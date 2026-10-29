Родригес потребовала от Банка Англии вернуть золото Венесуэлы

Tекст: Антон Антонов

«Нет больше никаких оправданий. Банк Англии должен вернуть золото Венесуэлы, которое принадлежит венесуэльцам», – заявила Родригес в эфире государственного телеканала VTV.

Родригес поручила министерству иностранных дел Венесуэлы и прокуратуре активизировать работу по возврату золотого запаса и подчеркнула, что не откажется от требований к Банку Англии. Политик добавила, что золото является резервом Центрального банка Венесуэлы и используется, в частности, для укрепления международных резервов страны, передает РИА «Новости».

По словам Родригес, на протяжении нескольких лет Венесуэла сталкивалась с неоправданными задержками в вопросе возврата актива. Она назвала действия британской стороны волокитой, целью которой является незаконное присвоение золотых резервных ресурсов Венесуэлы, отметив, что настало время прекратить оправдания и выполнить обязательства перед венесуэльским народом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти и оппозиция Венесуэлы планировали перевести 31 т золотого запаса из Банка Англии в Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Летом власти и оппозиция Венесуэлы договорились совместно добиваться возврата 31 т национального золота, замороженного в хранилищах Банка Англии.