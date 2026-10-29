Дивидендные поступления в бюджет России превысили 722 млрд рублей

Основной объем дивидендных поступлений в федеральный бюджет традиционно обеспечивается компаниями финансового сектора, нефтегазовой отрасли, а также транспортной инфраструктуры, отметили в ведомстве. Большая часть этих доходов уже поступила в казну летом, передает РИА «Новости».
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, поступления от дивидендов в 2026 году оцениваются в 807,6 млрд рублей, включая выплаты Сбербанка. В 2027 году эти доходы ожидаются на уровне 838,4 млрд рублей, в 2028 году показатель вырастет до 913,95 млрд, а в 2029 году достигнет 985,6 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину о рекордных дивидендах банка в размере 853 млрд рублей за 2025 год.
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