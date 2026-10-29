Роскачество нашло нарушения у 15 марок консервов из скумбрии

Tекст: Антон Антонов

Роскачество проверило консервы из скумбрии с маслом российского производства, передает РИА «Новости».

«Эксперты изучили продукцию 37 торговых марок по ключевым параметрам – от безопасности до честности маркировки и видовой подмены. Главный вывод: все консервы безопасны для здоровья, однако 15 марок нарушили обязательные требования», – говорится в сообщении.

Нарушения выявлены у марок «Вкусные консервы», «Каждый день», «Люди любят», «Мореслав», «Морское содружество», «Морские традиции», «Морской котик», «Онежские деликатесы», «Посейдон», «Хозяин Балтики», «Фишмар», Aro, Globus, Gold Fish и ZR.

В Роскачестве напомнили, что рыбы в банке должно быть не менее 50%, однако в консервах «Каждый день», «Посейдон», «Хозяин Балтики» и Aro этот порог не выдержан, а у четырех марок заявленная массовая доля рыбы на этикетке не совпала с фактической.

В консервах «Морские традиции» и «Морское содружество» зафиксирована подмена вида скумбрии, в «Онежских деликатесах» отсутствует зоологическое наименование рыбы, а заявленные показатели белка и жира не соответствуют действительным. У шести торговых марок установлено превышение содержания соли по сравнению с ГОСТом, у «Беринга» отмечены жесткие рыбные кости, у «Знатока» – суховатая консистенция, у «5 Морей» – слабый привкус горечи.

Ни в одной из исследованных банок не выявлено нарушений по микробиологическим показателям, содержанию токсичных элементов и гистамину, а промышленная стерильность не вызвала нареканий.

Обязательным и опережающим требованиям Роскачества соответствуют консервы двенадцати марок – «Азбука моря», «Барс», «Владкон», «Главпродукт», «Доброфлот», «Морепродукт», «Рыбное меню», «Совок», «Сохраним традиции», «Спецзаказ», «Ультрамарин» и Fish House. Еще десять брендов удовлетворяют только действующему законодательству.

Информация о нарушениях направлена в контрольно-надзорные органы, торговые сети и производителям, сеть «Глобус» уже сняла с реализации продукцию Globus и «Морской котик», часть производителей проводит внутренние расследования и устраняет недостатки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проверка 12 марок протеинового творога и сыра подтвердила заявленное количество белка, но в отдельных случаях выявила избыток нитратов и легкий мучнистый привкус.

Роскачество обнаружило серьезные недостатки в свойствах большинства российских моторных масел класса вязкости 5W-30.

В 2025 году проверка консервированных сардин с маслом показала, что две торговые марки по вкусу и консистенции не соответствуют требованиям, хотя вся продукция была признана безопасной.