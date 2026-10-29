Экс-сотрудница Росреестра получила условный срок за ущерб в 642 млн рублей

Суд на Камчатке приговорил экс-сотрудницу Росреестра к условному сроку

Tекст: Антон Антонов

Суд признал 63-летнюю местную жительницу виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Установлено, что в октябре 2020 года она по просьбе коллеги незаконно зарегистрировала переход права собственности на 49 объектов недвижимости от одного коммерческого предприятия к другому, сообщает ведомство в «Максе».

При этом женщина не обеспечила проведение необходимой правовой экспертизы и не приняла меры для получения недостающих документов. В результате акционерное общество без правовых оснований лишилось имущества, ущерб составил более 642 млн рублей. Подсудимая свою вину не признала.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей пять лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Елены Степанцовой.

В июле руководитель регионального отделения Россельхозбанка в Орловской области был признан виновным в незаконном переводе более 167 млн рублей на счет иностранной компании.