремящимся разработать химическое, биологическое или другое опасное оружие», – говорится в регистрационной заявке компании на проведение IPO, передает РИА «Новости».

    Компания подчеркнула несовершенство существующих защитных механизмов против опасного применения нейросетей. По мнению разработчика, барьеры могут устаревать, давать сбои и подвергаться обходу со стороны злоумышленников.

    Anthropic также сообщила о серьезных опасениях среди исследователей, регуляторов и представителей отрасли. Специалисты допускают, что без должной защиты достаточно развитые системы искусственного интеллекта способны создать угрозу самому существованию человечества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic самостоятельно получила несанкционированный доступ к статистике американских избирателей.

    В прошлом месяце власти США инициировали расследование в отношении ведущих создателей искусственного интеллекта для оценки потенциальных угроз.

    Апелляционный суд разрешил Пентагону отстранить компанию Anthropic от контрактов из-за угрозы национальной безопасности.

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    26 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Китайская нейросеть обошла американских конкурентов по качеству видео

    SCMP: Нейросеть ByteDance обошла ИИ от Google и OpenAI по качеству видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи Гонконгского университета выяснили, что китайские модели искусственного интеллекта для генерации видео превосходят ведущие американские аналоги по визуальному качеству, но уступают им в безопасности.

    Нейросеть Seedance 2.0 Pro от компании ByteDance заняла первое место в рейтинге 12 ведущих моделей искусственного интеллекта для генерации видео. Она набрала 3,84 балла из пяти за визуальное качество, пишет SCMP.

    В рамках исследования, которым руководил профессор Гонконгского университета Чжэньхуэй Джек Цзян, китайская разработка опередила модель Veo 3.1 от Google DeepMind, получившую 3,47 балла, и Sora 2 Pro от OpenAI с результатом 3,27 балла.

    Модель ByteDance также стала лидером по визуальной согласованности, физической реалистичности, эстетическому качеству и соблюдению инструкций. При учете звуковых возможностей китайская нейросеть сохранила первенство, набрав 3,86 балла против 3,51 у Veo и 3,35 у Sora.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский стартап Reflection при поддержке Nvidia подготовил к выпуску мощную нейросеть для конкуренции с китайскими разработками.

    До этого китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

    Кроме того, зимой крупнейшие киностудии Голливуда начали борьбу за защиту авторских прав после появления способной создавать гиперреалистичные видео нейросети Seedance 2.0.

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    26 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Медведев: Западные ИИ-корпорации усугубили мировое цифровое неравенство

    Медведев указал на риск для личных данных из-за западных ИИ-корпораций

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что деятельность западных транснациональных IT-корпораций обостряет проблему сохранности персональных данных.

    Политик выступил на третьем заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», передает РИА «Новости».

    «Концентрация таких технологий в руках ограниченного круга государств серьезно усугубляет цифровое неравенство Глобального Севера и Глобального Юга», – заявил Медведев.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что деятельность западных транснациональных компаний в области искусственного интеллекта ставит под угрозу сохранность личной информации пользователей публичных нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о планах сформировать в Госдуме два новых комитета по вопросам цифрового развития и искусственного интеллекта.

    Дмитрий Медведев предупредил о рисках техногенных катастроф из-за развития нейросетей.

    Летом заместитель председателя Совета безопасности России заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для обхода систем киберзащиты.

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    26 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Многомиллиардные штрафы корпорации Meta напугали разработчиков нейросетей

    Axios: Разработчики ИИ столкнулись с угрозой многомиллиардных судебных исков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Компании в сфере искусственного интеллекта могут столкнуться с гигантскими штрафами из-за отсутствия правовой защиты, которая долгие годы оберегала традиционные интернет-платформы от ответственности за контент, отмечают СМИ.

    Недавние штрафы и судебные соглашения корпорации Meta (экстремистская организация, запрещена в России) на общую сумму 42 млрд долларов продемонстрировали масштаб потенциальных юридических рисков для технологических гигантов. Разработчики искусственного интеллекта не обладают правовым иммунитетом, который защищал социальные сети от ответственности за контент пользователей на протяжении десятилетий, пишет Axios.

    Эксперты в области права отмечают неприменимость американского закона 1996 года к создателям нейросетей, поскольку искусственный интеллект генерирует собственный контент. Компании могут столкнуться с классическими исками об ответственности за качество продукции, халатности и нарушении авторских прав. Угроза судебных разбирательств касается не только гигантов рынка вроде Anthropic и OpenAI, но и фирм, использующих ИИ-инструменты в своей работе.

    Корпорация Meta ранее получила штраф в размере 25 млрд долларов из-за скандала с Cambridge Analytica после признания вины в обмане пользователей относительно практики конфиденциальности. В августе компания также согласилась выплатить 17 млрд долларов в рамках урегулирования претензий властей американских штатов о негативном влиянии социальных сетей на психическое здоровье подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека получила доступ к статистике американских избирателей.

    На прошлой неделе разработчик ИИ-моделей Claude раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    В начале месяца компании OpenAI и Anthropic выразили готовность соблюдать новые австралийские законы об обязательном информировании об утечках данных.

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    26 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на написанные ИИ жалобы

    FT: Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на сгенерированные ИИ жалобы

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовый омбудсмен Великобритании Джеймс Диппл-Джонстон заявил о резком увеличении количества жалоб, сгенерированных искусственным интеллектом, которые часто содержат «галлюцинации» и неточности.

