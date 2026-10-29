Болсонару назвал себя «истинным президентом Бразилии», но потом передумал

Болсонару передумал объявлять себя «избранным президентом Бразилии»

Tекст: Антон Антонов

Первая версия письма была обнародована после прилета Болсонару в Соединенные Штаты вместе с супругой Фернандой Болсонару и двумя дочерьми. В обращении к бразильцам и международному сообществу сенатор заявил, что покинул страну из-за политического преследования и намерен реализовывать свою политическую роль за рубежом, пишет Metropoles.

В документе Болсонару оспорил победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы во втором туре президентских выборов, заявив о якобы имевшей место электоральной фальсификации и раскритиковав решение Верховного суда по продлению времени голосования. Он также обвинил представителей судебной системы в давлении на себя и свою семью, отрицая, что бежал из страны, и пообещав возглавить бразильскую оппозицию из-за рубежа, отметив: «Не буду подставлять под это свою семью, и моя страна не заслуживает снова проходить через этот международный позор».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лула да Силва раскритиковал отъезд проигравшего выборы Болсонару в США как неуважение к избирателям.

Власти США предоставили визы Болсонару и членам его семьи. Болсонару вместе с женой и дочерьми прибыл в США из-за опасений ареста на родине.