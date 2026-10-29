Летевший в Марсель пассажирский Boeing вернулся в Агадир после сигнала тревоги

Tекст: Антон Антонов

Пассажирский борт сделал несколько кругов над атлантическим побережьем перед тем, как лечь на обратный курс, передает ТАСС.

Причина, по которой экипаж объявил чрезвычайную ситуацию на борту, в настоящее время не уточняется.

На время экстренной посадки диспетчеры направили два других самолета, следовавших в Агадир из Брюсселя и Нанта, в зону ожидания. Им пришлось совершить несколько кругов до получения разрешения на посадку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет ВВС США подал аварийный сигнал вскоре после вылета с авиабазы во Флориде.

В понедельник пассажирский Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сигнала бедствия.

В воскресенье борт авиакомпании ЕasyJet развернулся в сторону Манчестера из-за чрезвычайной ситуации в полете.