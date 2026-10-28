  • Новость часаПесков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику
    Песков заявил о соблюдении режима тишины в Алешках
    На саммите Россия – Африка учредили Российско-африканский молодежный союз
    Москва потребовала от Польши наказать осквернивших советские могилы вандалов
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    28 октября 2026, 21:34 • Новости дня

    Путин предложил тост за лидеров Африки на торжественном приеме в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    Российский лидер на приеме в Кремле произнес тост за африканских коллег и дальнейшее укрепление взаимодействия между государствами, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что Россию и Африку объединяет стремление к справедливой и многополярной системе мироустройства, которая свободна от диктата. По словам президента, двусторонние отношения опираются на многолетние традиции дружбы, взаимовыручки, уважения и доверия.

    «Российско-африканские отношения опираются на проверенные временем традиции искренней дружбы и взаимной выручки, уважения и равноправия, солидарности и доверия», – сказал Путин.

    Президент добавил, что Москва и страны Африки остаются настоящими друзьями и партнерами вне зависимости от перемен в мире. Представительный состав участников саммита свидетельствует о твердом настрое государств развивать взаимовыгодные связи, заключил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин встретил прибывших в Москву участников саммита Россия – Африка в Большом Кремлевском дворце.

    Российский лидер заявил о значительном росте торговли со странами Африки.

    Глава государства провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего саммита.

    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии

    Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, уличив его в некомпетентности и незнании сроков хранения зерна.

    Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

    По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

    Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

    Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.

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    28 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщили, что двух пропавших в регионе подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружили погибшими.

    Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

    «В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

    На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

    В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки

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    28 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-африканский молодежный союз (РАМС) учрежден на Молодежном форуме саммита «Россия – Африка» в МГИМО.

    На заседании в МГИМО в рамках Молодежного форума третьего саммита «Россия – Африка» был официально учрежден Российско-африканский молодежный союз (РАМС). Состоялось подписание учредительного акта, передает ТАСС.

    Союз создан для укрепления связей и усиления координации между молодежными структурами России и стран Африки. Вступление в РАМС предполагает работу в молодежной сфере и участие минимум в одном флагманском мероприятии организации ежегодно. В союзе подчеркнули, что не преследуют политических целей, а опираются на принципы равноправия, добровольности и взаимоуважения.

    В ближайшее время планируется провести конгресс РАМС, где будут избраны сопредседатели и утверждены стратегические планы союза.

    По словам гендиректора ДВФМ Дмитрия Иванова, важно сохранять и развивать международное общение молодежи. Он добавил, что с 2024 года в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи поучаствовали более 3 тыс. представителей африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    28 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством ведущих африканских организаций заявил о готовности России оказывать содействие странам континента в борьбе с терроризмом.

    «Открыты к диалогу по вопросам мира и безопасности, разрешения и предотвращения кризисных ситуаций. Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.

    Президент призвал увеличивать российский туристический поток в африканские страны.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    28 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом

    Политолог Федорова: Инициативы Путина укрепили технологический суверенитет России

    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Личное участие Владимира Путина в презентации российских технологий африканским лидерам повышает доверие зарубежных партнеров к отечественным разработкам, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. По ее словам, президент фактически выступил в роли главного экскурсовода по выставке «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Формат, при котором первое лицо государства фактически лично выступает в роли главного презентатора и проводника отечественных технологий, – крайне эффективный и впечатляющий шаг. Владимир Путин регулярно демонстрирует высочайшую компетентность в самых разных наукоемких сферах, глубоко вникая в детали ключевых разработок», – отметила политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    По ее словам, сегодня Африканский континент переживает мощный экономический и демографический подъем, что делает его, без преувеличения, территорией будущего.

    «Естественно, между мировыми державами разворачивается серьезная конкурентная борьба за влияние в этом регионе. Выигрывает в ней тот, кто способен предложить партнерам наиболее эффективные, передовые и выгодные решения. Именно этим объясняется столь пристальное личное внимание президента к технологической повестке форума», – считает политолог.

    Федорова напомнила, что современная Россия прошла огромный путь и превратилась из догоняющей страны в одного из мировых лидеров, предлагающего партнерам широкий спектр решений: от удобных цифровых госсервисов и передовых медицинских разработок до продукции химической промышленности и удобрений. «Тот факт, что эти сложнейшие системы продвигает лично президент, обладающий колоссальным международным авторитетом, кратно повышает уровень доверия зарубежных партнеров к российским технологиям», – подчеркнула спикер.

    По словам собеседницы, создание целостной экосистемы цифрового и технологического суверенитета России – от отечественного финтеха и госсервисов до фармацевтики – стало возможным благодаря стратегическим решениям президента, опередившим мировые тренды.

