  • Новость часаПесков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику
    Песков заявил о соблюдении режима тишины в Алешках
    На саммите Россия – Африка учредили Российско-африканский молодежный союз
    Москва потребовала от Польши наказать осквернивших советские могилы вандалов
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    28 октября 2026, 21:58 • Новости дня

    Песков назвал истеричной реакцию Дании и Эстонии на звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран, включая Данию и Эстонию, на телефонный разговор премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом Владимиром Путиным.

    «Сразу очень истеричная реакция последовала из Дании, Эстонии, из других стран», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире Первого канала.

    По его словам, заявления из европейских столиц о необходимости продолжать давление на Россию являются абсолютно деструктивными и ни к чему хорошему не приведут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых запросов от европейских лидеров на телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

    Напомним, переговоры российского лидера с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировали острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Кремль назвал очень важным диалог Владимира Путина с лидерами двух европейских государств.

    28 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия входит в число немногих стран, обладающих полным спектром собственных цифровых решений, заявил Максим Орешкин на выставке российских передовых решений для африканских гостей. Владимир Путин дополнил его выступление, уточнив, какие государства располагают такими возможностями.

    Орешкин в своей речи отметил, что Россия планомерно выстраивала шаг за шагом свой собственный цифровой суверенитет. «И действительно сейчас Россия одна из немногих стран мира, которая обладает полным спектром решений», – рассказал Орешкин, сообщает канал Кремля в Max.

    Он пояснил, что речь идет об обработке и хранении данных, средствах обмена информацией, социальных сетях, мессенджерах и платформах аудиовизуального контента. «Все это формирует образ мысли, формирует поведение людей, формирует их организацию», – отметил Орешкин.

    «Еще раз повторюсь, это экономический вопрос и вопрос безопасности. Вот у нас на стенде представлены российские компании, например, российская компания VK, которая обладает собственными технологиями и мессенджеров, и социальных сетей, чтобы понять масштаб популярности этих продуктов. Около 100 млн ежедневных активных пользователей у российских социальных сетей и у российских мессенджеров. Эти продукты доступны для того, чтобы они использовались в ваших странах», – заявил он лидерам африканских государств в ходе осмотра ими выставки «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Да, вот Владимир Владимирович подсказывает, что Россия действительно одна из трех стран мира, которая обладает полными элементами вот этого информационного цифрового суверенитета», – сослался Орешкин на уточнение главы государства.

    Путин перечислил эти страны: «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о готовности поделиться со странами Африки передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения. Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на наличие у страны достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства.

    Полное видео заявления Путина и Орешкина о цифровом суверенитете России смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    @ Klaus Ohlenschlager/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам предстоящего саммита.

    Страны Евросоюза отказались от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения. В новой версии проекта совместного заявления по итогам саммита 29–30 октября эту формулировку заменили обещанием создать «еще более тесное партнерство», передает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

    По словам европейских дипломатов, против изначального плана выступили Германия, Италия, Греция и Франция. Предложение наделить Канаду новым статусом в сентябре выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что стало неожиданностью для ряда государств союза.

    В первоначальном проекте документа предполагалось, что Брюссель и Оттава к 2027 году определят концепцию ассоциированного членства для укрепления экономической безопасности и стратегической автономии. В итоговом тексте этот пункт смягчили: теперь стороны планируют выработать концепцию партнерства, которое «не будет означать полноценного членства в ЕС».

    Издание уточняет, что совместное заявление еще требует окончательного согласования. У европейских стран остается время до вечера среды, чтобы направить свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена объединения.

    В прошлом месяце она сообщила о планах предложить Оттаве стать первым ассоциированным членом.

    Высокопоставленный источник в канадском правительстве опроверг стремление страны к вступлению в Евросоюз.

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    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии

    Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, уличив его в некомпетентности и незнании сроков хранения зерна.

    Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

    По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

    Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

    Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.

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    28 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщили, что двух пропавших в регионе подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружили погибшими.

    Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

    «В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

    На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

    В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки

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    28 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-африканский молодежный союз (РАМС) учрежден на Молодежном форуме саммита «Россия – Африка» в МГИМО.

    На заседании в МГИМО в рамках Молодежного форума третьего саммита «Россия – Африка» был официально учрежден Российско-африканский молодежный союз (РАМС). Состоялось подписание учредительного акта, передает ТАСС.

    Союз создан для укрепления связей и усиления координации между молодежными структурами России и стран Африки. Вступление в РАМС предполагает работу в молодежной сфере и участие минимум в одном флагманском мероприятии организации ежегодно. В союзе подчеркнули, что не преследуют политических целей, а опираются на принципы равноправия, добровольности и взаимоуважения.

    В ближайшее время планируется провести конгресс РАМС, где будут избраны сопредседатели и утверждены стратегические планы союза.

    По словам гендиректора ДВФМ Дмитрия Иванова, важно сохранять и развивать международное общение молодежи. Он добавил, что с 2024 года в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи поучаствовали более 3 тыс. представителей африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

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    28 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством ведущих африканских организаций заявил о готовности России оказывать содействие странам континента в борьбе с терроризмом.

    «Открыты к диалогу по вопросам мира и безопасности, разрешения и предотвращения кризисных ситуаций. Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.

    Президент призвал увеличивать российский туристический поток в африканские страны.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков заявил о победе России на поле боя в зоне спецоперации

    Песков: Россия побеждает на поле боя в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска одерживают победу на поле боя в зоне специальной военной операции и ежедневно расширяют освобожденные территории.

    По его словам, успехи российской армии на передовой признают все профильные эксперты, передают «Вести». «Россия побеждает на поле боя, с каждым днем Россия расширяет территорию освобожденную, и все мало-мальские военные специалисты констатируют это», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что площадь освобожденных территорий в зоне проведения специальной военной операции увеличивается с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал территориальный вопрос возможной темой обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.

    В субботу российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации.

    В пятницу Министерство обороны сообщило об освобождении 13 населенных пунктов.

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    28 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин угостил глав делегаций стран Африки отечественным мороженым
    Путин угостил глав делегаций стран Африки отечественным мороженым
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций, прибывших на саммит Россия – Африка.

    Глава государства принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Затем Путин провел для гостей экскурсию по выставке, которая посвящена передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, передает РИА «Новости».

    После выставки Путин угостил глав делегаций российским мороженым, представленным в рамках экспозиции. Себе президент взял один стаканчик отечественного пломбира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.

    Также президент пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию и выразил готовность передавать цифровые ноу-хау странам континента.

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    28 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом

    Политолог Федорова: Инициативы Путина укрепили технологический суверенитет России

    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Личное участие Владимира Путина в презентации российских технологий африканским лидерам повышает доверие зарубежных партнеров к отечественным разработкам, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. По ее словам, президент фактически выступил в роли главного экскурсовода по выставке «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Формат, при котором первое лицо государства фактически лично выступает в роли главного презентатора и проводника отечественных технологий, – крайне эффективный и впечатляющий шаг. Владимир Путин регулярно демонстрирует высочайшую компетентность в самых разных наукоемких сферах, глубоко вникая в детали ключевых разработок», – отметила политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    По ее словам, сегодня Африканский континент переживает мощный экономический и демографический подъем, что делает его, без преувеличения, территорией будущего.

    «Естественно, между мировыми державами разворачивается серьезная конкурентная борьба за влияние в этом регионе. Выигрывает в ней тот, кто способен предложить партнерам наиболее эффективные, передовые и выгодные решения. Именно этим объясняется столь пристальное личное внимание президента к технологической повестке форума», – считает политолог.

    Федорова напомнила, что современная Россия прошла огромный путь и превратилась из догоняющей страны в одного из мировых лидеров, предлагающего партнерам широкий спектр решений: от удобных цифровых госсервисов и передовых медицинских разработок до продукции химической промышленности и удобрений. «Тот факт, что эти сложнейшие системы продвигает лично президент, обладающий колоссальным международным авторитетом, кратно повышает уровень доверия зарубежных партнеров к российским технологиям», – подчеркнула спикер.

    По словам собеседницы, создание целостной экосистемы цифрового и технологического суверенитета России – от отечественного финтеха и госсервисов до фармацевтики – стало возможным благодаря стратегическим решениям президента, опередившим мировые тренды.

    «Многие годы, когда в стране только начинались дискуссии о технологической независимости, например при создании суверенной платежной системы, скептики не понимали этих шагов, ссылаясь на преимущества глобального мира и возможность купить готовые американские или европейские решения. Однако президент проявил стратегическую дальновидность, жестко настаивая на том, что технологическая независимость – это базовый элемент национальной безопасности», – напомнила Федорова.

    Политолог также отметила, что государственные инвестиции в критические отрасли и ускоренное развитие собственных технологий создали задел, который позволил российской экономике выдержать беспрецедентное санкционное давление после 2022 года. «Яркий пример – импортозамещение в фармацевтике. Вопреки мнению, что лекарства всегда можно приобрести за рубежом, ставка была сделана на развитие собственной фарминдустрии, что полностью оправдало себя и гарантировало безопасность граждан», – сказала эксперт ЭИСИ.

    По мнению Федоровой, личное участие Владимира Путина в презентации российских достижений способно качественно изменить структуру российско-африканской торговли. «Мы уже наблюдаем устойчивый тренд на диверсификацию: Россия все активнее экспортирует не сырье, а высокотехнологичные, сложные инфраструктурные и цифровые продукты», – сказала спикер.

    Сегодня Москва предлагает африканским странам современные образовательные платформы, глубокие технологии переработки, а также совместное производство лекарств и вакцин.

    «Африканские государства кровно заинтересованы в получении таких готовых экосистем для укрепления собственного суверенитета. Прямое участие Владимира Путина – лидера, пользующегося безусловным уважением на Глобальном Юге, – выступает важнейшим драйвером перехода от простой торговли к долгосрочному технологическому и промышленному партнерству», – резюмировала Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин совместно с главами делегаций африканских стран – участниками Экономического и гуманитарного форума и саммита Россия – Африка осмотрел выставку «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    На стендах представлены достижения России в перспективных для сотрудничества с Африкой областях: в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной сфере, финансах, цифровых технологиях и коммуникациях, здравоохранении и образовании.

    Пояснения давал замруководителя администрации президента Максим Орешкин, с комментариями также выступили несколько министров и представителей мэрии Москвы.

    Орешкин сообщил, что российские банки в сотрудничестве с зарубежными партнерами внедряют цифровые технологии для глобальных платежей в обход западной финансовой системы. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что компания А7 выходит на рынок трансграничных платежей с Африкой, предлагая быстрые переводы с комиссией всего 0,3%.

    «Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано», – подчеркнул Путин.

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    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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