Путин дал в Кремле торжественный прием для участников саммита «Россия – Африка»

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее в среду президент выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, который проходит в рамках саммита.

Участие в саммите подтвердили 48 африканских стран, 22 из них представлены на высшем уровне. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях форума.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что торжественный прием от имени главы государства в честь участников саммита пройдет в Грановитой палате Кремля 28 октября.