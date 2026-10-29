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    29 октября 2026, 05:45 • Новости дня

    Глава Радио и телевидения Сербии Грчич ушла в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после того, как победившее на парламентских выборах движение «Студенческий список» потребовало отставки руководства РТС.

    «Студенческий список» потребовал сменить руководство РТС из-за необъективного, по его мнению, освещения ситуации в стране, передает РИА «Новости».

    «Подаю в отставку с должности генерального директора РТС. Решение я приняла после внимательного рассмотрения обстоятельств, в которых общественный сервис сейчас функционирует. Считаю, что в интересах структуры нужно обеспечить беспрепятственное продолжение ежедневной работы», – говорится в заявлении Грчич.

    Она пожелала управляющему совету РТС безотлагательно обеспечить процесс руководства и законную передачу должности.

    В своем открытом письме «Студенческий список» также обратился к регулирующему органу электронных СМИ REM с требованиями проверить прошлую деятельность в сфере злоупотреблений и дискриминации в медиапространстве, а будущему созыву парламента предложил заполнить остававшиеся длительное время вакантными места в совете госрегулятора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» сообщило, что намерено пересмотреть отношения страны с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Движение заявило о прекращении экспорта вооружений из Сербии в зоны военных конфликтов.

    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    27 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британское информационное агентство Reuters внесло изменения в ранее опубликованный материал о планах победившего на парламентских выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» отказаться от экспорта вооружений.

    В первоначальной версии публикации содержались слова кандидатов от партии о прекращении поставок боеприпасов в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, передающим вооружения на Украину, пишет РБК.

    Позднее издание отредактировало текст заметки и добавило примечание о внесенных в публикацию изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Reuters сообщило, что победившее на выборах движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    В обновленной версии говорится, что лидеры «Студенческого списка» пока не обозначили, намерено ли будущее правительство запрещать такой экспорт. В конце публикации Reuters отдельно указало на исправление информации о позиции будущего кабинета по поставкам оружия.

    При этом в материале сохранилась информация о том, что «Студенческий список» не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Представители движения объясняют связи с Москвой экономической необходимостью, а не политическим союзом. Сербия зависит от российских энергоресурсов, а крупнейшим поставщиком газа в страну остается «Газпром».

    Весной стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    26 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой

    Политолог Энтина: Новые власти Сербии сохранят близкие отношения с Россией

    Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
    @ Armin Durgut/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Александр Вучич на посту президента Сербии не смог обеспечить надлежащее расследование громких коррупционных дел, а также доступ весомой части молодежи к экономическим и карьерным лифтам. Эти факторы стали одними из основных причин поражения Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Энтина.

    «За годы нахождения у власти Александр Вучич так и не смог наладить диалог со значительной частью сербского общества. Этим в первую очередь и объясняется поражение партии экс-президента на выборах», – пояснила Екатерина Энтина, профессор, директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ.

    Спикер напомнила: Вучич имеет огромный опыт в политике и отличается незаурядным умом. «Тем не менее он пошел по пути условного разделения сербского общества на «хороших» и «плохих». Этим решением политик в еще большей степени спровоцировал протестную волну против себя», – указала собеседница.

    По словам эксперта, протестное движение выражало абсолютно законные и объективные требования. «Люди призывали власти к полноценному разбирательству по ряду громких коррупционных скандалов. Одно из дел касается обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад, приведшего к гибели 16 человек», – указала аналитик.

    В данный момент, напомнила собеседница, ни одно из расследований не было доведено до логичного завершения. «Ситуация предсказуемо сделала требование борьбы с коррупцией одним из основных лозунгов протестного движения и оппозиционной избирательной кампании», – подчеркнула спикер.

    Кроме того, продолжила Энтина, Вучича можно назвать заложником собственного успеха. «Сербская прогрессивная партия развивалась как экспансионистская сила, постоянно расширяющая состав. Она насчитывала более 750 тыс. членов. Для страны с населением 6,5 млн человек такие показатели означают фактически политическую монополию», – детализировала профессор.

    Однако, указала спикер, процесс роста партийных рядов «замыкает сам себя». «Кусок экономического, финансового и карьерного пирога должен доставаться каждому новому члену. Но эти ресурсы не бесконечны и еще несколько лет назад фактически подошли к точке исчерпания», – рассказала собеседница.

    «В итоге все большему количеству молодых людей просто не находилось места в экономических и карьерных лифтах Сербии. С решением этой задачи Вучич справиться также не смог», – подчеркнула политолог.

    В итоге партия Вучича потерпела сокрушительное поражение. «Такой разрыв мало кто мог предсказать, он рассматривался как наименее вероятный даже представителями «Студенческого списка», – поделилась аналитик.

    По ее словам, свою роль в отрыве сыграла и грандиозная мобилизация граждан с явкой выше 70%. «Такие показатели на выборах в Сербии в последний раз были в 2000 году, когда свергали режим Слободана Милошевича», – напомнила Энтина.

    Спикер отметила: результат выборов не позволяет партии власти даже предполагать создание коалиционных вариантов работы в парламенте. «Кроме того, не прошла избирательный ценз Социалистическая партия – традиционный партнер Вучича. Ряды социалистов накануне выборов покинули несколько значимых членов», – продолжила она.

    Эксперт также коснулась потенциальных изменений в российско-сербских отношениях в ближайшем будущем в свете изменения политического ландшафта Сербии.

    «Внешнеполитическая программа «Студенческого списка» ничем не отличается от программы Вучича и от курса, заложенного во внешней политике Белграда в 2008 году», – считает политолог.

    Сербская внешнеполитическая концепция зиждется на четырех столпах, детализировала собеседница. «Один из базисов – евроинтеграция при сохранении сбалансированных и масштабных отношений с Россией, США и Китаем. В ходе предвыборной кампании представители «Студенческого списка» с самыми разными политическими взглядами заявляли о недопустимости деградации отношений с Москвой и введения санкций», – пояснила профессор.

    «Судя по всему, победившая партия будет придерживаться озвученных позиций. Это поспособствует сохранению Москвой высокого уровня отношений с Белградом, поддержке договоренностей по энергетике, по совместной работе на международных площадках и по многим другим трекам, развивающимся в двусторонних отношениях с 2000 года», – резюмировала Энтина.

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

    Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

    Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

    Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

    В сентябре Вучич утвердил решение о роспуске Народной скупщины (парламента) Сербии. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах «как обычный гражданин». В конце прошлого месяца он покинул свой пост.

    Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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    27 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Победившая на выборах в Сербии партия отказалась вводить санкции против России

    RT: Партия «Студенческий список» в Сербии не поддержала санкции против России

    Победившая на выборах в Сербии партия отказалась вводить санкции против России
    @ Maxim Konankov/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе этого движения поддерживать санкции против России.

    Сербская партия «Студенческий список» не поддержит антироссийские санкции, передает RT.

    «Для самой России это ничего не значит, но для нас это имело бы значение. Даже символически это было бы плохо. Поэтому никаких изменений не будет», – заявил Бакич.

    По его словам, ни Белград, ни Евросоюз не могут нанести России экономического ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент страны Александр Вучич заявил о намерении победившего на выборах в Сербии союза «Студенческий список» ввести санкции против России к весне.

    В тот же день оппозиционное движение сообщило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение новым руководством Сербии курса на развитие конструктивных отношений с Россией.

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    26 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербскую оппозицию с победой

    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербский «Студенческий список» с победой

    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербскую оппозицию с победой
    @ Aleksandar Jovicic/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта поздравили оппозиционный «Студенческий список» с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии.

    «Поздравляем «Студенческий список» с победой на парламентских выборах. Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – написали фон дер Ляйен и Кошта в соцсети, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на выборах. Он отметил, что его противники могут получить 135-140 мандатов в парламенте (Скупщине), тогда как его блок – около 105 мандатов.

    Вучич также заявил, что поражение «Объединенной Сербии» было подготовлено «глубинным государством» США и силами из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер боснийских сербов Милорад Додик поздравил «Студенческий список» с победой.

    В этот же день Александр Вучич заявил, что новые власти введут санкции против России к весне.

    В воскресенье он сообщил о поражении своей коалиции на выборах.

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    26 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Эксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике

    Политолог Межевич: Победители выборов в Сербии рискуют перейти в статус проигравших

    Эксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение партии экс-президента Сербии Александра Вучича на выборах объясняется спецификой балканских политических циклов, а также социальными и экономическими проблемами. При этом оппозиционный «Студенческий список» не сможет купировать давление ЕС и в ближайшие два года рискует скатиться в антироссийский курс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Сербская прогрессивная партия проиграла на внеочередных парламентских выборах.

