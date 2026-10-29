В кинотеатрах стартовал показ исторической драмы «Рождение империи»

Tекст: Антон Антонов

Действие картины охватывает первую четверть XVIII века – от возвращения Петра из Великого посольства до Полтавской битвы, ставшей переломом в Северной войне и предшествовавшей провозглашению Российской империи.

В центре сюжета – крупные исторические события и военные кампании, политические преобразования и личность Петра I. Авторы фильма уделили внимание человеческой стороне биографии государя, показав его отношения с ближайшими сподвижниками, разочарования, предательства и любовь.

Особое внимание создатели картины уделили воссозданию исторической эпохи и постановке батальных сцен. Съемки проходили в Петербурге, Москве, Ленинградской и Тульской областях, где для реконструкции Полтавской битвы построили исторические декорации – деревни, укрепления, землянки, часовни и полевую ставку Петра I. В сражениях участвовали профессиональные каскадеры, часть реквизита изготавливали специально для фильма.

Режиссером картины выступил Андрей Кравчук, ранее снявший исторические фильмы «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз Спасения». Петра I сыграл Александр Горбатов, роль его соратника Александра Меншикова исполнил Милош Бикович, в фильме также снялись Юлия Пересильд, Виктор Добронравов, Сергей Гармаш и другие актеры.

Картина выходит в прокат в канун 305-й годовщины провозглашения Российской империи: 22 октября (2 ноября по новому стилю) 1721 года Петр I принял титул императора Всероссийского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил создателей исторической драмы «Рождение империи» и выразил надежду, что фильм увидят как можно больше зрителей.



«Думаю, что это настоящее произведение искусства. Игра актеров заслуживает всяческих похвал – первое. Второе – я почему говорю, что это настоящее произведение искусства? Это погружает в эпоху, чувствуешь себя участником всех происходящих событий. Всё это сделано, знаете, очень качественно. И хочу поблагодарить артистов и творческую группу, режиссёрскую – всех, кто работал над картиной, – за эту работу и выразить надежду, что посмотрят как можно больше зрителей. Уверен, люди получат удовольствие», – заявил глава государства.

Он предложил рассмотреть возможность бесплатных показов качественного исторического кино, объективно и полно отражающего историю России.