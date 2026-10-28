ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Решение регулятора полностью совпало с прогнозом аналитиков портала Trading Economics, передает РИА «Новости». В сентябре американский центробанк впервые с лета 2023 года повысил ставку на 25 базисных пунктов.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что экономическая активность растет высокими темпами. «Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, обусловленную, в частности, геополитическими событиями, внутреннее потребление демонстрирует устойчивость», – говорится в сообщении ФРС.
В Соединенных Штатах рост числа рабочих мест идет соразмерно увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. При этом показатели инфляции по-прежнему остаются высокими. В ФРС добавили, что накопленные сведения помогут определить курс денежно-кредитной политики для своевременного возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава ФРС Джером Пауэлл решил продолжить работу в совете управляющих финансового регулятора Соединенных Штатов.
В прошлом году стоимость золота на бирже достигла рекордных 3743,67 доллара за тройскую унцию после снижения учетной ставки ФРС.