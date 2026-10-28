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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику
    Песков заявил о соблюдении режима тишины в Алешках
    На саммите Россия – Африка учредили Российско-африканский молодежный союз
    Москва потребовала от Польши наказать осквернивших советские могилы вандалов
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    28 октября 2026, 23:57 • Новости дня

    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии

    Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Ахмедом

    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает пресс-служба Кремля.

    «В Кремле состоялась беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопии Абием Ахмедом. Встреча прошла на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать в Москву и в этот раз. Ценю дружественный характер отношений между Россией и Эфиопией и наши с вами личные контакты, они всегда содержательные и конструктивные», – сказал Путин. Он также поздравил эфиопского премьера с переизбранием на пост, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил кратное увеличение товарооборота двух стран, объем которого по итогам января-сентября превысил 1,3 млрд долларов. По его словам, у Москвы и Аддис-Абебы есть немало масштабных перспективных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, науке, здравоохранении и мирном космосе. Путин пожелал Эфиопии успешного проведения конференции ООН по климату в 2027 году.

    «Россия и Эфиопия солидарно выступают в международных делах, налажен диалог в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках», – сказал Путин.

    В свою очередь премьер-министр Эфиопии выразил желание согласовать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, сделав его приоритетным направлением. Ахмед подчеркнул важность использования ядерной энергии в секторе здравоохранения, а также необходимость продолжить обучение эфиопских инженеров и обеспечить доступ к медицинским изотопам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом в Нью-Дели.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран

    Путин: Лишь Россия, США и Китай имеют полный технологический суверенитет

    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости».

    «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

    Путин заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Глава государства рассказал о сохранении передовых позиций в достижении технологического суверенитета.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке

    Путин пошутил над показанной Силуановым короной Екатерины II на саммите

    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на саммите Россия – Африка пошутил над главой Минфина Антоном Силуановым, который решил показать гостям инкрустированную бриллиантами корону императрицы Екатерины II.

    «Министры финансов во всех странах – самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут», – пошутил Путин, слова которого приводит РИА «Новости».

    «Зимой у нас холодно», – отшутился в ответ Силуанов. Президент с ним согласился, однако затем поинтересовался у министра: «А ты зачем нам шапку выставил сюда?».

    Глава Минфина объяснил, что Россия является одной из ведущих стран по обработке природных алмазов. По его словам, представленная «шапка» – это корона, изготовленная в 1762 году для императрицы Екатерины II. «Здесь более килограмма золота и большое количество обработанных бриллиантов», – рассказал Силуанов.

    Министр подчеркнул готовность России к совместной работе со странами Африки и обмену опытом в технологиях добычи и обработки драгоценных металлов и камней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Действующий председатель Африканского союза президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к российскому лидеру как к брату на пленарном заседании саммита.

    Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил, что алмазная корпорация De Beers стремится наращивать взаимодействие с Москвой из-за трудностей на западных рынках.

    Российский лидер в ходе осмотра выставки передовых отечественных решений заявил, что корпорация De Beers все больше стремится к сотрудничеству с Москвой, передает РИА «Новости».

    «De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество», – заявил Путин.

    Глава государства озвучил эту информацию во время посещения экспозиции, посвященной достижениям в ключевых отраслях и социальной сфере. На это мероприятие были приглашены лидеры стран Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о развитии торгово-экономических связей с государствами Африки вопреки давлению Запада.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении на африканских партнеров Москвы.

    Глава государства отметил твердую позицию африканских стран по неприятию санкций.

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    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    28 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия входит в число немногих стран, обладающих полным спектром собственных цифровых решений, заявил Максим Орешкин на выставке российских передовых решений для африканских гостей. Владимир Путин дополнил его выступление, уточнив, какие государства располагают такими возможностями.

