Forbes: Бывший владелец Домодедово Каменщик получил гражданство Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

Предприниматель переехал в Тель-Авив в 2025 году на основании местного закона о возвращении и сейчас занимается там бизнесом, пишет Forbes. Представитель бизнесмена уточнил, что отъезд состоялся сразу после исполнения решения о передаче Домодедово государству.

На момент подачи иска Генпрокуратуры в январе 2025 года у Каменщика не было иностранного паспорта или вида на жительство.

После потери контроля над аэропортом у предпринимателя, по его словам, не осталось активов в России. По данным Forbes, в апреле 2025 года его состояние оценивалось в 1,5 млрд долларов.

В прошлом году аэропорт Домодедово вернули в собственность государства.

В июне 2025 года Росимущество получило контролирующий активы аэропорта Домодедово холдинг.