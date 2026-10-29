  • Новость часаЛихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику
    Песков заявил о соблюдении режима тишины в Алешках
    На саммите Россия – Африка учредили Российско-африканский молодежный союз
    Москва потребовала от Польши наказать осквернивших советские могилы вандалов
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    29 октября 2026, 05:33 • Новости дня

    Президент Израиля отверг слухи о сделке с Нетаньяху

    Канцелярия президента Израиля Герцога назвала фейком слухи о сделке с Нетаньяху

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога опровергла информацию о предложении премьер-министру Биньямину Нетаньяху сделки, предполагающей его уход из политики в обмен на помилование.

    В канцелярии президента Израиля назвали публикацию телеканала C14 «полным фейком» и заявили, что не занимаются спекуляциями о процедуре формирования правительства, передает РБК.

    Официальные результаты выборов должны поступить президенту в следующую среду. После этого он проведет консультации с парламентскими фракциями и примет решение в рамках своих полномочий.

    Ранее израильский телеканал C14 сообщил, что Герцог предложил сделку, согласно которой Нетаньяху возглавит правительство на два года, а затем уйдет из политики в обмен на полное помилование. По данным телеканала, Герцог продвигает эту инициативу около двух лет.

    Как отмечает C14, Нетаньяху может настаивать на том, чтобы первым занять пост главы правительства в рамках ротации. Это позволило бы ему работать с президентом США Дональдом Трампом в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду политолог Саймон Ципис заявил о риске затяжного политического кризиса в Израиле. Политический аналитик Амит Сегал заявил о расхождении между опросами и итогами выборов в Кнессет Израиля.

    В прошлом году Нетаньяху направлял президенту страны Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании.

    28 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами

    Арабские партии получили до 19 мест в Кнессете по экзитполам

    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    @ Nedal Solila

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте.

    В арабских городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе вспыхнули салюты и прошли массовые празднования после сообщений израильских СМИ о рекордных успехах «Объединенного списка» и Объединенного арабского списка на выборах в Кнессет, передает Al Jazeera.

    По данным экзитполов, арабские партии могут получить до 19 мест в 120-местном Кнессете, а явка среди палестинских граждан Израиля достигла около 80%, что стало рекордом за десятилетия; в целом по стране проголосовали 77,7% избирателей, сообщает Al Jazeera.

    Мансур Аббас, чья партия «Раам» ранее имела пять мест и входила в правительственную коалицию в 2021–2022 годах, заявил, что рассчитывает на формирование блока против Нетаньяху из 61 депутата, и рассказал, что к его партии обращались оба основных лагеря: «С теми цифрами, которые у нас есть сейчас, правительства нет», – сказал Аббас в эфире канала Israel Channel 12.

    Биньямин Нетаньяху назвал перспективу коалиции с арабскими партиями «позором и стыдом», при этом ни его блок, ни оппозиция по экзитполам не набирали требуемый 61 мандат; бывший посол Алон Пинкас отметил, что еврейские партии заплатят цену за отказ сотрудничать с арабскими силами, а корреспондент Нур Оддех охарактеризовала выборы как «экзистенциальный момент» для палестинских граждан Израиля на фоне более чем ста законов, которые, по ее словам, закрепляют их дискриминацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидировала на выборах в Кнессет после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства. Избиратели Израиля во вторник начали голосование на первых парламентских выборах после нападения ХАМАС.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий

    Политолог Ципис: Израильский парламент ждет хрупкая коалиция или новые выборы

    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Израиль снова стоит перед риском затяжного политического кризиса: ни блок, поддерживающий Биньямина Нетаньяху, ни оппозиция, по предварительным данным, не набирают 61 мандата, необходимого для большинства. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис, даже если коалиционное правительство удастся сформировать, оно едва ли продержится дольше полутора–двух лет.

    «Основная борьба на выборах в Израиле разворачивается между двумя партиями: «Ликуд» действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и «Яшар» бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота. Остальные голоса разделились между множеством малых партий», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его оценкам, после обработки 73% бюллетеней ни одна сила не набирает большинства. Следовательно, правительство придется формировать на коалиционной основе. «Кабинет окажется под влиянием интересов малых и маргинальных партий», – прогнозирует политолог.

    Так, по его словам, речь идет о представителях религиозного сионизма и ультраортодоксальных кругах. «Эти силы могут фактически диктовать свою повестку. То есть правительство будет постоянно под угрозой шантажа и роспуска», – описал возможные перспективы аналитик.

