Минздрав предложил пополнить программу госгарантий новыми методами лечения

Минздрав разработал проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В программу предлагается погрузить 33 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «онкология», «нефрология», «травматология и ортопедия», «оториноларингология» и «эндокринология», «офтальмология», «сердечно-сосудистая хирургия», «гематология», «нейрохирургия», – сообщили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-служба Минздрава сообщила об увеличении финансирования лечения онкологических заболеваний по ОМС.
В прошлом месяце министерство запланировало существенный рост объема средств на территориальные программы страхования.
В марте ведомство предложило включить в программу бесплатной медпомощи вакцины от рака.