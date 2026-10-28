Россия и Уганда отменили визовые требования для дипломатов

Документ подписали заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и государственный министр иностранных дел по региональным вопросам Уганды Кеюне Харуна Касоло, сообщает МИД России.
Касоло находится в Москве в составе угандийской делегации на третьем саммите Россия – Африка. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-угандийских связей.
Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в российской столице 28 и 29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.
Во вторник премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва прилетел в российскую столицу для участия в мероприятии.
В понедельник в Москву прибыла вице-президент Уганды Джессика Алупо.