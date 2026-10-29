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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
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    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику
    Песков заявил о соблюдении режима тишины в Алешках
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    29 октября 2026, 00:53 • Новости дня

    Следовавшие из Стамбула в Москву самолеты направились обратно в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты прибудут в новый международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

    Росавиация сообщила в «Максе», что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    28 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве

    Мэр Москвы Собянин пообещал открыть 23 новые станции метро в ближайшие три года

    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трех лет в столице планируется открыть 23 новые станции Московского метрополитена и проложить более 50 км новых линий.

    В бюджете столицы на 2027–2029 годы заложено 4 трлн рублей на развитие транспортной системы, что позволит ввести в эксплуатацию 23 новые станции метро, более 50 км линий и три электродепо, сообщил Собянин в Max.

    По его словам, в настоящее время ведется строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток. В 2027 году ожидается запуск пяти станций на Рублево-Архангельской линии, а поэтапный ввод Бирюлевской ветки начнется в 2028 году с участка от станции «ЗИЛ» до «Курьяново». В 2029 году эту линию продлят до района Бирюлево.

    Кроме того, к 2029 году планируется завершить строительство южного участка Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. На действующих ветках откроются станции «Гольяново» и «Южный порт». К 2029 году протяженность сети столичного метрополитена вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

    Город также займется проектными работами по расширению сети метро в Новой Москве и продлению линий в Подмосковье, модернизацией Центрального транспортного узла и созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии.

    Летом градоначальник анонсировал продление Таганско-Краснопресненской линии в район Куркино.

    В августе в столице началось строительство нового участка Троицкой линии метро.

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    28 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Москвичка получила штраф за акцию с плакатом на Пушкинской площади

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Москве признал Анну Сайфутдинову виновной в дискредитации Вооруженных сил России и неповиновении полиции из-за акции с плакатом на Пушкинской площади.

    Во вторник вечером Анна Сайфутдинова находилась на Пушкинской площади с плакатом, надписи на котором были направлены на дискредитацию российской армии, передает РИА «Новости». Женщина не реагировала на законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции.

    «Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданку виновной по обоим составам правонарушений. Ей назначены административные штрафы – 50 тыс. и 4 тыс. рублей, в совокупности 54 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Действия женщины квалифицированы по статьям о публичной дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов государства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Тверской суд Москвы оштрафовал адвоката Леонида Соловьева за дискредитацию российской армии.

    Российский кабинет министров предложил вдвое увеличить штрафы за дискредитацию армии.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин сообщил о желании турецких компаний выкупить долю в АЭС «Аккую»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте строящейся в стране атомной электростанции «Аккую».

    «В Турции Россия заканчивает (строительство АЭС «Аккую») целиком. Там полностью наше финансирование, все 25 млрд долларов – это стопроцентные российские инвестиции», – сказал глава государства на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Путин напомнил, что Россия строит станцию на уникальных условиях: сама ею владеет и эксплуатирует. «Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую».

    В прошлом году Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа.

    Министерство энергетики Турции подчеркнуло отсутствие угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.

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    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    28 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за выпечкой

    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за московской выпечкой

    Tекст: Вера Басилая

    Гости из разных стран Африки проявили большой интерес к выпечке на саммите Россия – Африка в Москве и выстроились за ней в очереди.

    Для посетителей площадки третьего экономического и гуманитарного саммита Россия – Африка в столичном Гостином дворе организованы зоны питания, где особой популярностью пользуется выпечка, передает РИА «Новости».

    Африканские делегаты выстраиваются в очереди за едой вместе с российскими участниками. По словам одного из гостей из Африки, предложенные угощения оказались очень вкусными.

    Саммит Россия – Африка проходит в Москве с 28 по 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве представили образцы передовых российских вооружений.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал предстоящее выступление президента Владимира Путина с оценкой перспектив развития торгово-инвестиционных отношений.

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    28 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино решили вывезти на места

    Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино вывезут из СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве Теймураза Гогиашвили вывезут из СИЗО для проверки показаний на местах преступлений, сообщил его адвокат Ибрагим Марзиев.

    Теймураза Гогиашвили доставят из следственного изолятора в квартиру и гараж, где были убиты женщина и ее дочь, передает РИА «Новости».

    «В пятницу будет проверка показаний на местах – в гараже и квартире. Гогиашвили вывезут из СИЗО», – заявил Ибрагим Марзиев.

    Расчлененное тело Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Позднее в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.

    Мужчина арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Фигурант отрицает корыстный умысел, ссылаясь на бытовой конфликт, однако полностью согласился с арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре следователи приступили к допросу подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери. Правоохранительные органы сообщили о ссоре как о возможном мотиве расправы.

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    28 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    МИД Турции отказался от уступок в Эгейском море

    Anadolu: Анкара отказалась идти на уступки в Эгейском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Министерство выпустило письменное заявление в связи с появившимися в публичном пространстве утверждениями относительно политики страны в этих регионах, передает Anadolu.

    В ведомстве подчеркнули, что ответы министра иностранных дел Хакана Фидана на мероприятии аналитического центра в Брюсселе исказили и вырвали из контекста. Кроме того, дипломат не давал интервью греческой газете.

    «Взгляды Турции, которые она последовательно отстаивает на всех площадках в соответствии с международным правом, не претерпели никаких изменений. Как и прежде, мы продолжим без каких-либо уступок защищать наши законные права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Хакан Фидан заявил об активизации усилий Анкары по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

    Также глава турецкой дипломатии сообщил о поддержании постоянной связи с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности морской навигации.

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    28 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.

    Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.

    «Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.

    Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.

    До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.