    Орешкин в своей речи отметил, что Россия планомерно выстраивала шаг за шагом свой собственный цифровой суверенитет. «И действительно сейчас Россия одна из немногих стран мира, которая обладает полным спектром решений», – рассказал Орешкин, сообщает канал Кремля в Max.

    Он пояснил, что речь идет об обработке и хранении данных, средствах обмена информацией, социальных сетях, мессенджерах и платформах аудиовизуального контента. «Все это формирует образ мысли, формирует поведение людей, формирует их организацию», – отметил Орешкин.

    «Еще раз повторюсь, это экономический вопрос и вопрос безопасности. Вот у нас на стенде представлены российские компании, например, российская компания VK, которая обладает собственными технологиями и мессенджеров, и социальных сетей, чтобы понять масштаб популярности этих продуктов. Около 100 млн ежедневных активных пользователей у российских социальных сетей и у российских мессенджеров. Эти продукты доступны для того, чтобы они использовались в ваших странах», – заявил он лидерам африканских государств в ходе осмотра ими выставки «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Да, вот Владимир Владимирович подсказывает, что Россия действительно одна из трех стран мира, которая обладает полными элементами вот этого информационного цифрового суверенитета», – сослался Орешкин на уточнение главы государства.

    Путин перечислил эти страны: «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о готовности поделиться со странами Африки передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения. Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на наличие у страны достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства.

    Полное видео заявления Путина и Орешкина о цифровом суверенитете России смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах

    Путин призвал выстраивать систему расчетов между Россией и Африкой в нацвалютах

    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    России и странам Африки необходимо выстраивать систему расчетов в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка.

    «Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платежной информации, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что такая работа поможет снизить транзакционные издержки, защитить расчеты от вмешательства недружественных стран и укрепить суверенитет африканских стран.

    Также президент добавил, что Россия готова поделиться со странами Африки опытом применения информационных технологий в сфере государственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Африки до 50 млрд долларов.

    Глава государства отметил серьезное давление Запада на африканских партнеров Москвы на фоне санкций.

    Президент призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин назвал суверенитет в цифровой сфере условием полного суверенитета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки передовых отечественных решений заявил, что полноценный суверенитет государства недостижим без независимости в информационной сфере.

    Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную передовым российским разработкам в ключевых отраслях экономики и социальной сфере. На это мероприятие он пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости».

    «Если нет полного суверенитета в информационной сфере, суверенитет отсутствует. В современном мире это невозможно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями.

    Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о наличии у страны достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства.

    В середине месяца глава государства указал на необходимость развивать все составляющие системы цифровой защиты.

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    28 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-африканский молодежный союз (РАМС) учрежден на Молодежном форуме саммита «Россия – Африка» в МГИМО.

    На заседании в МГИМО в рамках Молодежного форума третьего саммита «Россия – Африка» был официально учрежден Российско-африканский молодежный союз (РАМС). Состоялось подписание учредительного акта, передает ТАСС.

    Союз создан для укрепления связей и усиления координации между молодежными структурами России и стран Африки. Вступление в РАМС предполагает работу в молодежной сфере и участие минимум в одном флагманском мероприятии организации ежегодно. В союзе подчеркнули, что не преследуют политических целей, а опираются на принципы равноправия, добровольности и взаимоуважения.

    В ближайшее время планируется провести конгресс РАМС, где будут избраны сопредседатели и утверждены стратегические планы союза.

    По словам гендиректора ДВФМ Дмитрия Иванова, важно сохранять и развивать международное общение молодежи. Он добавил, что с 2024 года в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи поучаствовали более 3 тыс. представителей африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    28 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом

    Политолог Федорова: Инициативы Путина укрепили технологический суверенитет России

    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Личное участие Владимира Путина в презентации российских технологий африканским лидерам повышает доверие зарубежных партнеров к отечественным разработкам, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. По ее словам, президент фактически выступил в роли главного экскурсовода по выставке «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Формат, при котором первое лицо государства фактически лично выступает в роли главного презентатора и проводника отечественных технологий, – крайне эффективный и впечатляющий шаг. Владимир Путин регулярно демонстрирует высочайшую компетентность в самых разных наукоемких сферах, глубоко вникая в детали ключевых разработок», – отметила политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    По ее словам, сегодня Африканский континент переживает мощный экономический и демографический подъем, что делает его, без преувеличения, территорией будущего.

    «Естественно, между мировыми державами разворачивается серьезная конкурентная борьба за влияние в этом регионе. Выигрывает в ней тот, кто способен предложить партнерам наиболее эффективные, передовые и выгодные решения. Именно этим объясняется столь пристальное личное внимание президента к технологической повестке форума», – считает политолог.

    Федорова напомнила, что современная Россия прошла огромный путь и превратилась из догоняющей страны в одного из мировых лидеров, предлагающего партнерам широкий спектр решений: от удобных цифровых госсервисов и передовых медицинских разработок до продукции химической промышленности и удобрений. «Тот факт, что эти сложнейшие системы продвигает лично президент, обладающий колоссальным международным авторитетом, кратно повышает уровень доверия зарубежных партнеров к российским технологиям», – подчеркнула спикер.

    По словам собеседницы, создание целостной экосистемы цифрового и технологического суверенитета России – от отечественного финтеха и госсервисов до фармацевтики – стало возможным благодаря стратегическим решениям президента, опередившим мировые тренды.

    «Многие годы, когда в стране только начинались дискуссии о технологической независимости, например при создании суверенной платежной системы, скептики не понимали этих шагов, ссылаясь на преимущества глобального мира и возможность купить готовые американские или европейские решения. Однако президент проявил стратегическую дальновидность, жестко настаивая на том, что технологическая независимость – это базовый элемент национальной безопасности», – напомнила Федорова.

    Политолог также отметила, что государственные инвестиции в критические отрасли и ускоренное развитие собственных технологий создали задел, который позволил российской экономике выдержать беспрецедентное санкционное давление после 2022 года. «Яркий пример – импортозамещение в фармацевтике. Вопреки мнению, что лекарства всегда можно приобрести за рубежом, ставка была сделана на развитие собственной фарминдустрии, что полностью оправдало себя и гарантировало безопасность граждан», – сказала эксперт ЭИСИ.

    По мнению Федоровой, личное участие Владимира Путина в презентации российских достижений способно качественно изменить структуру российско-африканской торговли. «Мы уже наблюдаем устойчивый тренд на диверсификацию: Россия все активнее экспортирует не сырье, а высокотехнологичные, сложные инфраструктурные и цифровые продукты», – сказала спикер.

    Сегодня Москва предлагает африканским странам современные образовательные платформы, глубокие технологии переработки, а также совместное производство лекарств и вакцин.

    «Африканские государства кровно заинтересованы в получении таких готовых экосистем для укрепления собственного суверенитета. Прямое участие Владимира Путина – лидера, пользующегося безусловным уважением на Глобальном Юге, – выступает важнейшим драйвером перехода от простой торговли к долгосрочному технологическому и промышленному партнерству», – резюмировала Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин совместно с главами делегаций африканских стран – участниками Экономического и гуманитарного форума и саммита Россия – Африка осмотрел выставку «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    На стендах представлены достижения России в перспективных для сотрудничества с Африкой областях: в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной сфере, финансах, цифровых технологиях и коммуникациях, здравоохранении и образовании.

    Пояснения давал замруководителя администрации президента Максим Орешкин, с комментариями также выступили несколько министров и представителей мэрии Москвы.

    Орешкин сообщил, что российские банки в сотрудничестве с зарубежными партнерами внедряют цифровые технологии для глобальных платежей в обход западной финансовой системы. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что компания А7 выходит на рынок трансграничных платежей с Африкой, предлагая быстрые переводы с комиссией всего 0,3%.

    «Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано», – подчеркнул Путин.

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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