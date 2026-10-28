Прохожие спасли подростка от похищения в Дагестане

СК: В Каспийске прохожие и полиция спасли подростка от похищения

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в Max, местный житель и его сообщники напали на подростка в Каспийске, избили его и, угрожая ножом, попытались насильно посадить в автомобиль.

«По версии следствия, подозреваемый совместно с другими лицами попытался похитить несовершеннолетнего с целью завладения его денежными средствами. Довести преступный умысел до конца не удалось благодаря вмешательству находившихся поблизости граждан и сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека, следователи устанавливают причастных к преступлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в дагестанском Каспийске подросток напал с ножом на 70-летнего таксиста, однако водитель смог дать отпор и ранил нападавшего.

В июне суд в Петербурге арестовал двух мужчин, обвиняемых в похищении подростка.

В апреле в Каспийске подростки напали в парке на ребенка с инвалидностью и попытались забрать его велосипед.