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    29 октября 2026, 04:19 • Новости дня

    На ядерном объекте в США произошел выброс радиоактивных веществ из-за пожара

    Tекст: Антон Антонов

    На ядерном объекте Министерства энергетики США Саванна-Ривер (SRS) в результате пожара в одном из помещений лаборатории произошел выброс радиоактивных веществ, сообщает News 12.

    Возгорание произошло в среду вечером. Пожар, который привел к нефильтрованному выбросу радиации на уровне земли, уже потушен, передает WRDW со ссылкой на News 12.

    Руководство объекта объявило чрезвычайную ситуацию. Признаков радиоактивного загрязнения за пределами Саванна-Ривер не выявлено. Сотрудники находились в укрытиях около 30 минут, въезд на территорию был временно закрыт.

    Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничения на полеты над объектом в радиусе 15 морских миль и на высоте до 10 тыс. футов. Ограничено движение железнодорожного и речного транспорта в прилегающих районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. В октябре 2017 года суд возложил ответственность за произошедшее на АЭС в Фукусиме на власти страны.

    28 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Единая Россия» взяла на контроль новые правила приема олимпиадников в вузы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин заявил, что партия «Единая Россия» проконтролирует влияние новых правил приема олимпиадников в вузы на доступность образования.

    Головин сообщил, что молодые люди все чаще обращаются к парламентариям за разъяснениями в связи с готовящимися изменениями правил предоставления льгот при поступлении по результатам олимпиад и порядка распределения платных мест, проект которых подготовило Минобрнауки, сообщает «Единая Россия».

    «Важно соблюсти баланс в части преимуществ у кого-либо при поступлении в вузы. Необходимо учитывать условия в труднодоступных районах, где у ребят меньше возможностей получать дополнительное образование», – подчеркнул глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин.

    По его словам, партия считает необходимым отслеживать отражение этих изменений на положении абитуриентов и учитывать обратную связь родителей, школьников и педагогов. Комитет по молодежной политике вместе с коллегами из других профильных комитетов будет держать этот вопрос на контроле.

    Головин подчеркнул, что расширение возможностей для получения высшего образования и развитие региональных вузов закреплены в Народной программе партии.

    «Партия продолжит добиваться решений, которые помогают талантливой молодежи реализовать свои способности и претендовать на достойное обучение вне зависимости от места проживания. Выбор вуза должен определяться в первую очередь знаниями, способностями и осознанным решением наших школьников», – заключил Головин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год.

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов.

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    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ

    Глава МИД Армении исключил возвращение республики к работе в ОДКБ

    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не собирается менять свою позицию и возвращаться к работе в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Ереван не планирует менять свою позицию и возобновлять участие в Организации Договора о коллективной безопасности, передает «Интерфакс».

    «Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство. Если другие члены структуры или секретариат делают комментарии, то напрасно», – заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзером.

    Глава армянского внешнеполитического ведомства добавил об отсутствии у руководства страны планов по возвращению в ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил о необходимости исключить Армению из объединения из-за отказа страны участвовать в его работе.

    В пятницу действующий генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков констатировал фактический выход Армении из организации.

    Летом премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность принять решение о выходе из ОДКБ в случае необходимости.

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    28 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    «Аэрофлот» назвал сроки получения первых самолетов МС-21

    «Аэрофлот» заявил об ожиданиях первых МС-21 осенью 2027 года

    «Аэрофлот» назвал сроки получения первых самолетов МС-21
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые поставки российских самолетов МС-21 ожидаются в период с сентября по декабрь 2027 года, заявил генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Александровский доложил главе правительства о контрактах перевозчика на самолет МС-21, передает РИА «Новости».

    «Первые поставки ожидаются в период сентябрь-декабрь 2027 года», – сказал он.

    Глава компании добавил, что перевозчик готов наращивать закупки отечественных лайнеров. По его словам, началась работа над третьим контрактом на 92 воздушных судна, чтобы довести совокупный заказ до 200 машин. Ранее были подписаны договоры суммарно на 108 самолетов.

    Мишустин подчеркнул мировую известность бренда перевозчика. Он отметил, что развитая авиационная отрасль выступает значимым условием транспортной доступности удаленных регионов, включая Арктику, Сибирь и Дальний Восток. Премьер попросил подвести итоги перевозок за прошедшие девять месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее филиал ПАО «Яковлев» запланировал начало испытаний второго серийного пассажирского лайнера МС-21.

    Также генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил о планах задействовать новые машины на международных рейсах.

    Президент Владимир Путин принял участие в церемонии заключения соглашения о передаче «Аэрофлоту» 90 среднемагистральных самолетов МС-21-310.

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    28 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами

    Арабские партии получили до 19 мест в Кнессете по экзитполам

    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    @ Nedal Solila

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте.