    Ципис видит два варианта развития событий: либо в Израиле назначат повторные выборы, либо все же удастся сформировать коалиционное правительство. Но во втором случае, оговорился эксперт, кабинет «не проживет» больше полутора-двух лет.

    «Рано или поздно кабинет распустят, а за этим последуют досрочные выборы. Мы уже оказывались в такой ситуации: с 2019 года страна прошла несколько раундов выборов подряд. Думаю, из этого кризиса государство так и не вышло, и он будет продолжаться», – рассуждает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на усиление позиций арабских партий, которые могут получить 18 мест в Кнессете. «Это, по сути, побочный эффект политики ультраправых: пытаясь маргинализировать и даже запретить отдельные арабские силы, они, напротив, стимулировали их политическую мобилизацию», – считает политолог. По его мнению, этот фактор в том числе сказался и на рекордной явке на выборах.

    «Ситуацию в Газе и на Западном берегу реки Иордан арабские избиратели восприняли как сигнал пойти на участки и проголосовать против правого лагеря. В итоге явка выросла на сотни тысяч голосов, – пояснил Ципис. – Еще одна причина активизации электората – стремление израильтян к переменам. После 7 октября всем стало понятно, что так больше жить нельзя».

    В свою очередь политолог Илья Гращенков отмечает, что высокая активность не стала исключительно протестной: на участки пришли и противники Нетаньяху, и его сторонники. «В отличие от недавних выборов в Сербии, где мобилизация помогла победе студенческого движения, в Израиле она лишь подчеркнула глубину раскола общества», – написал он в своем Telegram-канале.

    Симптомом важного сдвига эксперт назвал то, что новая партия «Яшар» уверенно закрепляется среди лидеров и претендует примерно на два десятка мандатов: «Израильтяне ищут альтернативу не только в привычной партийной оппозиции, но и в фигуре военного, способного говорить о безопасности, компетентности и ответственности власти».

    «Однако арифметика будущей коалиции выглядит почти неразрешимой. Айзенкоту придется искать общий язык с силами, между которыми существуют серьезные противоречия. Нетаньяху уже использует это обстоятельство, заявляя, что правительство не должно зависеть от арабских партий. Тем самым он переводит разговор с результатов голосования на вопрос о легитимности возможной коалиции», – отметил аналитик.

    Гращенков допускает, что Израиль вступает в очередной период коалиционных переговоров, взаимных блокировок и борьбы за отдельных депутатов. «Нельзя исключать ни сохранения Нетаньяху у власти, ни формирования крайне неоднородного правительства его противников, ни новых выборов. И здесь полезно вспомнить опыт 2021 года: тогда коалиция Беннета и Лапида отстранила Нетаньяху, но вскоре распалась, а он вернулся», – напомнил политолог.

    По его мнению, сегодняшняя ситуация подтверждает тезис, который недавно сформулировала Далия Дасса Кей в Foreign Affairs: даже если Нетаньяху уйдет, созданная при нем политическая реальность останется. «Жесткая линия в отношении Ирана, скепсис к палестинской государственности и приоритет безопасности давно вышли за пределы одной партии. Поэтому вопрос уже не только в том, кто займет кресло премьера, а в том, способен ли новый лидер предложить стране иной политический горизонт», – заключил эксперт.

    Во вторник в Израиле прошли выборы в Кнессет (парламент). Итоговая явка составила 77,7%, что является самым высоким показателем с 1999 года. Согласно результатам экзитполов, которые опубликовали 13-й канал и Kan 11, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получает 25 мест из 120, а центристская оппозиционная партия «Яшар» главного соперника премьера, бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота – 21-23.

    Партии, возглавляемые арабами, которые также выступают против Нетаньяху, предположительно получат в общей сложности 18 мест, что является рекордным показателем для этого сектора. На этом фоне в городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе прошли массовые празднования.

    После подсчета 72,4% голосов блок сторонников Нетаньяху предварительно получает 54 места, оппозиция – 48, преимущественно арабские партии «Объединенный список» и РААМ – в сумме 18 мест. Таким образом, ни один из основных блоков пока не добивается необходимого для парламентского большинства (61 место).

    Нетаньяху заявил, что правый блок имеет решающее большинство «среди сионистской общественности и всех тех, кто поддерживает государство». Он выступил против формирования правительства, которое будет зависеть от поддержки арабских партий. По его словам, недопустимо создавать коалицию с политическими силами, выступающими против существования Израиля.

    В свою очередь лидер «Яшара» Айзенкот призвал Нетаньяху признать недоверие избирателей и уйти из политики. По его мнению, высокая явка свидетельствует о стремлении граждан к переменам, а проведение новых выборов в такой ситуации было бы ошибкой.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Рекордную за 53 года явку на парламентских выборах зафиксировали в Израиле

    ЦИК: Явка на парламентских выборах в Израиле побила рекорд 1973 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К середине дня голосования на парламентских выборах в Израиле свой голос отдали почти половина избирателей, что стало рекордным показателем с 1973 года, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

    К середине дня во вторник на парламентских выборах в Израиле проголосовали более 3,2 млн человек, передает РИА «Новости». На участках в Тель-Авиве уже с утра отмечены очереди избирателей.

    «По состоянию на 14:00 проголосовали более 3,29 млн человек. Явка составляет 44,9%. Таких цифр мы не видели с 1973 года», – сообщила Центральная избирательная комиссия Израиля.

    Правом голоса на выборах обладают около 7,3 млн граждан Израиля. По всей стране открыто свыше 12 тыс. избирательных участков. Это первые выборы в государстве после нападения движения ХАМАС в октябре 2023 года и начала войны с Ираном.

    За представительство в 120-местном парламенте борются кандидаты от 36 партий, проходной барьер для попадания в Кнессет составляет 3,25% голосов. Основная политическая борьба развернулась между правящей коалицией во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в день голосования на фоне прогнозов о потере правящей коалицией большинства в Кнессете.

    В понедельник глава израильского правительства пригрозил Ирану и союзникам Тегерана «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать проведению выборов.

    В воскресенье Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива в качестве напоминания об иранской угрозе.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Минобороны Израиля исключило удар по Ирану до выборов

    Министр обороны Кац: Израиль не планирует атаковать Иран до выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не намерены наносить удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    «Я четко заявляю, что у Израиля нет намерения наносить удар по Ирану до проведения выборов в Израиле», – заявил Кац. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, министр опроверг информацию израильских СМИ о конфликте между премьером Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

    Кац назвал слухи о разногласиях между политическим и военным руководством по поводу действий против Ирана «беспочвенными и ложными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    В тот же день Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать выборам.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об иранской угрозе.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 04:52 • Новости дня
    Косачев назвал безосновательными обвинения США и Израиля в адрес Ирана

    Косачев: Обвинения США и Израиля в адрес Ирана безосновательны

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана являются бездоказательными инсинуациями, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Иран участвует в договоре о нераспространении ядерного оружия. Иран так или иначе сотрудничает с МАГАТЭ, Иран открыт для окружающего мира с точки зрения прозрачности своей ядерной программы. Все, что потом на это нанизывается как обвинения в непрозрачности программы, – это не более чем инсинуации, измышления, пока не получившие никакой доказательной базы. Поэтому правда и справедливость за Ираном», – заявил он ТАСС.

    По его словам, в феврале Иран был атакован «несправедливо» и в противоречии с международным правом. Сенатор отметил, что Россия последовательно, «политическими средствами» поддерживает Иран в этой ситуации.

    США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить президента США нанести совместный удар по Ирану.

    До этого Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе от Ирана.

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль ликвидировал двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира военной разведки и командира инженерных сил военного крыла ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    «В субботу ЦАХАЛ нанес удар в городе Газа и ликвидировал террориста Мухаммеда Халауа, командира в аппарате военной разведки ХАМАС. На прошлой неделе (в четверг) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Ахмеда Абу Уда, командира инженерного подразделения в военном крыле ХАМАС», – цитирует сообщение израильской армейской пресс-службы РИА «Новости».

    Израильские военные заявляют, что в последнее время эти члены ХАМАС готовили нападения на военнослужащих и граждан Израиля, а также восстанавливали потенциал группировки в нарушение режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа для ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада».

    В октябре прошлого года жертвами израильских ударов по анклаву стали минимум 65 человек.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Опровергнуты данные о попытке Нетаньяху убедить США атаковать Иран

    Канцелярия Нетаньяху опровергла данные о просьбах к США атаковать Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения, что он безуспешно пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    Информация об инициативе Израиля провести совместную с США атаку на Иран не соответствует действительности. Канцелярия премьер-министра назвала эти сообщения «фейковыми новостями», передает Israel National News.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности и двух американских чиновников сообщил, что Нетаньяху призывал Трампа к проведению совместной операции до выборов, однако американский лидер не дал на это согласия, предложив отложить атаку до готовности администрации США.