    «Для Сербии характерна быстрая смена политических циклов. Местное общество не приемлет долгого нахождения одних и тех же фигур у власти. Исключение составляют только абсолютно уникальные деятели вроде Иосипа Броз Тито. Он сумел привести страну к таким достижениям в экономике и политике, что его уважали одновременно в Москве и Вашингтоне, в Пекине и Нью-Дели. Экс-президент Сербии Александр Вучич подобным похвастаться не может», – пояснил Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ.

    Эксперт также напомнил, что большую часть пребывания на посту президента Вучич имел пограничный рейтинг среди электората – чуть более 50%. «По позициям Сербской прогрессивной партии ударила также социальная и экономическая неустроенность внутри государства», – указал политолог. Впрочем, спрогнозировал собеседник, победители нынешних выборов в течение ближайших двух лет рискуют перейти в статус проигравших.

    «Допускаю, что лидеры «Студенческого списка» не очень понимают, как работает большая политика. Вучич был весьма квалифицированным руководителем, особенно в части соблюдения баланса между интересами различных глобальных сил – России, Запада, Азии. Не уверен, что нынешние триумфаторы смогут придерживаться обещанной многовекторности», – признался спикер.

    Эксперт указал: хаос на Балканах стратегически не выгоден ни Москве, ни Брюсселю, что не помешает Европе давить на новую партию власти, чтобы отдалить Белград от Москвы. «Думаю, ЕС попытается вынудить сербскую сторону перейти к более антироссийской повестке, в том числе и в плане санкций. И «Студенческий список» не сможет отказать», – посетовал собеседник.

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

    Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

    Москва надеется, что новые власти Сербии будут стремиться к конструктивным отношениям с Россией, заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений», – сказал журналистам представитель Кремля.

    Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

    Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

    Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    28 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Победивший в Сербии «Студенческий список» отказался от антироссийских санкций

    Победивший в Сербии «Студенческий список» отверг введение санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии, не будет вводить санкции против России, заявил один из его основателей Радомир Саичич.

    «Как мы и указали в своей программе, «Студенческий список» не выступает за введение санкций против России», – заявил академик Сербской академии наук и искусств, доктор Радомир Саичич РИА «Новости».

    Саичич отметил, что Сербия сама испытала на себе последствия санкций и понимает их неэффективность в решении проблем. Проблемы нужно решать путем диалога и переговоров, а не ограничительными мерами, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Во вторник представитель партии «Студенческий список» Йово Бакич сообщил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В понедельник бывший президент страны Александр Вучич предупредил о введении новыми властями Сербии санкций против Москвы к весне.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    26 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Словения пригрозила заблокировать евроинтеграцию Сербии из-за секретных архивов

    Премьер Словении Янша пообещал заблокировать вступление Сербии в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любляна будет препятствовать вступлению Сербии в Евросоюз, пока Белград не передаст ей документы югославских спецслужб, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

    «Мы приветствуем любое возможное решение новых властей Сербии ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Однако мы не дадим согласия на какой-либо прогресс, пока Сербия не передаст Словении все архивы Управления государственной безопасности и других спецслужб бывшей Югославии, относящиеся к Словении», – цитирует сообщение словенского премьера в соцсетях ТАСС.

    Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что дверь в ЕС для Сербии открыта. Янша неоднократно заявлял, что Кос сотрудничала с югославскими спецслужбами, а подтверждающие это документы хранятся в архивах в Белграде, в связи с чем политик призывал к отставке еврокомиссара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший президент Сербии Александр Вучич выразил мнение об отдаленной перспективе принятия Сербии в Евросоюз из-за отказа вводить антироссийские санкции.

    На прошлой неделе председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович назвал абсолютно недопустимым присоединение Белграда к Евросоюзу.

    В начале месяца Александр Вучич сообщил о требовании Брюсселя к Сербии ввести рестрикции против России на этапе переговоров о членстве.

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    26 октября 2026, 19:50 • Новости дня
    МИД выразил надежду на продолжение сотрудничества с Сербией после выборов

    МИД: Россия надеется на сохранение Сербией курса на сотрудничество с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что после парламентских выборов руководство Сербии продолжит курс на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

    Москва рассчитывает на продолжение линии Белграда на развитие двустороннего взаимодействия после формирования новых органов власти, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Мы неоднократно подчеркивали, что Сербия – это близкая нам, традиционно дружественная страна, с которой поддерживаются разветвленные политические, экономические, культурно-исторические и гуманитарные связи», – заявила дипломат.

    Она добавила, что сохранение накопленного позитивного ресурса в полной мере отвечает коренным национальным интересам обоих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

    В середине месяца вице-премьер Сербии Ивица Дачич заявил о сохранении Белградом курса на взаимодействие с Москвой.

    В начале месяца министр информации Сербии Борис Братина пообещал развивать двусторонние связи вопреки давлению европейских государств.

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    26 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на конструктивные отношения с новыми властями Сербии

    Песков: Москва надеется на конструктивные отношения с новыми властями Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле надеются, что новое руководство Сербии продолжит курс на развитие конструктивных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений», – заявил Песков.

    Он также отметил заслуги бывшего президента страны Александра Вучича, передает РИА «Новости».

    «Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений», – добавил Песков.

    В ночь на понедельник Вучич признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на парламентских выборах. Победу одержал оппозиционный «Студенческий список».

    Оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей.

    Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил о планах победившей коалиции ввести санкции против России к весне.

    Политолог Екатерина Энтина выразила уверенность в недопущении деградации отношений с Москвой новыми властями Сербии.

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    27 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Улица в Белграде получила имя российского публициста Ивана Аксакова

    Новой улице в Белграде присвоили имя российского публициста Ивана Аксакова

    Tекст: Денис Тельманов

    В сербской столице одной из новых улиц официально присвоили имя выдающегося русского поэта и общественного деятеля Ивана Аксакова.

    «Одной из новых улиц в белградском микрорайоне Сунчани-Брег присвоено имя выдающегося русского публициста, поэта, общественного деятеля, славянофила Ивана Сергеевича Аксакова», – сообщило посольство России в Сербии в Telegram-канале.

    Название уже внесено в государственный реестр. Ожидается, что после завершения благоустройства улицы на ней появится памятная доска, посвященная Аксакову.

    Иван Аксаков возглавлял Славянское благотворительное общество. Он призывал власти и общественность Российской империи оказать всестороннюю поддержку начавшимся в 1875 году антитурецким восстаниям на Балканах, а также организовывал сбор средств для восставших и координировал отправку добровольцев в Сербию.

    Ранее улицу в сербской Ягодине назвали в честь русского генерала Михаила Черняева.

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    27 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Протестующие в Сербии ворвались в офис телеканала

    Протестующие в Сербии ворвались в офис телеканала TV Informer

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Около 20 участников протестов в Сербии проникли в студию телеканала TV Informer и вступили в конфликт с его владельцем Драганом Вучичевичем.

    Участники протестов в Сербии ворвались в помещения телеканала TV Informer, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал N1.

    Отмечается, что около 20 человек из толпы пробрались в студию. Они вступили в словесную перепалку с владельцем медиа Драганом Вучичевичем и сотрудниками редакции.

    Вскоре после начала конфликта на место прибыла полиция, которая вывела демонстрантов из здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в стране. В воскресенье группа протестующих в Белграде напала на мать бывшего сербского лидера Ангелину Вучич. На прошлой неделе правоохранительные органы задержали подозреваемых в подготовке беспорядков в день голосования.

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    26 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Оппозиционный «Студенческий список» победил на парламентских выборах в Сербии

    Оппозиционный «Студенческий список» набрал 52,54% голосов на выборах в Сербии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии, обойдя коалицию бывшего президента страны Александра Вучича.

    Движение протестующих студентов и их сторонников «Студенческий список» получило 52,54% голосов по итогам обработки бюллетеней с 96,2% участков на прошедших парламентских выборах. Коалиция «Объединенная Сербия» бывшего президента страны Александра Вучича набрала 39,29%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию Сербии.

    Остальные политические силы пока не преодолели барьер в 3%.

    Всего к голосованию было зарегистрировано 19 политических сил, которые претендуют на 250 мест в однопалатном парламенте. Впервые половину из участников выборов составили движения со статусом представителей национальных меньшинств, для которых порог прохождения в парламент отменен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта поздравили оппозиционный «Студенческий список» с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии.

    В воскресенье бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение Сербской прогрессивной партии и коалиции «Объединенная Сербия» на голосовании.

    Группа протестующих напала на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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