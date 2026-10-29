Президент Израиля отверг слухи о сделке с Нетаньяху

Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий

Политолог Ципис: Израильский парламент ждет хрупкая коалиция или новые выборы

Tекст: Олег Исайченко

«Основная борьба на выборах в Израиле разворачивается между двумя партиями: «Ликуд» действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и «Яшар» бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота. Остальные голоса разделились между множеством малых партий», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

По его оценкам, после обработки 73% бюллетеней ни одна сила не набирает большинства. Следовательно, правительство придется формировать на коалиционной основе. «Кабинет окажется под влиянием интересов малых и маргинальных партий», – прогнозирует политолог.

Так, по его словам, речь идет о представителях религиозного сионизма и ультраортодоксальных кругах. «Эти силы могут фактически диктовать свою повестку. То есть правительство будет постоянно под угрозой шантажа и роспуска», – описал возможные перспективы аналитик.

Ципис видит два варианта развития событий: либо в Израиле назначат повторные выборы, либо все же удастся сформировать коалиционное правительство. Но во втором случае, оговорился эксперт, кабинет «не проживет» больше полутора-двух лет.

«Рано или поздно кабинет распустят, а за этим последуют досрочные выборы. Мы уже оказывались в такой ситуации: с 2019 года страна прошла несколько раундов выборов подряд. Думаю, из этого кризиса государство так и не вышло, и он будет продолжаться», – рассуждает эксперт.

Собеседник также обратил внимание на усиление позиций арабских партий, которые могут получить 18 мест в Кнессете. «Это, по сути, побочный эффект политики ультраправых: пытаясь маргинализировать и даже запретить отдельные арабские силы, они, напротив, стимулировали их политическую мобилизацию», – считает политолог. По его мнению, этот фактор в том числе сказался и на рекордной явке на выборах.

«Ситуацию в Газе и на Западном берегу реки Иордан арабские избиратели восприняли как сигнал пойти на участки и проголосовать против правого лагеря. В итоге явка выросла на сотни тысяч голосов, – пояснил Ципис. – Еще одна причина активизации электората – стремление израильтян к переменам. После 7 октября всем стало понятно, что так больше жить нельзя».

В свою очередь политолог Илья Гращенков отмечает, что высокая активность не стала исключительно протестной: на участки пришли и противники Нетаньяху, и его сторонники. «В отличие от недавних выборов в Сербии, где мобилизация помогла победе студенческого движения, в Израиле она лишь подчеркнула глубину раскола общества», – написал он в своем Telegram-канале.

Симптомом важного сдвига эксперт назвал то, что новая партия «Яшар» уверенно закрепляется среди лидеров и претендует примерно на два десятка мандатов: «Израильтяне ищут альтернативу не только в привычной партийной оппозиции, но и в фигуре военного, способного говорить о безопасности, компетентности и ответственности власти».

«Однако арифметика будущей коалиции выглядит почти неразрешимой. Айзенкоту придется искать общий язык с силами, между которыми существуют серьезные противоречия. Нетаньяху уже использует это обстоятельство, заявляя, что правительство не должно зависеть от арабских партий. Тем самым он переводит разговор с результатов голосования на вопрос о легитимности возможной коалиции», – отметил аналитик.

Гращенков допускает, что Израиль вступает в очередной период коалиционных переговоров, взаимных блокировок и борьбы за отдельных депутатов. «Нельзя исключать ни сохранения Нетаньяху у власти, ни формирования крайне неоднородного правительства его противников, ни новых выборов. И здесь полезно вспомнить опыт 2021 года: тогда коалиция Беннета и Лапида отстранила Нетаньяху, но вскоре распалась, а он вернулся», – напомнил политолог.

По его мнению, сегодняшняя ситуация подтверждает тезис, который недавно сформулировала Далия Дасса Кей в Foreign Affairs: даже если Нетаньяху уйдет, созданная при нем политическая реальность останется. «Жесткая линия в отношении Ирана, скепсис к палестинской государственности и приоритет безопасности давно вышли за пределы одной партии. Поэтому вопрос уже не только в том, кто займет кресло премьера, а в том, способен ли новый лидер предложить стране иной политический горизонт», – заключил эксперт.

Во вторник в Израиле прошли выборы в Кнессет (парламент). Итоговая явка составила 77,7%, что является самым высоким показателем с 1999 года. Согласно результатам экзитполов, которые опубликовали 13-й канал и Kan 11, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получает 25 мест из 120, а центристская оппозиционная партия «Яшар» главного соперника премьера, бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота – 21-23.

Партии, возглавляемые арабами, которые также выступают против Нетаньяху, предположительно получат в общей сложности 18 мест, что является рекордным показателем для этого сектора. На этом фоне в городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе прошли массовые празднования.

После подсчета 72,4% голосов блок сторонников Нетаньяху предварительно получает 54 места, оппозиция – 48, преимущественно арабские партии «Объединенный список» и РААМ – в сумме 18 мест. Таким образом, ни один из основных блоков пока не добивается необходимого для парламентского большинства (61 место).

Нетаньяху заявил, что правый блок имеет решающее большинство «среди сионистской общественности и всех тех, кто поддерживает государство». Он выступил против формирования правительства, которое будет зависеть от поддержки арабских партий. По его словам, недопустимо создавать коалицию с политическими силами, выступающими против существования Израиля.

В свою очередь лидер «Яшара» Айзенкот призвал Нетаньяху признать недоверие избирателей и уйти из политики. По его мнению, высокая явка свидетельствует о стремлении граждан к переменам, а проведение новых выборов в такой ситуации было бы ошибкой.