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    28 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Загруженность дорог Москвы достигла восьми баллов

    Дептранс: Загруженность дорог Москвы вечером в среду достигла восьми баллов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Загруженность автомобильных дорог в Москве вечером в среду выросла до восьми баллов на фоне временных перекрытий в центре города, сообщил столичный департамент транспорта.

    Интенсивное движение и временные ограничения для транспорта сохраняются в центре российской столицы, сообщает дептранс в Telegram-канале. В настоящее время плотный трафик наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в область.

    В департаменте транспорта Москвы уточнили, что наиболее сложное движение зафиксировано на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и улицы Нижней Масловки, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы.

    После снятия перекрытий движение в городе должно нормализоваться, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам использовать метрополитен из-за временных перекрытий движения.

    На прошлой неделе ведомство призвало пассажиров выбирать подземку из-за ограничений в центре города.

    В мае дорожные заторы в Москве также достигли восьми баллов.

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    28 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Путин поделился с африканскими лидерами опытом Москвы в цифровой медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на выставке для африканских лидеров рассказал об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

    Глава государства пояснил, как работает система дистанционного анализа результатов медицинских исследований, отметив, что младший медицинский персонал в клиниках проводит сканирование пациентов. «А информация об исследовании передается в единый центр Москвы», – сказал Путин на видео, опубликованном в канале Кремля в Max.

    По его словам, в центре высококлассные специалисты в режиме реального времени изучают данные и отправляют результаты обратно лечащему врачу, что привело к резкому повышению качества исследований.

    «И там группа специалистов уже высококлассных изучает это исследование и тоже в режиме реального времени сразу назад к лечащему врачу в соответствующую клинику возвращает. Качество исследования резко возросло», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Тогда глава государства заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Путин также сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

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    28 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    В Турции предложили поделить систему «все включено» на пять категорий

    АТОР: В Турции предложили разделить систему «все включено» на пять категорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Турции предложили разделить систему «все включено» на пять категорий, от экономичной до люксовой, чтобы туристам было проще понять, что входит в стоимость отдыха, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    С такой инициативой выступил представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит. К разработке новой системы сертификации отелей по единым критериям качества и набора услуг хотят привлечь Министерство культуры и туризма Турции, пишет ТАСС со ссылкой на АТОР.

    В ассоциации объяснили, что под одним названием all inclusive может скрываться совершенно разный набор услуг: от скромного шведского стола до круглосуточного питания, импортного алкоголя и ресторанов а-ля карт. Разделение на категории поможет туристам еще до бронирования понимать отличия между вариантами.

    Отмечается, что пока это только инициатива турецких отельеров. Сроки возможного введения новой классификации и конкретные требования к категориям не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили об исчезновении традиционных горящих туров на турецкие курорты из-за полной распродажи мест.

    В июне в ассоциации заявили, что десятидневный отпуск в Турции или Египте обойдется минимум в 130-140 тыс. рублей на двоих.

    В феврале турецкие отельеры отказались менять популярную систему «всё включено», чтобы не потерять позиции на мировом рынке из-за роста числа туристов из России.

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    28 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

    Росавиация: В трех аэропортах Москвы ввели временные ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    В целях обеспечения безопасности в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский работа с рейсами ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейсов пассажирам рекомендовано уточнять с помощью онлайн-табло аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника сбили 71 украинский беспилотник над семью регионами страны. В военном ведомстве сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и 645 беспилотников за сутки.


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    28 октября 2026, 20:57 • Новости дня
    Москва выразила соболезнования из-за столкновения поездов в Испании

    МИД выразил соболезнования в связи с крушением поездов в провинции Толедо

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования испанскому народу в связи со столкновением скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо.

    В Москве выразили искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв железнодорожной катастрофы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

    Российская сторона передала слова поддержки и утешения семьям погибших, а также направила пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    Премьер-министр объявил о трехдневном официальном трауре в стране.

    В результате катастрофы погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Турция выразила готовность заключить с Египтом меморандум о морских границах

    Минобороны Турции: Анкара готова подписать меморандум о границах с Египтом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный взаимовыгодный меморандум о морских границах.

    «Снова подчеркиваем готовность Турции заключить с Египтом взаимовыгодный меморандум о морских границах», – заявил источник в турецком ведомстве. Он добавил, что в этом случае Каир получит дополнительно более 15 тыс. квадратных километров морской поверхности по сравнению с возможным соглашением с Афинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.

    Ранее глава греческого МИД Йоргос Герапетритис сообщил, что Египет, Бахрейн и ОАЭ вслед за Грецией выразили опасения из-за недавней ратификации восточно-ливийским парламентом меморандума с Турцией. По его словам, эти страны считают документ недействительным и противоречащим международному праву.

    Парламент Ливии на востоке страны 20 октября ратифицировал заключенное в 2019 году соглашение с Турцией по морским зонам. Египет в 2020 году договорился с Италией и Грецией о разграничении морских зон, которые пересекаются с турецко-ливийским меморандумом около Родоса и Крита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Также Анкара сообщила о завершении создания новых охраняемых морских зон у островов Гекчеада и Финике.

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    28 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин посетил выставку «Платформа суверенного развития» на саммите в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Гостям третьего саммита продемонстрировали перспективные отечественные наработки в области энергетики и природных ресурсов, продовольствия и фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры, а также в сфере подготовки кадров и анализа данных, передает РИА «Новости».

    Выставочная экспозиция была разделена на девять секторов. В их число вошли такие направления, как «Продовольственная безопасность и доступ к воде», «Финансы для развития и инвестиций», «Государственное управление и сервисы», «Автономные системы», «Связанность и логистика», а также «Доступная энергия и энергетическая безопасность».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими странами.

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