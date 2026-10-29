Природные пожары в Китае стали причиной задымления в Благовещенске

Tекст: Антон Антонов

Специалисты зафиксировали более 30 термических точек вблизи российской границы на китайской территории, при этом в самой Амурской области природных возгораний не выявлено, передает РИА «Новости».

Спасательные службы взяли обстановку под контроль. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах и ограничить пребывание на улице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров на северо-востоке Китая.

В субботу жители южных районов Хабаровского края также столкнулись с сильным задымлением.