    В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац также опроверг наличие разногласий между политическим руководством и военными по вопросу Ирана. Он заявил, что Израиль не планировал превентивный удар по Исламской республике до израильских выборов.

    «Сообщения о разногласиях между политическим руководством и ЦАХАЛ относительно Ирана полностью беспочвенны и лживы», – подчеркнул министр, добавив, что на процесс принятия решений влияют только соображения безопасности.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в связи с угрозой вмешательства в парламентские выборы.

    В воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    NYT сообщала, что на прошлой неделе США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Нидерланды отказались от участия в «Евровидении» в 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нидерланды не будут участвовать в конкурсе «Евровидение» в 2027 году из-за разногласий вокруг участия Израиля, сообщила Нидерландская общественная вещательная корпорация (NPO).

    Решение приняли после консультаций с Советом вещательных организаций, пишет ТАСС.

    Директор по коммуникациям NPO Юрре Босман пояснил, что участие Израиля вызывает споры в обществе и среди сотрудников.

    «Мы хотим отправлять артиста или артистов и сотрудников на конкурс только в том случае, если они могут рассчитывать на полную поддержку одной или нескольких вещательных организаций», – заявил Босман.

    В руководстве NPO отметили, что первоначально поддержка возвращения страны на конкурс казалась достаточной, но подходящий формат организации найти не удалось. Корпорация могла поручить задачу другой вещательной организации NTR, но сочла это «безответственным» на фоне серьезных разногласий. Телеканал NOS покажет оба полуфинала и финал конкурса с нидерландскими комментариями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за бюджетных ограничений. В прошлом месяце Ирландия объявила о бойкоте конкурса из-за присутствия израильских музыкантов. В августе Нидерландская телерадиокомпания Avrotros сообщила об отказе от участия страны в конкурсе по той же причине.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 03:02 • Новости дня
    Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией

    Посол Израиля заявил о неизменности отношений с Россией после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что результаты прошедших в стране парламентских выборов не окажут негативного влияния на отношения с Москвой.

    Израильское руководство едино в необходимости укрепления связей с Москвой, передает РИА «Новости» комментарий израильского дипломата.

    «Я думаю, что ни один из возможных итогов выборов не повлияет на значение, которое Израиль продолжает придавать отношениям с Россией, и на наше стремление укреплять их», – подчеркнул Йосеф.

    Голосование в Кнессет состоялось во вторник. На 120 мест претендуют кандидаты от 36 партий, проходной барьер составляет 3,25%. Основная борьба развернулась между коалицией во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху вступил в день голосования на первых выборах после атак ХАМАС.

    К середине дня ЦИК страны зафиксировал рекордную с 1973 года явку избирателей. По итогам закрытия участков оппозиционный блок обошел партию премьера без получения большинства в Кнессете.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    Уволенная из-за антисемитизма режиссер получила компенсацию от Би-би-си

    Israel National News: Би-би-си заплатит 400 тыс. фунтов режиссеру-еврейке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британская вещательная корпорация Би-би-си согласилась выплатить 400 тыс. фунтов стерлингов режиссеру Люси Кон, которая подверглась травле со стороны коллег из-за своего еврейского происхождения после нападения движения ХАМАС на Израиль.

    Кон проработала в корпорации 22 года, однако после 7 октября 2023 года столкнулась с агрессией со стороны сослуживцев. Они называли сионистов злом и требовали считать Израиль таким же террористическим государством, как ХАМАС, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    «Они пытались помешать мне выполнять мою работу, потому что я еврейка», – рассказала Кон. По ее словам, руководство запретило ей работать над документальным фильмом о нападении на музыкальный фестиваль Nova, объяснив это излишней предвзятостью режиссера.

    После официальной жалобы на антисемитизм женщину отстранили от работы на несколько месяцев, а затем сократили ее должность. Кон подала иск о несправедливом увольнении, после чего корпорация согласилась на досудебное урегулирование конфликта.

    При этом представители вещателя отказались приносить извинения и не признали факт дискриминации на рабочем месте. Руководство Би-би-си ограничилось заявлением о строгой политике нетерпимости к любым проявлениям антисемитизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе израильские военные атаковали сотрудницу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан. В марте США и Израиль напали на Иран. В январе в Израиле остановили часы обратного отсчета вернувшихся домой заложников ХАМАС.

    Комментарии (0)
    Главное
    В центре Киева произошел блэкаут
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки
    В парламент Венгрии поступил законопроект о сотрудничестве с США по атому
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    В РПЦ предложили заявившей о «порче» Долиной обратиться к духовнику