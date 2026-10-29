Казаки на Мальте почтили память комендора крейсера «Варяг» Николая Чебунина

Tекст: Антон Антонов

«Церемония возложения стала выражением уважения к памяти русского моряка и героическому прошлому Российского Императорского флота», – пишет Telegram-канал Russian Cossack community in Malta.

Отмечается, что важным этапом работы казачьей общины по увековечиванию имени моряка стало изготовление мемориальной надгробной плиты при участии The Imperial House Foundation – Фонда «Имперский Дом». На мраморной плите выполнена гравировка эмблемы Российского Императорского флота и православного креста.

«Сохранение памяти о русских моряках, нашедших последнее пристанище вдали от Родины, – наш исторический и нравственный долг. Пока мы помним их имена, жива и история России», – отметил атаман представительства общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» на Мальте Максим Рыжаков.

Сообщается, что принадлежность ранее безымянного захоронения Николаю Чебунину удалось установить благодаря взаимодействию волонтерского движения «Русские мемориалы», ИАЦ «Помним всех поименно», Комитета по внешним связям Петербурга и архива РГАВМФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на Мальте впервые прошла церемония возложения цветов на могиле моряка крейсера «Варяг» на кладбище Kalkara Naval Cemetery.

Чабунин умер 14 октября 1916 года в военно-морском госпитале города Ла-Валетта во время стоянки корабля, совершавшего переход с Дальнего Востока в Романов-на-Мурмане (Мурманск). Согласно обнаруженным данным, он являлся уроженцем Бельского уезда Вологодской губернии. Его безымянную могилу номер 331 поисковики нашли в секторе «С» кладбища.

