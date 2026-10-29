Премьер Эфиопии Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии

Tекст: Антон Антонов

«Я приехал в Россию, я принес книгу философии синергии, где сказано о том, как мы развиваем нашу экономику, как мы работаем с нашими партнерами. Хотел бы передать вам нашу книгу», – приводятся слова Ахмеда на сайте Кремля.

Книга «Медемер» написана премьер-министром Эфиопии и впервые издана в 2019 году, ее русский перевод был представлен 28 октября в Москве при участии телеканала RT, передает РИА «Новости».

Ахмед отметил, что выход книги на русском языке расширяет ее международное влияние и дипломатическую ценность, а также создает культурный и интеллектуальный мост между народами Эфиопии и России. По его словам, это доказывает, что Эфиопия способна предложить мировому сообществу зрелые идеи, а Россия продолжает вдохновлять эфиопских ученых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России встретился с премьер-министром Эфиопии на полях саммита Россия – Африка в Москве.

Путин на торжественном приеме в Кремле заявил о намерении России вносить реальный вклад в решение проблем Африканского континента.