Ушаков подтвердил переговоры с США о возможности снятия санкций с РФПИ

Орешкин сообщил, что США намерены построить на Аляске завод с помощью российских линий сжижения газа. Он обратил внимание на то, что отечественные технологии экономически более эффективны, чем доступные американские решения, передает РИА «Новости».
«Америка обсуждает с нами готовность к реализации проекта по сжижению природного газа на базе российских технологий. Россия стала первой и единственной страной мира, которая создала технологию по производству заводов под ключ на платформах, которые размещаются в прибрежных водах. В Мурманске, в России, за последние годы построен гигантский завод, который собирает большую платформу, которая сама по сути является заводом под ключ по сжижению природного газа», – сказал замглавы администрации президента на форуме Россия – Африка.
По его словам, партнеры понимают, что применение российских решений обеспечивает гораздо более эффективную экономику проекта. Орешкин напомнил, что еще несколько десятилетий назад российская нефтегазовая отрасль активно пользовалась американскими технологиями, однако санкционное давление заставило инженеров придумать новые подходы и обеспечило технологический суверенитет.
Сейчас проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений реализует компания «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области. Это первое в мире предприятие по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин рассказал о разработке отечественными компаниями передовых инновационных технологий.
Накануне вице-премьер Александр Новак допустил совместную работу России и США над проектами сжиженного природного газа в Арктике.
Ранее Новак анонсировал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты.