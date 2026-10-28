Кравцов заявил о внедрении программ воспитания во всех школах России

Кравцов: Во всех российских школах внедрены рабочие программы воспитания

Tекст: Вера Басилая

«На сегодняшний день создана эффективно работающая система воспитательной работы в школах. Во всех образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания. Важная задача – создание в школах среды, которая способствует развитию детей, формированию у них гражданской ответственности и уважения к истории и культуре нашей страны», – приводит слова Кравцова Минпросвещения в Max.

Министр подчеркнул, что важную роль в этой работе играет Российское общество «Знание». По его словам, совместная деятельность включает взаимодействие с родителями, развитие школьных библиотек и создание единого списка игрушек для детских садов с учетом итогов конкурса «Родная игрушка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

В начале месяца глава Минпросвещения заявил о необходимости сохранить детский сад пространством воспитания ребенка.

В прошлом месяце министр сообщил о важности сохранения за школьниками права на осознанный выбор дальнейшей траектории развития при профильном обучении.