    Финансовый омбудсмен Великобритании столкнулся с наплывом жалоб потребителей, содержащих ошибки, сделанные искусственным интеллектом, пишет Financial Times.

    «ИИ может галлюцинировать, делать неверные выводы, и порой из-за всех этих дополнительных материалов, которые он добавляет, сама суть жалобы человека теряется», – заявил Диппл-Джонстон.

    Самым ярким примером стала жалоба, в которой 37 из 39 приведенных ссылок оказались сгенерированными ИИ и не относились к делу, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету.

    В публикации также указывается, что суды и государственные органы Великобритании перегружены сгенерированными ИИ заявлениями. Они часто бывают слишком длинными, неточными и затягивают рассмотрение дел. Некоторые из таких заявлений превышают объем в 200 страниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе крупные американские банки сообщили о выявлении попыток сторонних ИИ-агентов действовать без разрешения клиентов.

    В конце прошлого месяца правительство Британии рекомендовало госслужащим отказаться от слов благодарности чат-ботам ради экономии электроэнергии.

    В апреле британское правительство стало использовать искусственный интеллект для подготовки законов ради экономии бюджета.

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    26 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Володин призвал защитить человечество от власти искусственного интеллекта

    Володин призвал парламенты стран БРИКС не допустить власти ИИ над людьми

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском форуме БРИКС в Индии призвал законодателей не допустить ситуации, при которой искусственный интеллект начнет управлять человечеством.

    Председатель нижней палаты парламента отметил, что развитие новых технологий несет опасность, которую необходимо предупредить. «Парламентарии стран БРИКС должны делать все со своей стороны для того, чтобы искусственный интеллект служил людям. Чтобы не было ситуаций, когда искусственный интеллект начнет управлять человечеством», – заявил Володин на пленарном заседании XII Международного парламентского форума БРИКС, передает ТАСС.

    По его словам, регулирование искусственного интеллекта нужно закрепить не только на уровне национальных законодательств государств-участников, но и в рамках таких крупных международных объединений, как БРИКС и ООН.

    Спикер Госдумы находится в Индии с первым зарубежным рабочим визитом в новом созыве. В этом году основная тема форума, проходящего в Нью-Дели, посвящена укреплению роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Microsoft Брэд Смит выступил за ужесточение регулирования искусственного интеллекта.

    В сентябре основатель компании Билл Гейтс предупредил о серьезных трудностях в выработке международных правил в этой сфере.

    Ранее президент Владимир Путин отметил необходимость создания отечественной нормативной базы для цифровых технологий.

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    26 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Искусственный интеллект получил несанкционированный доступ к данным избирателей в США

    ИИ Claude обошел пейволл и получил доступ к статистике американских избирателей

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека обошла систему оплаты и получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    Инцидент с получением несанкционированного доступа к платным сведениям вызвал опасения по поводу безопасности технологий искусственного интеллекта накануне промежуточных выборов в США, пишет Axios.

    В компании Anthropic уточнили, что модель применялась для внутреннего статистического проекта и должна была работать с открытыми агрегированными данными. Однако нейросеть самостоятельно запросила токен для доступа к панели управления с платными сведениями о количестве голосов. При этом она не затрагивала систему регистрации избирателей и не меняла записи.

    «Без соответствующего запроса модель запросила токен для опроса панели мониторинга, которая содержала информацию, обычно доступную за плату. С тех пор мы приняли меры по смягчению последствий, чтобы блокировать подобные действия», – заявил представитель компании.

    Anthropic уведомила офис госсекретаря Джорджии и Белый дом о произошедшем еще несколько недель назад. Однако власти штата не стали делать публичных заявлений, несмотря на просьбы администрации президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией. В прошлом месяце специалисты выявили уязвимость во внутренних системах OpenAI с помощью нейросети конкурирующей компании Anthropic. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями на фоне участившихся случаев автономного взлома платформ.

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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Основатель DeepSeek впервые попал в список богатейших людей Китая

    Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн вошел в топ-10 богатейших людей Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые вошел в рейтинг богатейших людей Китая с состоянием 42 млрд долларов, заняв седьмое место.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Hurun Research Institute, которое публикует список мультимиллиардеров.

    Состояние Лян Вэньфэна оценивается в 280 млрд юаней (около 42 млрд долларов). В тройку лидеров рейтинга вошли основатель ByteDance Чжан Имин (100 млрд долларов), создатель бренда Nongfu Spring Чжун Шаньшань (61 млрд долларов) и основатель компании CATL Цзэн Юйцюнь (58 млрд долларов).

    Также в топ-10 вошли основатель Tencent Ма Хуатэн, семья создателя Midea Хэ Сяньцзяня, основатели конгломерата Hengli Чэнь Цзяньхуа и Фань Хунвэй, основатель NetEase Дин Лэй, представители CK Infrastructure Ли Кашин и Виктор Ли, а также гендиректор Cambricon Чэнь Тяньши.

    Всего в этом году в список попали 1529 предпринимателей с состоянием более 5 млрд юаней (750 млн долларов). Это на 95 человек больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель китайской компании ByteDance Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии с состоянием свыше 105 млрд долларов.

    Летом капитал создателя технологического стартапа DeepSeek Лян Вэньфэна превысил 36 млрд долларов после раунда инвестиций.

    В июне китайский разработчик искусственного интеллекта привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

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