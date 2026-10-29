Bloomberg сообщил о перегреве кредитного рынка из-за инвестиций в ИИ

Bloomberg: Кредитный рынок перенасытился долгами строителей дата-центров

Tекст: Антон Антонов

Спрос на финансирование проектов, связанных с нейросетями, переносит финансовые риски на страховщиков, пенсионные фонды и прямых кредиторов, пишет Bloomberg.

Более 30 банкиров, управляющих капиталом и руководителей инвестиционных компаний подтвердили значительное усложнение процесса привлечения средств. Одному из банков оказалось трудно выдавать новые кредиты из-за необходимости месяцами ждать переупаковки и продажи рисков другим инвесторам. Кредитные спреды гиперскейлеров достигли максимальных значений с прошлого года.

Отрасль искусственного интеллекта начала обращаться за капиталом к частному кредитованию. Прямые кредиторы, в свою очередь, пытаются переложить часть рисков на страховые компании. При этом многие страховщики уже исчерпали свои лимиты на покрытие рисков дата-центров, пишет Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму для проведения первичного публичного размещения акций.

Сообщалось, что развитие технологий искусственного интеллекта втянуло компании в огромные долги.

Газета Wall Street Journal сообщила об угрозе обрушения экономики из-за вливания средств в строительство дата-центров.