Ушаков подтвердил переговоры с США о возможности снятия санкций с РФПИ

Tекст: Антон Антонов

«Такой разговор ведется. Он, кстати, уже какое-то время ведется. Каков будет результат, я не знаю», – сказал Ушаков.

Ушаков добавил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев активно контактирует с американцами, из-за чего соответствующая тема и возникла в публичном обсуждении, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, информация об этом проникла в средства массовой информации несколько дней назад, дискуссия по теме снятия санкций с фонда продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщала, что американская администрация начала рассматривать возможность вывода РФПИ из-под санкций.

В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим.