    В арабских городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе вспыхнули салюты и прошли массовые празднования после сообщений израильских СМИ о рекордных успехах «Объединенного списка» и Объединенного арабского списка на выборах в Кнессет, передает Al Jazeera.

    По данным экзитполов, арабские партии могут получить до 19 мест в 120-местном Кнессете, а явка среди палестинских граждан Израиля достигла около 80%, что стало рекордом за десятилетия; в целом по стране проголосовали 77,7% избирателей, сообщает Al Jazeera.

    Мансур Аббас, чья партия «Раам» ранее имела пять мест и входила в правительственную коалицию в 2021–2022 годах, заявил, что рассчитывает на формирование блока против Нетаньяху из 61 депутата, и рассказал, что к его партии обращались оба основных лагеря: «С теми цифрами, которые у нас есть сейчас, правительства нет», – сказал Аббас в эфире канала Israel Channel 12.

    Биньямин Нетаньяху назвал перспективу коалиции с арабскими партиями «позором и стыдом», при этом ни его блок, ни оппозиция по экзитполам не набирали требуемый 61 мандат; бывший посол Алон Пинкас отметил, что еврейские партии заплатят цену за отказ сотрудничать с арабскими силами, а корреспондент Нур Оддех охарактеризовала выборы как «экзистенциальный момент» для палестинских граждан Израиля на фоне более чем ста законов, которые, по ее словам, закрепляют их дискриминацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидировала на выборах в Кнессет после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства. Избиратели Израиля во вторник начали голосование на первых парламентских выборах после нападения ХАМАС.

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    28 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре продажи новых автомобилей российского бренда Volga впервые обошли результаты «Москвича», сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    С 5 по 25 октября в России реализовали 793 новых автомобиля марки Volga и 694 машины «Москвич», указал глава агентства в своем Telegram-канале.

    «До сентября продажи «Москвича» были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил», – заявил Целиков.

    Самой популярной моделью «Москвича» остается наиболее доступный «Москвич 3», занимающий около 80% продаж марки. В линейке Volga наибольшим спросом пользуется дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% реализации бренда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский автомобильный рынок пополнился рекордным числом новых моделей. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на фоне увеличения числа предложений.

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    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    Хакеры заявили о причастности полковника ГУР Украины к убийству 26 пленных

    Полковник ГУР Торкотюк оказался причастен к убийству 26 российских пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир специального подразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины полковник Виктор Торкотюк причастен к убийству не менее 26 российских военнопленных, сообщила хакерская группа «КиберБеркут».

    Торкотюк создал спецподразделение «Артан» в 2022 году, передает РИА «Новости». По информации хакеров, в августе-сентябре 2024 года он приказал расстрелять пленных российских военнослужащих в лесу около населенного пункта Липки Харьковской области.

    Кроме того, по его приказу с июля по октябрь 2026 года операторы дронов атаковали на трассе «Новороссия» и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, включая гражданские.

    Также Торкотюк руководил десантной операцией в Крыму в районе Оленевки и Маяка в 2023 году, перед которой приказал подчиненным «стрелять во все, что движется». В 2022 году он попытался форсировать Днепр для захвата плацдарма в Энергодаре, приказав обстреливать гражданскую инфраструктуру из гранатометов и пулеметов.

    Российские военные пресекли попытку высадки десанта у мыса Тарханкут в ночь на 4 октября 2023 года. В 2022 году также были сорваны попытки высадки украинских войск в районе Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир группы спецназа группировки войск «Центр» взял в плен старшего группы Вооруженных сил Украины.

    Ранее пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун предложил украинской армии уйти из Донбасса.

    Кроме того, пленный солдат 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров рассказал о сдаче украинских военных в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания.

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    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

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    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    @ tbdrone

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

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    28 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран

    Путин: Лишь Россия, США и Китай имеют полный технологический суверенитет

    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости».

    «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

    Путин заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Глава государства рассказал о сохранении передовых позиций в достижении технологического суверенитета.

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    28 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Названа причина столкновения поездов в Испании с десятками жертв

    El Pais: Причиной столкновения поездов в Испании стала ошибка человека

    Названа причина столкновения поездов в Испании с десятками жертв
    @ Cordon Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Предварительной причиной столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо названа человеческая ошибка, власти Мадрида отменили все мероприятия из-за трагедии.

    Издание El Pais указывает, что автоматическая система безопасности дала сбой, после чего поезда перешли на ручное управление.

    «Вероятной причиной аварии стала человеческая ошибка оператора системы ADIF. Согласно предварительным анализам, именно в этот момент произошел сбой», – говорится в материале.

    Власти Мадрида на фоне произошедшего в Толедо приняли решение отменить все мероприятия, запланированные на среду. В частности, переносится пресс-конференция по утверждению бюджета Испании на 2027 год, сообщает РИА «Новости».

    Ранее экстренные службы сообщили, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 46 человек.

    Утром в провинции Толедо столкнулись два пассажирских поезда.

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