    «Многие годы, когда в стране только начинались дискуссии о технологической независимости, например при создании суверенной платежной системы, скептики не понимали этих шагов, ссылаясь на преимущества глобального мира и возможность купить готовые американские или европейские решения. Однако президент проявил стратегическую дальновидность, жестко настаивая на том, что технологическая независимость – это базовый элемент национальной безопасности», – напомнила Федорова.

    Политолог также отметила, что государственные инвестиции в критические отрасли и ускоренное развитие собственных технологий создали задел, который позволил российской экономике выдержать беспрецедентное санкционное давление после 2022 года. «Яркий пример – импортозамещение в фармацевтике. Вопреки мнению, что лекарства всегда можно приобрести за рубежом, ставка была сделана на развитие собственной фарминдустрии, что полностью оправдало себя и гарантировало безопасность граждан», – сказала эксперт ЭИСИ.

    По мнению Федоровой, личное участие Владимира Путина в презентации российских достижений способно качественно изменить структуру российско-африканской торговли. «Мы уже наблюдаем устойчивый тренд на диверсификацию: Россия все активнее экспортирует не сырье, а высокотехнологичные, сложные инфраструктурные и цифровые продукты», – сказала спикер.

    Сегодня Москва предлагает африканским странам современные образовательные платформы, глубокие технологии переработки, а также совместное производство лекарств и вакцин.

    «Африканские государства кровно заинтересованы в получении таких готовых экосистем для укрепления собственного суверенитета. Прямое участие Владимира Путина – лидера, пользующегося безусловным уважением на Глобальном Юге, – выступает важнейшим драйвером перехода от простой торговли к долгосрочному технологическому и промышленному партнерству», – резюмировала Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин совместно с главами делегаций африканских стран – участниками Экономического и гуманитарного форума и саммита Россия – Африка осмотрел выставку «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    На стендах представлены достижения России в перспективных для сотрудничества с Африкой областях: в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной сфере, финансах, цифровых технологиях и коммуникациях, здравоохранении и образовании.

    Пояснения давал замруководителя администрации президента Максим Орешкин, с комментариями также выступили несколько министров и представителей мэрии Москвы.

    Орешкин сообщил, что российские банки в сотрудничестве с зарубежными партнерами внедряют цифровые технологии для глобальных платежей в обход западной финансовой системы. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что компания А7 выходит на рынок трансграничных платежей с Африкой, предлагая быстрые переводы с комиссией всего 0,3%.

    «Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано», – подчеркнул Путин.

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    28 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Москвичка получила штраф за акцию с плакатом на Пушкинской площади

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Москве признал Анну Сайфутдинову виновной в дискредитации Вооруженных сил России и неповиновении полиции из-за акции с плакатом на Пушкинской площади.

    Во вторник вечером Анна Сайфутдинова находилась на Пушкинской площади с плакатом, надписи на котором были направлены на дискредитацию российской армии, передает РИА «Новости». Женщина не реагировала на законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции.

    «Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданку виновной по обоим составам правонарушений. Ей назначены административные штрафы – 50 тыс. и 4 тыс. рублей, в совокупности 54 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Действия женщины квалифицированы по статьям о публичной дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов государства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Тверской суд Москвы оштрафовал адвоката Леонида Соловьева за дискредитацию российской армии.

    Российский кабинет министров предложил вдвое увеличить штрафы за дискредитацию армии.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней

    Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра обороны Британии Уэса Стритинга о необходимости подготовки к масштабному конфликту за тысячу дней являются очередной попыткой запугать население мифической угрозой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.

    В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.

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    28 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Житель Кубани арестован за убийство пятилетнего пасынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Славянском районе Краснодарского края арестовали мужчину, обвиняемого в избиении и убийстве пятилетнего сына своей супруги, сообщили в Следственном комитете.

    Трагедия случилась 16 октября. В этот момент матери ребенка не было дома. По версии следствия, 28-летний мужчина нанес ребенку не менее восьми ударов, а также ударил его головой о металлическую батарею. Мальчик скончался в больнице, сообщило СУ СК России по региону.

    Отчим пытался выдать случившееся за несчастный случай, заявив врачам, что мальчик упал в ванной. Однако его причастность была доказана, и на допросе он признался в содеянном.

    Прокуратура региона даст оценку действиям органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Краснодарском крае отправил под стражу местного жителя по обвинению в жестоком убийстве школьницы.

    В том же месяце Краснодарский краевой суд вынес приговор паре за жестокую расправу над малолетним сыном.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности соцработников после убийства шестилетнего мальчика матерью в подмосковной Балашихе.

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