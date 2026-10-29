В России запланировали авиасбор для поддержки лизинга российских самолетов

«Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

Tекст: Валерия Городецкая

«Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.